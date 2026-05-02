En un partidazo, Independiente le ganó el clásico a San Lorenzo y está en octavos del Apertura

El Rojo se impuso con autoridad en el Nuevo Gasómetro y aseguró su pasaje a la próxima ronda del certamen doméstico. El Ciclón también está adentro.

Independiente logró la clasificación a los octavos de final tras vencer a San Lorenzo en un clásico que se definió por la efectividad de sus delanteros. El equipo de Avellaneda se impuso con autoridad en el Nuevo Gasómetro y aseguró su pasaje a la próxima ronda del Torneo Apertura, algo que también abrochó el Ciclón gracias a otros resultados. La victoria por 2 a 1 le permite al Rojo trabajar con mayor tranquilidad de cara a los próximos cruces eliminatorios que definirán al campeón del certamen.

El trámite comenzó con una dinámica favorable para la visita, que supo explotar las bandas con transiciones rápidas para romper la paridad inicial. La apertura del marcador llegó tras una gran jugada individual por el sector derecho que descolocó por completo a la última línea azulgrana. Maximiliano Gutiérrez fue el gran protagonista de la acción al inicio del encuentro, ya que trasladó por la banda derecha a gran velocidad, desbordó y sacó un centro rasante.

Matías Abaldo no falló en la definición y apareció al corazón del área para poner el 1-0 con un toque sutil que dejó sin respuestas al arquero local. A partir de ese momento, el partido se volvió mucho más friccionado y las interrupciones por infracciones fueron moneda corriente, cortando la fluidez del juego. El Cuervo intentó reaccionar antes del descanso mediante una falta en la puerta del área, pero Reali no pudo superar a la barrera con su disparo.

Embed

En el inicio del complemento, los dirigidos por Gustavo Quinteros volvieron a golpear para estirar la diferencia en el marcador tras culminar un contraataque ejemplar que nació de sus delanteros. En esta ocasión, los roles se invirtieron y fue Abaldo quien habilitó a Gutiérrez para ampliar la distancia tras una combinación que incluyó a Gabriel Ávalos. La efectividad de los atacantes visitantes fue la clave para sostener el resultado: el lateral, al igual que el delantero, definió de primera.

Con la desventaja de dos goles, CASLA adelantó sus líneas y buscó el descuento con ímpetu, encontrando una luz de esperanza a los 27 minutos del segundo tiempo. Tras una serie de rebotes fortuitos luego de un tiro de esquina, Ezequiel Herrera decretó el 2-1 y le dio una cuota de dramatismo al desenlace del clásico. A pesar del envión anímico que significó el gol, el conjunto de Boedo se encontró con una muralla defensiva que le impidió alcanzar la igualdad.

San Lorenzo se encontró con una muralla llamada Rodrigo Rey

Sobre el final, los de Gustavo Álvarez asediaron a Independiente con la intención de empardar el encuentro, pero se topó con una actuación consagratoria del portero de Avellaneda. El equipo local mandó a todos sus jugadores al ataque buscando rescatar un punto, aunque encontró una enorme resistencia en Rodrigo Rey, quien tapó pelotas fundamentales. La tensión aumentó en el tiempo de descuento cuando el árbitro expulsó a Alexis Cuello por doble amarilla tras simular una infracción dentro del área.

En plena disputa de la Copa Sudamericana, donde San Lorenzo lidera su zona tras el empate ante el Santos de Neymar, la derrota caló hondo en el ánimo del plantel. A pesar del resultado adverso, los de Boedo sellaron su clasificación gracias a una circunstancia fortuita: el empate de Unión con Talleres dejó abajo del Ciclón a los santafesinos. Si Defensa y Justicia suma de a tres el lunes, el que no entrará en el top 8 será el Tatengue y el Cuervo ocupará la última plaza.

Cómo está la tabla de posiciones en la Zona A

Más allá de la victoria del Rojo, Boca venció por 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero; Banfield derrotó por el mismo resultado a Barracas en Parque Patricios; Unión igualó 1-1 con Talleres y Platense se mide a las 21.10 ante Estudiantes de La Plata, que puede ser líder. El lunes será el turno de Gimnasia de Mendoza-Defensa, Vélez-Newell's y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto.