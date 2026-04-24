River recibe a Aldosivi en el Más Monumental: hora, formaciones y TV

El Millonario busca recuperarse de la dura derrota que sufrió la última fecha ante Boca en el Superclásico.

River recibirá este sábado a Aldosivi , por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura , en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego del duro golpe que representó la derrota ante Boca en el Superclásico.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

River llega a este encuentro de capa caída, luego de caer 1-0 en el Superclásico ante Boca, que se impuso gracias al gol de penal del mediocampista Leandro Paredes.

Pese a la derrota, el conjunto “Millonario”, que es dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, se mantiene segundo en la Zona B a solo cuatro puntos del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza, y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs de este Torneo Apertura.

convocados river aldosivi

De cara a este encuentro, River no podrá contar con el varias de sus figuras, como el arquero Franco Armani, los mediocampistas Fausto Vera y Juan Fernando Quintero y el delantero Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes lesiones.

Aldosivi, por su parte, es uno de los peores equipos en lo que va del 2026 en la Primera División del fútbol argentino. El “Tiburón” está penúltimo en la Zona B con solo siete unidades y es uno de los dos equipos, junto a Deportivo Riestra, que todavía no pudo ganar.

En la última fecha el equipo marplatense estuvo muy cerca de conseguirlo ante Racing, pero la “Academia” logró llegar a la igualdad en los últimos minutos.

Las probables formaciones de River y Aldosivi

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya; Lucas Rodríguez, Martín García, Esteban Rolón, Rodrigo González; Felipe Anso, Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Torneo Apertura

Zona B - fecha 16

River - Aldosivi

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports Premium

La prohibición en el fútbol argentino tras el recibimiento de River ante Boca

El Comité de Seguridad en el Fútbol prohibió la utilización de papeles para lanzar en las tribunas. La decisión se tomó solo tres días después del Superclásico entre River y Boca.

Esta medida se dio “en virtud de los hechos acontecidos durante el encuentro disputado el pasado domingo entre el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Boca Juniors, en el cual se registró un principio de incendio en un sector de platea —sofocado con celeridad—, se ha procedido a realizar una evaluación integral del riesgo asociado a la utilización de papelitos cortados como elemento de festejo”.

La carta enviada a todos los clubes considera que “aun contando el club local con protocolos de contingencia previamente aprobados y los recursos adecuados para su implementación, se produjo una incidencia que evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público”.

De esta manera, por “estrictas razones de seguridad del público asistente”, el Comité de Seguridad en el Fútbol determinó “la prohibición del uso de papelitos cortados como elemento de festejo en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad”. Y destacaron que “no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”.