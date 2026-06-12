Pago de sueldos a estatales de Neuquén: tienen fecha los salarios de junio y el medio aguinaldo

El Gobierno de la Provincia del Neuquén dio a conocer la fecha en que abonará los sueldos correspondientes al sexto mes del año. Cobrarán todos los trabajadores estatales y los jubilados.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén les puso fecha al pago de los haberes de junio y a la primera cuota del medio aguinaldo , para los trabajadores de la administración pública.

Tal como sucede desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa , los haberes se abonarán el mismo día, tanto para los trabajadores de los ministerios, administración central, entes públicos, Educación y demás, como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El viernes 26 de junio , los haberes y el medio aguinaldo serán acreditados en las cuentas que los agentes de la administración provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Es decir que, una vez más, estarán disponibles antes de que finalice el mes, en cumplimiento de lo dispuesto por el gobernador.

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Desde la secretaría de Prensa y Comunicación se destacó que el pago en forma conjunta de los haberes y el medio aguinaldo (en términos administrativos, sueldo anual complementario) es posible en virtud de la transparencia, eficiencia y cuidado extremo en la administración de los recursos del Estado, que caracterizan a la actual gestión de gobierno.

Esas acciones se complementan con la eliminación de los gastos innecesarios, la erradicación de los privilegios, la reducción de la planta política y las distintas estrategias de austeridad, que permitieron no sólo iniciar esta etapa de desarrollo equitativo y equilibrado de la provincia, sino también fortalecer las partidas presupuestarias de las áreas esenciales y avanzar tanto en la construcción de rutas y escuelas, como en planes de viviendas, líneas de créditos para emprendedores y becas estudiantiles, entre otras cosas.

Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026

El cálculo del aguinaldo está determinado por ley. Cada cuota del SAC equivale al 50% del salario mensual más alto que el trabajador haya recibido durante el semestre. En el caso del pago de junio, se toma como referencia el sueldo más alto del período comprendido entre enero y junio del mismo año.

Para establecer el aguinaldo, se toma en cuenta el salario bruto y no el neto. Es decir, se considera el total de los salarios, horas extras, comisiones y otros pagos recibidos durante el semestre, sin aplicar las deducciones del seguro social o impuestos. En tanto, se excluyen los conceptos no remunerativos, premios, indemnizaciones ni cobros de dinero excepcionales.

Si un trabajador obtuvo diferentes niveles salariales en los seis meses iniciales del año, la empresa debe identificar cuál fue la mayor remuneración mensual bruta, sin contar horas extras, viáticos u otros pagos no remunerativos, y calcular la mitad de ese monto.

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Y si un empleado trabajó menos de seis meses, se debe pagar un proporcional. La fórmula establece que se debe dividir el sueldo por doce meses y luego multiplicar por la cantidad de meses efectivamente trabajados dentro del semestre.

Para los jubilados y pensionados del sistema previsional, el mecanismo del cálculo es el mismo: ANSES pagará el 50% de la remuneración más alta de los primeros seis meses del año. Como las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente con el índice de inflación, se da por hecho que la más alta será la de junio.

Los próximos aumentos de sueldo

En este año, los estatales neuquinos ya recibieron un incremento en sus haberes en enero, con el cálculo de la inflación correspondiente al cuarto trimestre del año pasado (octubre, noviembre y diciembre).

La segunda variación se dio en abril, con el cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo), mientras que el 31 de julio los empleados que dependen del Poder Ejecutivo recibirán un incremento salarial por tercera vez en el año, a partir del cálculo de inflación que surja de abril, mayo y junio.

Con esta misma fórmula, el siguiente aumento salarial se concretará con los salarios de octubre, donde los trabajadores estatales recibirán una suba en base a los datos de inflación del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y el último se cancelará tomando el cálculo de octubre, noviembre y diciembre.