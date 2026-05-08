Messi habló sin filtro sobre el mundial y eligió candidatos: "Hay otros que llegan mejor"

El capitán de la Selección argentina brindó una extensa entrevista con el Pollo Álvarez donde habló de todo: desde sus mejores épocas, cómo llegan al mundial, el futuro de Scaloni, entre otros temas.

La Copa del Mundo tendrá entre sus 48 selecciones a varios combinados que llegan a la cita siendo considerados como candidatos para quedarse con el título que defenderá la Selección argentina tras su obtención en Qatar 2022. Sin dudarlo, el combinado nacional será uno de los equipos que se consolidará como uno de los equipos a campeonar pero saben que deberán enfrentar a rivales que llegan bien plantados.

Fue Lionel Messi quien dejó en claro que no será una tarea fácil el certamen ecuménico que se disputará en poco más de 30 días debido a la calidad de sus rivales. En diálogo con el Pollo Álvarez , en el ciclo propio que conduce titulado "Lo del Pollo", el capitán del combinado nacional habló sobre la competencia que tendrán en el certamen.

Hay que ilusionarse como lo hace el argentino cada vez que hay una competencia oficial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como grupo, Selección. Esta Argentina siempre va a competir y dar el máximo desde que está este grupo junto”, soltó el capitán de la Scaloneta con suma consciencia sobre el nivel de los rivales y el presente propio que también es bueno.

Acto seguido a esa declaración donde le bajó la espuma al fervor de los hinchas, se animó a mencionar cuáles son las selecciones que pueden llegar a tener más chances que la Argentina en el torneo: “Creo que Francia está muy bien otra vez, tiene jugadores de muchísimo nivel. España y Brasil, que si bien no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene jugadores para poder pelear en todas las competiciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ModoScaloneta/status/2052727923572945237&partner=&hide_thread=false “Hay que saber que por delante nuestro hay favoritos que llegan MEJOR” - la sinceridad de Messi con el Pollo Álvarez de cara al Mundial pic.twitter.com/36woCiM42z — Modo Scaloneta (@ModoScaloneta) May 8, 2026

“Después, un poco serán siempre los mismos: Alemania, Inglaterra, Portugal y las grandes potencias”, sumó a la lista de Selecciones que pueden ser un dolor de cabeza en la lucha por el título.

Cómo llega la Selección al mundial

“La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay”, soltó en otra parte de la entrevista.

Sobre su hambre de gloria

En su relato, habló sobre la competitividad que lleva en su sangre: "Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más.Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también. A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy. Todos mis hijos son competitivos y quieren ganar, Ciro es medio parecido a mí, que no le gusta perder".

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Messi confía en el recambio que tendrá la Selección

“Hay recambio todavía. Si bien hay jugadores que van a dejar de estar, hay muchos jóvenes que van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchísimos partidos encima y siguen siendo jóvenes. Quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y habiendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza. Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando se termine esta etapa de Mundial y se inicie otra. La gran mayoría seguirá estando”, soltó en diálogo con el Pollo.

Sobre la continuidad de Scaloni

“Pasa por lo que pretenda y quiera. Por ahí quiere seguir o decide tener nuevos desafíos, quiere probar otras cosas. Nunca estuvo en un equipo día a día, arrancó con la Selección directamente. Capaz quiera probar otra cosa, pero hablo por opinar nomás. Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede. Si se va, será difícil para el que viene también tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido y camada. Sobre todo porque somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo”, contó.

Luego, agregó: “Ojalá sea corto, pero vamos a tener que pasar un proceso de renovación en la idea que quiera el nuevo técnico, si es que se va Scaloni. Pero son todas suposiciones”.

Los partidos que tendrá Argentina en fase de grupos