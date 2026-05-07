Una taxista chocó a un motociclista frente al hospital y deberá pagar una cifra millonaria

La conductora fue condenada por girar en U y reincorporarse al tránsito sin advertir la presencia de otros vehículos.

La Justicia de Neuquén condenó a una mujer que circulaba a bordo de un taxi a pagar una cifra millonaria luego de haber chocado a un motociclista en una localidad de la provincia.

El fallo fue dictado por el juez civil Martín Peliquero , quien concluyó que la chofer intentó reincorporarse al tránsito sin advertir la circulación de otros vehículos sobre la avenida y terminó provocando el impacto.

El hecho sucedió en la ciudad de Centenario , frente al Hospital Natalio Burd . La Justicia ordenó a la conductora del taxi una indemnización cercana a los 60 millones de pesos a un motociclista que sufrió graves lesiones tras el choque.

Durante el juicio, la víctima sostuvo que la taxista realizó un giro en “U” luego de dejar a un pasajero en el hospital. Sin embargo, el magistrado consideró que ese punto era secundario frente a la responsabilidad principal de la conductora.

“La conducta debida y exigible a la conductora demandada era la de observar que la vía se encuentre expedita para reincorporarse al tránsito”, señaló el juez en la sentencia.

Hospital Centenario Neuquen

La pericia contradijo la versión de la taxista

Uno de los elementos más importantes para resolver el caso fue la pericia accidentológica, que permitió reconstruir cómo ocurrió el siniestro vial. El informe determinó que el taxi estaba detenido sobre el cordón norte de la avenida y que, al intentar volver a incorporarse a la circulación, fue embestido por la motocicleta.

La conductora había asegurado que colocó la luz de giro y que ya circulaba normalmente hacia el oeste. Además, afirmó que la moto iba a gran velocidad y que el impacto hizo girar el vehículo 180 grados.

Sin embargo, el juez descartó esa hipótesis luego de analizar las imágenes de la motocicleta, donde no aparecían daños compatibles con un impacto de semejante magnitud. Para el magistrado, no existieron elementos que permitieran eximir a la taxista de responsabilidad.

taxistas Centenario.jpg Julio Giménez

La indemnización

La sentencia contempló distintos conceptos vinculados a las secuelas físicas y económicas sufridas por el motociclista. El monto más importante corresponde al daño físico y la incapacidad permanente, por casi 52 millones de pesos, debido a las lesiones y a la pérdida de potencialidades futuras de la víctima.

Además, la resolución judicial incluyó cinco millones de pesos por daño moral y más de dos millones por daño emergente, gastos médicos, farmacia y traslados y vestimenta dañada en el siniestro.

El fallo remarcó que el demandado tiene la obligación de demostrar circunstancias que lo liberen de responsabilidad, algo que en este caso no ocurrió.