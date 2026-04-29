River oficializó a un experimentado como Director Deportivo: quién es, cuál es su rol y en qué clubes estuvo

El club anunció la llegada de una figura con experiencia en Europa para iniciar un proyecto de mediano y largo plazo. Quién es y de qué se trata su rol.

River hizo un importante anuncio a través de su web oficial anunciando la incorporación de una figura importante en el mundo del fútbol a su estructura futbolística, para colaborar con el proceso de Eduardo Coudet como entrenador del primer equipo y siendo un nexo en las distintas categorías del club. En las últimas horas confirmó la llegada de un nuevo Director Deportivo.

"El Club Atlético River Plate informa que Pablo Longoria asumió el cargo de Director Deportivo de la institución, con responsabilidad sobre el proyecto de fútbol y dependencia directa de Stefano Di Carlo y de Enzo Francescoli", anunció en un comunicado la institución de Núñez.

Según contaron desde el club, Longoria "coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo" y que "su rol estará orientado a articular estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y profesionalización del área".

Longoria

No es una figura que pasa desapercibida en el fútbol sino que tiene más de quince años de experiencia, en los que fue scouting de Newcastle United, luego fue jefe mundial de scouting entre 2015 y 2018 en Juventus y, más tarde ( entre 2018 y 2020) fue Director Deportivo del Valencia CF. Uno de los procesos que tuvo en su carrera, se dio en 2020 cuando asumió como Director Deportivo del Olympique de Marsella, club en el que luego fue presidente desde 2021 hasta marzo de 2026.

Por otra parte, el club sumó a su camino profesional: "A lo largo de su trayectoria, Longoria ha participado en procesos de reorganización institucional y en el desarrollo de estructuras deportivas en clubes de alta exigencia, con especial énfasis en la identificación y formación de talentos. Su experiencia incluye el seguimiento sistemático del fútbol sudamericano, con presencia sostenida en Argentina, Uruguay y Brasil, así como la participación en la incorporación de futbolistas de la región a equipos europeos".

El objetivo de la incorporación

"La incorporación de Longoria se enmarca en un proyecto institucional de mediano y largo plazo, enfocado en promover la integración entre divisiones inferiores y el primer equipo, y optimizar los procesos de captación, incorporación y desarrollo de futbolistas. Su integración a la dinámica de trabajo será progresiva, en coordinación con las áreas que vienen desarrollando la planificación deportiva", afirmó la dirigencia en el extenso comunicado de presentación.