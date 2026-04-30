Con un gol agónico y Beltrán como figura, River venció a Bragantino en Brasil y es líder de su grupo
El Millonario sumó una importante victoria en un partido muy trabado, y queda en la cima de su zona de Copa Sudamericana.
River venció a Bragantino 1-0 en Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El Millonario consiguió el objetivo de seguir en lo más alto del grupo H del certamen continental. El gol del triunfo fue de Martínez Quarta a los 93 minutos.
En sus anteriores encuentros en la competencia, River empató en la primera jornada ante Blooming y venció en la segunda a Carabobo, por lo que con este triunfo, se ubica primero con 7 puntos, seguido por Carabobo, que le ganó a Blooming y está segundo con seis unidades. Los brasileros quedan terceros con cuatro puntos.
La gran figura del partido fue el arquero Millonario, Santiago Beltrán, que tapó dos pelotas clave en el primer tiempo y fue fundamental en la segunda mitad, conteniendo el penal de Sasha. Otro protagonista fue el campo de juego, que le jugó una mala pasada a ambos equipos.
Así fue el partido entre River y Bragantino
La primera jugada clara del partido fue para el conjunto local: tras un arranque intenso de River, Pitta aprovechó un resbalón de Rivero, y disparó al arco, forzando una gran salvada de Beltrán para evitar el 1-0.
River estuvo cerca de abrir el marcador a los 18 minutos, cuando Acuña apuró un tiro libre, que cayó perfecto para Salas, que conectó un gran cabezazo que se clavaba en el ángulo, si no fuera por la intervención del arquero Cleiton.
A los 41 minutos, Pitta tuvo una nueva chance para Bragantino: luego de una falta de Meza, el equipo brasilero jugó un centro al segundo palo para el delantero, que cabeceó a centímetros del arco de Beltrán.
El segundo tiempo abrió con una insólita situación: después de un bote a tierra, Martínez Quarta perdió la pelota y cometió penal. Beltrán nuevamente se convirtió en gigante y le tapo el remate a Sasha, manteniendo el empate en cero.
En una buena jugada de Galoppo, que ingresó en el segundo tiempo, el defensor Vinicius hizo una falta en la puerta del área y se fue expulsado por doble amarilla. River tuvo más de media hora con un jugador más.
Galoppo tuvo un gran ingreso en River: además de forzar la expulsión del defensor de Bragantino, el volante tuvo una de las más claras del partido, al rematar desde afuera del área y generar una buena atajada de Cleiton.
A los 93 minutos, River encontró el gol de la victoria: tras empujar por la superioridad numérica, un centro perfecto de Silva cayó en la cabeza de Martínez Quarta, que puso el 1-0.
Los datos del partido entre River y Bragantino
- Copa Sudamericana
- Grupo H - Tercera fecha
- Bragantino (Brasil) 0-1 River Plate
- Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
- VAR: Leonard Mosquera (Colombia)
Red Bull Bragantino (Brasil): Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Herrera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
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