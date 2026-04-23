Avanzan las obras del Salón de Actividades Físicas del barrio Melipal

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, supervisó los trabajos en el Salón de Actividades Físicas (SAF) del barrio Melipal , una obra estratégica que ya registra un 50 por ciento de ejecución en sus bases y cimientos.

Este nuevo complejo, que contará con 1500 metros cuadrados cubiertos, se financia íntegramente con recursos propios del municipio y forma parte del Plan Orgullo Neuquino, consolidando un modelo de gestión basado en el superávit y cero endeudamiento.

Durante la recorrida por el predio, Gaido destacó la importancia histórica de la intervención para el sector. “Es un espacio para realizar actividades en invierno, con calefacción, vestuarios y gradas; una obra direccionada principalmente a los jóvenes para que le digan no a la droga y al alcohol, y le digan sí al deporte y a la vida sana ”, afirmó el jefe comunal.

SAF Melipal_01 Avanza la obra del SAF en el barrio Melipal de Neuquén.

Gimnasio y canchas para deportes

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó precisiones técnicas sobre el estado de las tareas y la magnitud del edificio. “Ya tenemos un 50 por ciento de avance en todo lo que es las bases de hormigón y las columnas ya se empiezan a ver. Es un gimnasio que tiene una nave principal donde se ubican las canchas de básquet, voley y handball, con todo lo que necesitan los profes”, detalló el funcionario.

Además, explicó que la construcción sigue un estándar de calidad probado: “El diseño es exactamente igual al que hicimos en San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia”.

Para la comunidad de Melipal, la obra representa la superación de etapas marcadas por el abandono. Martín Cifuentes, presidente de la vecinal, manifestó la emoción de los residentes: “Estamos muy ansiosos y felices, es una obra muy anhelada por muchos vecinos de hace muchos años. Ya somos la tercera generación que esperaba esto”.

Gaido en Melipal

Un espacio para los jóvenes

“Es una política que llega a todos los barrios y va a acompañar a nuestra juventud a que puedan salir de la calle y tener una disciplina con una conducta mejor”, expresó Cifuentes.

El intendente Gaido recordó que “en este lugar había situaciones de conflicto que los vecinos sufrían permanentemente. Hoy estamos transformando esa realidad para que los chicos tengan un lugar donde desarrollarse y crecer con dignidad. Hay que darle oportunidad a los jóvenes y los neuquinos lo hacemos con esta obra maravillosa”.

En relación a los plazos, al ser un proyecto que se desarrolla con una empresa y trabajadores neuquinos, se puede proyectar una finalización anticipada de las tareas. “Lo hacemos a la neuquina, mucho más rápido, trabajando con ese compromiso que es único en el país. Aunque la proyección de la obra es de un año, ya estamos conversando para que en el mes de diciembre tengamos la oportunidad de inaugurarlo”, anunció Gaido.

En sintonía, Nicola puntualizó que el avance es muy positivo: “Llevamos un par de meses desde que se inició y estamos con un muy buen ritmo de obra en todo lo que es la fundación y la estructura que empieza a elevarse”.

La consolidación de esta infraestructura se suma a otras mejoras que el municipio ejecuta en la zona, como la iluminación led y el asfalto, bajo el concepto de la ciudad de los 15 minutos.

“Muchos no creían, como no creyeron en los Paseos Costeros o los 5000 lotes con servicio, pero la palabra cumplida es la base de nuestra gestión”, concluyó el intendente.