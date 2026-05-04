Dos clásicos fuertes: así están los cruces de octavos de final del Apertura hasta el momento

Este lunes se disputarán los últimos partidos de la fecha pendiente, que le darán cierre a la fase regular del certamen.

Dos clásicos fuertes empiezan a darle forma a los octavos de final del Torneo Apertura . Con el cuadro armado hasta el momento, Talleres y Belgrano protagonizarían el clásico cordobés, en un cruce directo entre el 4° de la Zona A y el 5° de la Zona B. Además, River tendría por delante un duelo de peso ante San Lorenzo , ya que el Millonario aparece 2° en la Zona B y el Ciclón quedó 7° en la Zona A.

La definición de la Zona B dejó varios resultados clave. Gimnasia La Plata venció 2 a 0 a Argentinos Juniors y aseguró su lugar en octavos como 6° con 26 puntos. Huracán empató 0 a 0 con Racing y también se metió en playoffs como 7° con 22 unidades, mientras que la Academia, con 21 puntos, quedó 8° y completó el grupo de clasificados. Tigre , que necesitaba ganar, empató 1 a 1 ante Rosario Central y quedó eliminado. Sarmiento también se despidió tras caer 4-0 con Belgrano , mientras que River perdió 1 a 0 con Atlético Tucumán .

Con este panorama, el cuadro parece más exigente para River que para Boca , al menos en los papeles. El Millonario tendría un cruce fuerte de entrada ante San Lorenzo y, si avanza, podría cruzarse con el ganador de Vélez y Gimnasia . El Xeneize, en cambio, aparece enfrentando a Huracán y luego iría contra el vencedor de Argentinos ante Lanús , por lo que su recorrido inicial luce algo más accesible según los cruces actuales.

La Zona A todavía puede modificar parte del cuadro este lunes. Unión quedó 8° con 21 puntos, pero Defensa y Justicia, con 19, debe jugar ante Gimnasia de Mendoza a las 17, mientras que Instituto, con 18, enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto a las 21.30. Esos resultados pueden cambiar al último clasificado de la zona y, en consecuencia, alterar algunos emparejamientos de octavos.

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Hasta ahora, los cruces serían: Estudiantes - Racing, Independiente Rivadavia - Unión, Boca - Huracán, River - San Lorenzo, Vélez - Gimnasia, Argentinos - Lanús, Talleres - Belgrano y Rosario Central - Independiente.

Así se juegan los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol

El formato del Torneo Apertura establece playoffs a partido único desde octavos de final. En octavos, cuartos y semifinales, la localía será para el equipo mejor ubicado en la fase de zonas, mientras que la final se jugará en cancha neutral. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de dos tiempos de 15 minutos y, si la igualdad continúa, definición por penales.

Además, el ordenamiento del cuadro ya está preestablecido: el 1° de la Zona A se cruza con el 8° de la Zona B, el 2° con el 7° y así sucesivamente. Lo mismo ocurre a la inversa con los equipos de la Zona B. Por eso, cada posición conseguida en la fase regular resulta determinante, no solo por la localía, sino también por el rival y el camino posterior hacia semifinales y final. En cuartos, los ganadores se acomodan según la llave fijada de antemano.