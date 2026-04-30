La tremenda estadística de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

La lepra mendocina volvió a ganar y llegó a un dato histórico que comparte con otros dos clubes argentinos.

Independiente Rivadavia venció 4-1 a Deportiva La Guaira y es líder del grupo C con puntaje ideal en la Copa Libertadores . La lepra mendocina alcanzó una tremenda estadística: es el tercer equipo argentino que gana sus tres partidos en su primera participación en el certamen continental.

Los otros dos fueron River en 1966 y Estudiantes de La Plata en 1968. Otro dato que puede ilusionar al conjunto mendocino es que el Millonario en esa edición fue subcampeón, mientras que el Pincha levantó la copa.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SIGUE ESCRIBIENDO PÁGINAS GLORIOSAS EN SU HISTORIA! La Lepra mendocina se convirtió en el TERCER equipo argentino en ganar los primeros TRES PARTIDOS en la #Libertadores ... ¿Los anteriores? River en 1966 (fue sucampeón) Estudiantes en 1968 (fue… pic.twitter.com/4hTjUJS759

Así fue el partido entre Independiente Rivadavia y La Guaira

La Lepra mendocina llegó al primero a los 26 minutos del primer tiempo: el delantero Fabrizio Sartori condujo hasta el borde del área grande y abrió para Fernández, que puso un centro al punto del penal para Arce, que puso la pelota contra el segundo palo y marcar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049979524230611071?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EN LO MÁS ALTO! Centro perfecto de Matías Fernández y cabezazo de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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La igualdad llegó rápidamente, a los 31 minutos y en el primer ataque de peligro de la visita, con un córner al segundo palo del extremo Franco Cáceres que permitió el remate del defensor argentino Guillermo Ortiz, que disparó al segundo palo y, aunque sacó un disparo con poca potencia, pudo ajustarlo contra el poste para superar al arquero Nicolás Bolcato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049981242154578047?s=20&partner=&hide_thread=false ¡PARA QUE LO FESTEJE EL PUÑADO DE HINCHAS QUE LLEGÓ HASTA MENDOZA! Bolcato no pudo hacer nada tras el remate bolbeado de Ortíz y La Guaira empata 1-1 vs. Independiente Rivadavia.



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Independiente Rivadavia obtuvo un penal a los 42 minutos de la segunda etapa, por un leve agarrón del defensor Luis Peña sobre Villa, que lo había superado en el costado izquierdo del área. El propio delantero colombiano cruzó un derechazo a media altura y engañó al arquero rival para marcar el 2-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049983998630211669?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡VOLVIÓ A CONVERTIR Y POR #LIBERTADORES!! Potente remate de Sebastián Villa para anotar el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira... ¡Y con festejo especial!



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En el primer minuto de descuento de la primera etapa, y luego de una presión alta en la salida del medio del equipo venezolano, Villa recuperó, avanzó por derecha y puso el centro atrás, que Arce empujó al gol por el segundo poste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049985553446166729?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡DUPLA LETAL!!! La Guaira sacó del medio, Villa recuperó y asistió a Arce que le dio un pase a la red para el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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La primera llegada del complemento fue de la visita, a los siete minutos, con un nuevo córner de Cáceres, que esta vez sacó un centro bajo al primer palo para la llegada del delantero Flabian Londoño, cuyo disparo de primera fue detenido por el guardameta Nicolás Bolcato, sobre su poste izquierdo.

La Lepra mendocina amplió la ventaja cuando iban 18 minutos del segundo tiempo, con un centro desde la izquierda de Villa que el volante César Florentín bajó dentro del área para que Arce remate de primera, dentro del área chica, y marque el 4-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049993257485054126?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡SE LLEVA LA PELOTA DE LA #LIBERTADORES!! Florentín se la bajó a Arce para que defina solo y selle su HAT-TRICK en el 4-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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Así sigue la Copa Libertadores para Independiente Rivadavia

Con el triunfo, el equipo que dirige Alfredo Berti mantiene el puntaje perfecto y, por consiguiente, la primera posición del grupo C con 9 puntos, mientras que la visita ocupa el tercer lugar y está quedándose con el acceso a 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En la próxima fecha, el conjunto mendocino recibirá al Fluminense de Brasil, el miércoles 6 de mayo a las 21:30, mientras que el elenco venezolano será local de Bolívar de Bolivia, el mismo día desde las 19:00.

Cabe recordar que Independiente Rivadavia ya está clasificado para los playoffs del Torneo Apertura, siendo líder de su zona, sin posibilidad de perder la primera posición en la última fecha.