Las iglesias de Neuquén podrán utilizar de manera gratuita los SAF

A través de un acuerdo con la Municipalidad, las instituciones religiosas podrán disponer de los salones.

Las iglesias de Neuquén tendrán acceso a los Salones de Actividades Físicas.

La Municipalidad de Neuquén avanza en un convenio que permitirá a las iglesias de la ciudad utilizar de manera gratuita los Salones de Actividades Físicas (SAF) . La iniciativa, impulsada por el intendente Mariano Gaido , apunta a fortalecer el rol social que cumplen estas instituciones en distintos barrios.

El acuerdo contempla que las iglesias puedan acceder a estos espacios municipales para realizar reuniones, en un esquema organizado y con cupos definidos por zona.

“Es una decisión del intendente por todo el trabajo que vienen realizando las instituciones religiosas, muchas veces desde el anonimato, aportando a los vecinos en lo social, cultural y espiritual”, explicó el concejal por el partido Juntos y pastor, Sergio Marino .

SAF

Cómo será el uso de los salones

El convenio establece que cada institución religiosa podrá utilizar un SAF una vez por semana, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo entre las distintas organizaciones. Además, se definió que en cada barrio solo una institución por turno podrá hacer uso del espacio, por lo que deberán coordinar entre sí un cronograma de actividades.

“Cada institución tendrá que organizarse y buscar su lugar dentro del cronograma para poder compartir estos espacios”, detalló el referente.

Actualmente, el uso de los SAF por parte de iglesias era limitado y dependía de casos puntuales. Con esta medida, el municipio busca ampliar el acceso y formalizar la utilización de estos espacios.

sergio marino concejal neuquen

Cuáles serán los SAF que estarán disponibles

El concejal explicó que en esta primera etapa se implementará el convenio en cuatro establecimientos de la ciudad, entre los que mencionó el de Parque Industrial, Confluencia y San Lorenzo Sur.

El uso de los SAF estará destinado exclusivamente a reuniones y actividades institucionales de las iglesias, y no incluirá prácticas deportivas o recreativas.

“Es únicamente para reuniones. Las instituciones religiosas no buscan interferir en las actividades deportivas que desarrolla la municipalidad”, aclararon.

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Las autoridades destacaron que la iniciativa tiene como objetivo reconocer el trabajo comunitario que desarrollan las iglesias en distintos sectores de la ciudad.

“Las instituciones religiosas han estado aportando en todos los sentidos, no solo a quienes participan de ellas, sino a la comunidad en general”, indicaron. “Las instituciones religiosas han estado aportando en todos los sentidos, no solo a quienes participan de ellas, sino a la comunidad en general”, indicaron.

En ese sentido, remarcaron que muchas organizaciones no cuentan con un espacio físico propio, lo que limita sus actividades.

Finalmente, el concejal señaló que el sistema será abierto y buscará garantizar igualdad de oportunidades para todas las instituciones.