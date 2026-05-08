Erupción del volcán Dukono en Indonesia: tres muertos y rescate de excursionistas atrapados

El volcán, ubicado en la isla de Halmahera, entró en erupción con turistas cerca del cráter. Hay víctimas de Singapur e Indonesia.

La erupción del volcán Dukono dejó al menos tres muertos y desató una operación de rescate de urgencia este viernes en Indonesia. El volcán, ubicado en la isla de Halmahera, en la provincia de las Molucas Septentrionales, hizo erupción durante la mañana cuando decenas de excursionistas se encontraban escalando sus laderas.

Según el jefe de policía de Halmahera Septentrional , Erlichson Pasaribu, en el momento de la erupción había nueve extranjeros y 11 excursionistas locales en la montaña. Entre las víctimas mortales se cuentan ciudadanos de Singapur y al menos un indonesio, aunque la autoridad nacional de búsqueda y rescate, BASARNAS, aún no confirmó oficialmente los fallecimientos ni las nacionalidades.

Al cierre de las primeras actualizaciones del viernes por la tarde (hora local), 15 turistas lograron descender con éxito . Sin embargo, los cuerpos de las tres víctimas permanecen en la montaña: la actividad volcánica en curso impidió a los equipos de rescate recuperarlos. Otros dos escaladores continuaban en el monte Dukono colaborando con las tareas de rescate.

ERUPCIÓN INDONESIA

Alex Djangu, guía de montaña local que conducía a dos turistas alemanes al momento de la erupción, grabó un video estremecedor desde las inmediaciones del cráter. En las imágenes se ve una enorme columna de humo y ceniza elevándose sobre el volcán.

"Vi cómo las pequeñas rocas y la grava se deslizaban hacia abajo a causa de los temblores. Entonces les dije a mis clientes: 'Tenemos que bajar corriendo'", relató Djangu. Él y su grupo lograron evacuar, pero el guía advirtió que otros grupos permanecían cerca del borde en el momento exacto de la erupción, algunos de ellos grabando videos para redes sociales.

Indonesia y el Anillo de Fuego: uno de los países más volcánicos del mundo

El monte Dukono es considerado uno de los volcanes más activos de Indonesia, y las autoridades venían registrando un incremento en su actividad desde finales de marzo. Para Djangu, esa calma previa era precisamente la señal de alerta.

"Cuando el monte Dukono no entra en erupción durante varios días, la gente debe extremar las precauciones, ya que podría estar acumulando una presión muy elevada", explicó el guía en el video que él mismo difundió.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una franja que rodea el océano Pacífico donde se concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta zona se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y América del Sur, y convierte al archipiélago indonesio en uno de los territorios con mayor riesgo volcánico del mundo.