Va por un mercado de pases histórico: los nombres que River tiene en carpeta

Tras perder el Superclásico contra Boca por 1 a 0 por el Torneo Apertura 2026 y ponerle fin al invicto del Chacho Coudet, River ya mira hacia adelante y el próximo mercado de pases. Hay cuatro nombres que aparecen como prioridad para el Millonario y esta semana se iniciaron las charlas con la 'figurita difícil': Ángel Correa .

Juan Patricio Balbi, periodista de ESPN, remarcó que las tratativas con el campeón del mundo son las más difíciles, pero las prioritarias para la dirigencia millonaria, que intentará ayudar a Coudet a terminar de darle su impronta al plantel.

La diferencia del sueldo actual de Correa con lo que puede ofrecer River es enorme, pero recién iniciaron las charlas y se podría llegar a buen puerto cuando se intensifiquen las reuniones una vez que comience el parate mundialista.

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Angelito tiene 31 años y es reconocido hincha de Rosario Central, club en el que alguna vez dijo que desea jugar. Hasta el momento no se conocieron negociaciones con el Canalla, pero puede ser un aspecto a tener en cuenta con el pasar de las semanas.

Los demás nombres en la lista de prioridad

En la lista de deseos de River figura otro campeón del mundo. Nicolás Otamendi dijo en más de una oportunidad que es hincha del conjunto de Núñez y podría aprovechar que en junio finaliza su contrato con Benfica para regresar al fútbol argentino.

El tercero que tienen en carpeta en el Millonario es Gio Simeone, cuya situación es algo más complicada. El delantero todavía tiene un vínculo por delante con Torino y pasa por un buen momento, por lo que el conjunto italiano no lo soltará con mucha facilidad. River tendrá que sentarte a negociar.

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El último es el 'tapado'. Mauro Arambarri, volante de Getafe, es uno de los nombres que pidió Chacho Coudet y el Millonario ya se mueve para cumplir con su deseo. El uruguayo cumplirá 31 años en septiembre y juega tanto de mediocampista central como de interno. Jugó en Defensor Sporting, Girondins de Burdeos y lleva varias temporadas en su actual club, donde acumula 261 partidos y 22 goles.

El pedido de River a la AFA con respecto al árbitro Paletta tras la polémica en el Superclásico

Héctor Paletta fue el encargado del VAR en el triunfo de Boca Juniors 1-0 ante River Plate en el Estadio Monumental. El colegiado quedó en el ojo de la tormenta, luego de que no convocara al árbitro principal, Darío Herrera, para revisar la jugada que involucró a Lautaro Blanco y a Lucas Martínez Quarta sobre el final del partido. Ante el nivel de la controversia y el sentimiento de un perjuicio para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet, la dirigencia del Millonario se comunicó con la AFA para pedir que Paletta no dirija más al conjunto de Núñez.

En la institución millonaria entienden que Paletta, de 49 años, fue el responsable principal de que no se cobrara el penal; en consecuencia, no le apuntan tanto a Herrera, quien no tenía el recurso de la tecnología para evaluar la secuencia, dado que no fue convocado ante la pantalla.

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El Millonario recibió un guiño desde la AFA, por lo que lo más probable es que durante un tiempo no determinado, Paletta no dirija a River en el VAR. Se trata de una postura similar a la de Boca luego del Superclásico de mayo de 2023. En aquella oportunidad, River ganó 1-0 con un penal postrero de Agustín Sández a Pablo Solari, que Miguel Borja cambió por gol. Y el Xeneize pidió no ser conducido por un tiempo por Darío Herrera.

Esta vez, el foco está puesto en Paletta, cuya designación ya había generado resquemor en la previa. Vale recordar que es hermano de Gabriel Paletta, ex jugador de Boca Juniors entre 2007 y 2010, quien en su momento supo declarar que “toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”. Dicha frase sembró un halo de suspicacias alrededor del árbitro.