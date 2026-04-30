Con un gol agónico y Beltrán como figura, River venció a Bragantino en Brasil y es líder de su grupo

El Millonario sumó una importante victoria en un partido muy trabado, y queda en la cima de su zona de Copa Sudamericana.

River venció a Bragantino 1-0 en Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana . El Millonario consiguió el objetivo de seguir en lo más alto del grupo H del certamen continental. El gol del triunfo fue de Martínez Quarta a los 93 minutos.

En sus anteriores encuentros en la competencia, River empató en la primera jornada ante Blooming y venció en la segunda a Carabobo, por lo que con este triunfo, se ubica primero con 7 puntos, seguido por Carabobo, que le ganó a Blooming y está segundo con seis unidades. Los brasileros quedan terceros con cuatro puntos.

La gran figura del partido fue el arquero Millonario, Santiago Beltrán, que tapó dos pelotas clave en el primer tiempo y fue fundamental en la segunda mitad, conteniendo el penal de Sasha. Otro protagonista fue el campo de juego, que le jugó una mala pasada a ambos equipos.

Así fue el partido entre River y Bragantino

La primera jugada clara del partido fue para el conjunto local: tras un arranque intenso de River, Pitta aprovechó un resbalón de Rivero, y disparó al arco, forzando una gran salvada de Beltrán para evitar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050011934972391618?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ESPECTACULAR REACCIÓN DEL PIBE BELTRÁN! El arquero de River voló y le sacó un potente disparo al paraguayo Pitta, que aprovechó un resbalón de Rivero... ¡era el 1-0 de Bragantino!



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River estuvo cerca de abrir el marcador a los 18 minutos, cuando Acuña apuró un tiro libre, que cayó perfecto para Salas, que conectó un gran cabezazo que se clavaba en el ángulo, si no fuera por la intervención del arquero Cleiton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050016258658083192?s=20&partner=&hide_thread=false SALAS CABECEÓ Y CLEITON VOLÓ PARA IMPEDIR EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO #Sudamericana pic.twitter.com/X0WpG6DbtX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

A los 41 minutos, Pitta tuvo una nueva chance para Bragantino: luego de una falta de Meza, el equipo brasilero jugó un centro al segundo palo para el delantero, que cabeceó a centímetros del arco de Beltrán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050021022569500689?s=20&partner=&hide_thread=false PITTA GANÓ DE ARRIBA Y CASI ADELANTA A BRAGANTINO ANTE RIVER #Sudamericana pic.twitter.com/MmYpN8tBtD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

El segundo tiempo abrió con una insólita situación: después de un bote a tierra, Martínez Quarta perdió la pelota y cometió penal. Beltrán nuevamente se convirtió en gigante y le tapo el remate a Sasha, manteniendo el empate en cero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2050027590522404952?s=20&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE ERROR DE MARTÍNEZ QUARTA Y HAY PENAL PARA BRAGANTINO. pic.twitter.com/YT97DKbZDQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 1, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioGols/status/2050028370520400075?s=20&partner=&hide_thread=false BELTRÁN PEGA O PÊNALTI DE SASHA



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En una buena jugada de Galoppo, que ingresó en el segundo tiempo, el defensor Vinicius hizo una falta en la puerta del área y se fue expulsado por doble amarilla. River tuvo más de media hora con un jugador más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050030103166341507?s=20&partner=&hide_thread=false ¡BUENAS NOTICIAS PARA RIVER! Galoppo hizo una gran jugada, Alix Vinicius lo atendió en la puerta del área y se fue EXPULSADO luego de recibir la segunda amarilla de parte de Wilmar Roldán.



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Galoppo tuvo un gran ingreso en River: además de forzar la expulsión del defensor de Bragantino, el volante tuvo una de las más claras del partido, al rematar desde afuera del área y generar una buena atajada de Cleiton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050034540815458593?s=20&partner=&hide_thread=false ¡NO SE PUEDE CREER COMO NO FUE GOL DE RIVER! Cleiton rozó la pelota con la puntita de los dedos y le sacó un hermoso remate a Giuliano Galoppo, que le prendió mecha desde afuera del área.



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A los 93 minutos, River encontró el gol de la victoria: tras empujar por la superioridad numérica, un centro perfecto de Silva cayó en la cabeza de Martínez Quarta, que puso el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2050040331605835946?s=20&partner=&hide_thread=false Centro perfecto de Lucas Silva y cabezazo de Martínez Quarta para ganarlo sobre el final y sumar de a tres en Brasil pic.twitter.com/Y2JNEkDt3s — River Plate (@RiverPlate) May 1, 2026

Los datos del partido entre River y Bragantino

Copa Sudamericana

Grupo H - Tercera fecha

- Tercera fecha Bragantino (Brasil) 0-1 River Plate

Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

Red Bull Bragantino (Brasil): Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Herrera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.