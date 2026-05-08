Los memes sobre Carabobo tras perder con River que inundaron las redes

Las redes sociales estallaron con memes sobre distintos aspectos del partido, principalmente las palmeras que se vieron al borde del estadio.

River se llevó una victoria importante de Venezuela en medio de un partido complejo donde sufrió la expulsión de su arquero Santiago Beltrán y terminó concretando un 2-1 ante Carabobo más que necesario en un clima de poco rendimiento deportivo. En medio de ese partido donde fue Salas el héroe para sumar de a tres en los últimos minutos, hubo distintos temas que generaron una fuerte repercusión en las redes sociales.

En medio del partido las redes sociales estallaron sobre distintos aspectos del partido que llamaron la atención, la figura de Matías Viña con el buzo de arquero, las reacciones al gol de Salas y las palmeras que se encontraban a metros del estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patorotelli_/status/2052578468060131454&partner=&hide_thread=false MI VIEJA: CHE QUÉ ES ESE RUIDO?



YO COMPLETAMENTE DESQUICIADO GRITANDO EL GOL DE SALAS: pic.twitter.com/bNwvWCOViB — pato rotelli (@patorotelli_) May 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_franco30_/status/2052577553165005168&partner=&hide_thread=false Salas contando como hizo un gol en el último segundo para que gane Riverpic.twitter.com/IqcFRwNPEJ — Franco (@_franco30_) May 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/brairoman/status/2052550656800555162&partner=&hide_thread=false La cancha de Carabobo está en Mar Azul pic.twitter.com/q1TqgAD8Ae — BRIAN (@brairoman) May 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergioucedo2/status/2052576208173339131&partner=&hide_thread=false Lo mejor de la cancha de Carabobo.

Las palmeras. pic.twitter.com/bBhI3duvVj — sergio ucedo (@sergioucedo2) May 8, 2026

River y un partido de locos: con Viña de arquero y un gol agónico de Salas, le ganó a Carabobo en Venezuela

River venció 2-1 a Carabobo por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario se aseguró el liderazgo del grupo, quedando con 10 puntos y cuatro de ventaja con sus perseguidores. Al mismo tiempo en Bolivia, Bragantino goleó 6-0 a Blooming.

El encuentro tuvo de todo: un penal por lado, la expulsión de Beltrán, que tuvo que ser reemplazado por Viña en el arco, y el gol agónico de Salas en el último minuto de partido. Meza había puesto el 1-0 parcial para el Millonario.

El Chacho Coudet decidió cuidar a varios de los titulares pensando en la seguidilla que tiene el Millonario: el domingo a las 19hs recibe a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Así fue el partido entre River y Carabobo

A los 23 minutos, el árbitro, tras la revisión del VAR, cobró penal para River por un manotazo de Neira a Viña. Quintero tomó la responsabilidad y se lo atajó Bruera con los pies, tras un remate muy centrado del colombiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052553616855068870&partner=&hide_thread=false ¡¡BRUERA SE QUEDÓ CON EL PENAL DE JUANFER!!



Quintero pateó al medio y el arquero de Carabobo tapó con las piernas para evitar el 1-0 de River.



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A los 35 minutos, el Millonario tuvo una jugada muy clara: Quintero lo encontró a Bustos por la derecha, y el lateral derecho, sin marca le pegó al arco, encontrando una enorme atajada de Bruera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052556265373491307&partner=&hide_thread=false ¡¡BRUERA YA ES FIGURA EN VENEZUELA!!



TREMENDA atajada del Loco ante el fuerte remate de Bustos.



Ojo a la reacción del Chacho Coudet.



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El local tuvo la más clara a los 39 minutos, cuando Tortolero tiro a penas arriba del travesaño un buen tiro libre. Por ahora, Carabobo intenta lastimar a River de contragolpe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052558012259176737&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ CERCA PASÓ ESO!



Tortolero buscó el ángulo y estuvo cerca de marcar el primero de Carabobo ante River.



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River se fue al vestuario con una buena noticia: Carabobo se quedó con diez jugadores, tras la expulsión de Castillo, que le fue con un planchazo fuerte a Freitas. El juez, nuevamente, necesitó ir al VAR para decidir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052559502499631545&partner=&hide_thread=false ¡¡CARABOBO SE QUEDÓ CON UNO MENOS EN EL FINAL DEL PT!!



Luego de la revisión en el VAR, Castillo vio la roja tras una dura entrada sobre Freitas.



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A pesar de que el segundo tiempo empezó con un trámite algo más lento que el primero, River encontró la ventaja con la pelota parada: con un córner desde la derecha, Meza conectó un gran cabezazo para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2052567776238191047&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE RIVER!



Maxi Meza le ganó a todos en las alturas y marcó el 1-0 sobre Carabobo en Venezuela.



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El Millonario se quedó bastante después del gol y lo pagó caro: a los 76 minutos, tras una falta de Juan Cruz Meza en el área, el árbitro cobró penal para Carabobo, que fue aprovechado por Matías Núñez, que remato bien pegado al palo izquierdo de Beltrán y empató el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2052572403876659212&partner=&hide_thread=false CARABOBO LO EMPATÓ DE PENAL ANTE RIVER



Beltrán no pudo con la ejecución de Núñez.#Sudamericana pic.twitter.com/dMsoOMtneV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

A los 86 minutos de partido, Beltrán salió lejos y cortó una contra de Carabobo. El árbitro, tras varios minutos y la revisión en el VAR, expulsó al arquero. River no tiene más cambios y fue obligado a improvisar a Viña en el arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2052574043249758638&partner=&hide_thread=false EL VAR REVISÓ Y BELTRÁN FUE EXPULSADO EN RIVER ANTE CARABOBO #Sudamericana pic.twitter.com/3LSb8hOCY8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

Cuando se apagaba el partido y parecía que el empate le servía a ambos equipos, González metió un pelotazo largo, la defensa del local falló, y Salas la picó para el 2-1 agónico.