Aguinaldo junio 2026: cuánto te corresponde si tu sueldo es de $1.000.000

En junio de 2026 , se efectiviza el pago del aguinaldo o SAC -Sueldo Anual Complementario -. ¿De cuánto es el monto si percibo un salario de un millón de pesos?

Aguinaldo en junio de 2026: cuánto me corresponde si mi sueldo es de $1.000.000

Es sabido que junio es un mes muy esperado tanto por los trabajadores del sector público y privado así como también por los jubilados y pensionados. Claro, es que en el sexto mes del año perciben los haberes correspondientes al aguinaldo . ¿De cuánto es el monto del SAC de junio 2026 si cobro un salario de un millón de pesos?

Cabe destacar que la Ley 27.073 estipula que el sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de ellas en junio y la segunda en diciembre de cada año.

Cuánto me corresponde de aguinaldo si mi sueldo es de $1.000.000

BILLETES (1) El Gobierno recomienda verificar relieves, marcas de agua y variaciones de color en billetes de pesos, dólares y euros.

Para calcular de cuánto será el aguinaldo si mi sueldo es de $1.000.000, debo tomar en cuenta el 50% de la remuneración más alta mensual obtenida en el primer semestre de 2026. Así, aproximadamente, el importe correspondiente al aguinaldo de junio de 2026 será de $500.000.

La otra opción para calcular el aguinaldo consiste en considerar el mejor sueldo del primer semestre del año en curso y dividir ese importe por dos. Luego, volver a dividir por 6 y luego multiplicarlo por los meses trabajados.

A continuación, brindamos un ejemplo práctico:

Si nuestro mejor sueldo del primer semestre de 2026 fue de 1 millón de pesos, realizamos el siguiente cálculo:

1.000.000/2: $500.000.

Luego $500.000/6: 83.333.

Y finalmente 83.333 x 6: $500.000.

Así, sobre el mejor sueldo bruto, y tras los descuentos aplicados por conceptos como jubilación u obra social, entre otros, se puede establecer el importe neto de cada medio aguinaldo.

Para determinar con precisión el importe que se percibirá en concepto de SAC, es importante saber que el empleador considerará ítems como las horas extras; comisiones; otras remuneraciones variables; el rubro a cuenta de futuros aumentos. Y no así, por ejemplo, las sumas no remunerativas como bonos o gratificaciones otorgadas por única vez.

Una recomendación que puede resultar muy útil para el beneficiario del aguinaldo es el de recurrir a los recibos de pago del corriente año. Tras examinarlos, podrá establecer con precisión cuál fue el del importe más alto y luego calculará el 50 por ciento de ese monto.

¿Hasta qué fecha se puede pagar el aguinaldo de junio de 2026?

Según lo especificado en la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo se efectiviza en dos cuotas: la primera de ellas vence el 30 de junio de 2026 y, la segunda, el 18 de diciembre de 2026. En relación a la primera, cabe resaltar que algunos empleadores suelen abonarla antes de la fecha de vencimiento.

De acuerdo a la Ley 24.467 de 1995, los convenios colectivos de trabajo pueden establecer el fraccionamiento de los períodos del pago del SAC siempre y cuando no excedan los tres períodos en un año calendario. Así, y como excepción, el aguinaldo puede hasta percibirse en tres cuotas.

Es oportuno reseñar que la reciente reforma laboral no incluyó modificaciones sobre la forma ni la periodicidad del pago del aguinaldo. En consecuencia, el pago del aguinaldo de junio de 2026 continuará pagándose como hasta fines de 2025. Cabe resaltar que la reforma laboral tampoco incorpora cambios en el carácter obligatorio de su pago por parte de los empleadores.

Es importante recordar que cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres. Según la ley, si la prestación de servicios de un empleado es inferior a los seis meses, el aguinaldo deberá liquidarse en forma proporcional a los meses trabajados (Ley de Contrato de Trabajo).