Clásicos y duelos picantes: cómo están por ahora los cruces de octavos en el Torneo Apertura

El Torneo Apertura ingresó en su etapa de definiciones más críticas, restando apenas una serie de partidos para el cierre de la fase regular. Con trece equipos que ya aseguraron su pasaje a la próxima instancia, el cuadro de los octavos de final comienza a tomar una forma casi definitiva para los cruces eliminatorios. La paridad en ambas zonas generó enfrentamientos de alta intensidad que, de mantenerse las posiciones actuales, prometen un mata-mata cargado de clásicos y duelos históricos .

En la parte alta del cuadro, Boca se posiciona como el mejor clasificado de la Zona A y debería medirse ante Barracas Central , que ocupa el último cupo de la Zona B. Por su parte, se produciría un choque de realidades similares entre Rosario Central e Independiente , quienes terminaron la jornada en la cuarta y quinta ubicación de sus respectivos grupos. Este sector de la llave destaca por la paridad de puntos, obligando a los equipos a buscar la victoria para definir la localía.

Uno de los cruces más atractivos que arroja la tabla de posiciones en este momento es el enfrentamiento entre River y San Lorenzo de Almagro. El Millonario, consolidado en el segundo lugar de su zona, tendría que revalidar su gran presente ante un Ciclón que logró su clasificación tras una ajustada derrota en el clásico. Completando este sector de la fase final, el Vélez de gran campaña debería recibir en Liniers a Gimnasia de La Plata, en un duelo que enfrenta a dos estilos de juego muy ofensivos.

La parte baja del cuadro también presenta enfrentamientos de mucha paridad, destacando el liderazgo absoluto de Independiente Rivadavia en la Zona B del certamen. La Lepra mendocina, que fue la gran revelación del semestre, tendría que enfrentar a Unión de Santa Fe, que actualmente se aferra al octavo puesto de la Zona A. Este sector de la llave cruza a equipos del interior del país que demostraron una solidez defensiva envidiable durante las primeras nueve fechas de la competencia.

El clásico cordobés y varios equipos de gran presente

El fútbol cordobés tendría un protagonismo absoluto en la llave de octavos, ya que Talleres y Belgrano se cruzarían en un duelo directo por un lugar en los cuartos de final. La T ocupa la cuarta posición en su grupo, mientras que el Pirata se ubica apenas un escalón por debajo en la zona contraria, lo que generaría un clásico provincial en una instancia eliminatoria. La expectativa en la provincia es total ante la posibilidad de que este emparejamiento se concrete de manera definitiva tras la jornada postergada.

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Finalmente, el cuadro se completaría con dos duelos de equipos con mucha historia en el fútbol argentino y presentes institucionales muy sólidos. Estudiantes de La Plata, actual escolta en su zona, se vería las caras con Huracán, que logró meterse en el lote de los clasificados tras una seguidilla de resultados positivos. Por último, Argentinos Juniors y Lanús protagonizarían un choque de estilos muy marcados, enfrentando a uno de los mejores ataques del torneo contra una de las defensas más experimentadas.

Los posibles cruces en octavos del Torneo Apertura