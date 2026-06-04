Estos jubilados se quedaron sin el bono de ANSES en junio 2026: ¿quiénes sí lo cobran?

Desde el organismo previsional, Anses , confirmaron el refuerzo de $70.000 para los jubilados , aunque en junio 2026 no alcanzará a todos los beneficiarios de la misma manera.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán en junio 2026 un nuevo aumento de sus haberes, además de cobrar el aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 . Sin embargo, esta suma fija que se paga desde hace varios años no alcanzará de la misma forma a todos los beneficiarios.

Este mes, la ANSES otorgará un aumento de 2,58% en los haberes. Esto se debe al mecanismo de actualización mensual fijado en el DNU 274/24 que toma para el cálculo el índice de inflación de dos meses atrás difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ). Para este caso, se toma el Índice de Precios del Consumidor ( IPC ) de abril .

Con este incremento, la jubilación mínima subirá a $403.318. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $473.318.

La suba también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $322.654 sin bono y $392.654 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $282.322 sin bono y $352.322 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $403.397 sin bono y $473.397 con bono. A todas estas prestaciones también se les debe añadir el extra de 50% correspondiente al aguinaldo.

Quiénes cobrarán el bono y quiénes NO recibirán ninguna suma extra

Este bono estará destinado exclusivamente a quienes perciban los haberes más bajos del sistema previsional. Según lo informado por ANSES, quedarán excluidos del refuerzo aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el límite establecido para acceder al beneficio.

De esta manera, quienes perciban el haber mínimo de $403.318 recibirán la totalidad del bono de $70.000, llegando a $473.318. Quienes cobren más de $403.318 pero menos de $473.318, tendrán un proporcional hasta llegar a esa cifra. Y quienes superen los $473.318, no contarán con ningún refuerzo extraordinario.

jubilaciones jubilados anses El bono extraordinario está destinado a reforzar los haberes más bajos.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de la ANSES en junio 2026

Como es habitual, la fecha exacta de cobro se establece según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario, un sistema que ayuda a la organización y la previsibilidad de los pagos. En el sexto mes del año, el cronograma oficial se vio afectado por el feriado que conmemora el paso a la inmortalidad del General Güemes, que en esta oportunidad fue movido al lunes 15.

De esta manera, así quedó el calendario de pagos difundido por el organismo previsional para el pago de los haberes junto al aguinaldo y el bono extraordinario:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del 8 de junio

a partir del 8 de junio DNI terminados en 1: a partir del 9 de junio

a partir del 9 de junio DNI terminados en 2 : a partir del 10 de junio

: a partir del 10 de junio DNI terminados en 3 : a partir del 11 de junio

: a partir del 11 de junio DNI terminados en 4 : a partir del 12 de junio

: a partir del 12 de junio DNI terminados en 5 : a partir del 16 de junio

: a partir del 16 de junio DNI terminados en 6: a partir del 17 de junio

a partir del 17 de junio DNI terminados en 7 : a partir del 18 de junio

: a partir del 18 de junio DNI terminados en 8: a partir del 19 de junio

a partir del 19 de junio DNI terminados en 9: a partir del 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 23 de junio

: a partir del 23 de junio DNI terminados en 2 y 3: a partir del 24 de junio

a partir del 24 de junio DNI terminados en 4 y 5: a partir del 25 de junio

a partir del 25 de junio DNI terminados en 6 y 7: a partir del 26 de junio

a partir del 26 de junio DNI terminados en 8 y 9: a partir del 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)