Mano a mano con Leo Gutiérrez en Neuquén, la cuna de la Generación Dorada

Uno de los integrantes de la mítica selección y el que más festejó en la Liga Nacional de básquet volvió a la ciudad habló con LM Neuquén .

La carrera de Leo Gutiérrez es mejor de lo que un jugador de básquet puede soñar. Integrante de la Generación Dorada , referente de la selección por muchos años y el jugador más ganador de la historia de la Liga Nacional son algunos de sus impactantes pergaminos.

"Con la idea de ver a los chicos y chicas de categoría U17 que se están preparando para el torneo a fin de año. Para verlos, ayudarlos, darles ideas de lo que nosotros como entrenadores que estamos en CAB ponemos en práctica. Ver qué chicos interesantes puede haber en la región para llevar a algunos campamentos de entrenamientos", empezó comentando Leo a LMNeuquén antes de la charla que dio para la gente del básquet local en el auditorio de la Ciudad Deportiva.

ON - Leo Gutiérrez (5) Omar Novoa

"Hay material para trabajar, hay que seguir buscando, nosotros recién arrancamos. Es un lindo desafío, estamos buscando chicos 2010 y 2011, para los años que vienen. Tenemos un grupo que está entrenando para el Premundial, con ellos hicimos un trabajo de rastrillaje y entrenamientos de un año previo. Esperemos que podamos encontrar todos los años materiales y proyectos interesantes para el básquet nacional. La idea es detectarlos para trabajar con ellos por tiempos prolongados. Ayudarlos a crecer, que no dejen el básquet y que cuando lleguen a competir ya estén preparados", describió el ahora entrenador.

Un básquet diferente

Desde lo táctico el juego fue cambiando, como también pasó con la cultura deportiva. Leo lo sabe y tiene su visión al respecto: "Cambiaron muchísimo las cosas. No se si antes era bueno o malo. Hoy tampoco lo sabemos. Son épocas distintas, el básquet se fue para otro lado, se tira más de tres puntos, se corre más, antes se jugaba más estacionado. No quiere decir que sea mejor o peor. Hay que amoldarse, tampoco creo que lo anterior haya sido malo o bueno. Yo busco un combo de cosas, lo que era bueno antes no es obsoleto y lo de ahora no les lo único. Hay que darles herramientas a los chicos y chicas".

Ver a un integrante de la Generación Dorada puede ser intimidante para algunos, pero muchos de los chicos y chicas solo saben de Leo por su nombre, no tuvieron la suerte de verlo en cancha.

"La mayoría no me conocen. Hacer muchos años dejé de jugar y en los últimos años de mi carrera ellos eran muy chicos o no habían nacido. Siempre tengo una charla previa con los chicos antes de empezar a entrenar para que nos vayamos conociendo, les explico cómo soy como entrenador, qué es lo que voy a buscar de ellos y después, muy descontracturado. Intento hablar, tomar un mate. No pasa solamente por lo que ocurre adentro de la cancha, si no tener una relación linda, porque a mi también me interesa conocer a la persona. Qué estudia, cómo son sus padres. Intento tener esas charlas para que los chicos se vayan relacionando y a la hora de estar en la cancha podamos tener un buen ida y vuelta y entendernos", explicó Gutiérrez.

ON - Leo Gutiérrez (4) Omar Novoa

La Generación Dorada es para siempre

En deportes colectivos, lo de la Generación Dorada campeona olímpica en Atenas 2004 y subcampeona del mundo en Indanápolis 2002 fue supremo. "Es un orgullo tremendo que siempre voy a llevar adentro. Ser parte de una generación que llevó a nuestro básquet a los mayores logros posibles y a estar arriba por mucho tiempo y que todos los argentinos, sean de básquet o no, se sintieron representados por ese equipo a mi me llena de orgullo y de placer", valoró Leo.

Las batallas deportivas ganadas por ese plantel a lo largo de los años son muchas y Leo mencionó algunas de sus preferidas. "A mi me gustó, de mi parte, contra Lituana por el tercer puesto en Beijing cuando ganamos la medalla de Bronce. Pero también ganarle al Dream Team dos veces (2002 y 2004), el partido contra Italia en Atenas, la final con Brasil acá del 2001, tenemos un montón de historias y partidos, la palomita de Manu para ganarle a Serbia. Hay muchísimos. Si elegís uno te quedás corto", avisó.

Ese conjunto de jugadores sigue siendo un grupo de amigos hasta hoy. Según contó el propio protagonista, se encontrarán pronto para pasar vacaciones juntos en el exterior, como ya lo hicieron en Mendoza hace algunos meses.

ON - Leo Gutiérrez (2) Omar Novoa

El más ganador de la historia de la Liga Nacional

Leo tiene diez LNB ganadas. Más que nadie en la historia y en todas fue clave. Olimpia de Venado Tuerto (1996), Atenas de Córdoba (1999, 2002, 2009), Ben Hur de Rafaela (2005), Boca (2007), Peñarol de Mar del Plata (2010, 2011, 2012, 2014.

"Todos los clubes son importantes. Boca me dio la posibilidad de cumplir uno de mis sueños que era salir campeón con la camiseta de la que soy hincha, pero también están la historia con Atenas, Olimpia de Venado Tuerto, Peñarol (de Mar del Plata) fue mágico. Si tengo que elegir uno, por la amistad que tengo con el grupo de jugadores y familiares de todos, es Ben Hur de Rafaela. Fue el que más me enamoró por cómo jugó al básquet", confesó Leo.

El momento del básquet argentino

Boca y Ferro se consagraron esta temporada a nivel internacional y para Gutiérrez eso le viene bien al básquet argentino en su conjunto. "Para nosotros que los campeones Sudamericanos sean argentinos es importante, demuestra que el básquet nacional está fuerte. Boca y Ferro son nuestros representantes a nivel internacional que lo dejaron bien en alto. Tenemos que estar orgullosos y saber que no hay que bajar los brazos, buscando la mejor competencia para que los chicos y chicas que están viendo básquet vean que el camino para llegar a la Liga no es tan largo y que cuando lleguen pueden competir bien y ganar cosas importantes", opinó.