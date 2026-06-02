AUH y SUAF de junio 2026: ¿Anses les paga aguinaldo?

La ANSES aclaró la situación del aguinaldo para los beneficiarios de la AUH y SUAF en junio de 2026.
El mes de junio suele marcar un impacto salarial, ya que los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido con aguinaldo 206. ¿Pero qué pasa con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF)? La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya lo definió.
El marco legal que rige el sistema de seguridad social establece parámetros muy distintos según la naturaleza de cada prestación. Y el aguinaldo no es la excepción.
Qué dice la ANSES sobre el aguinaldo 2026 para AUH y SUAF
El aguinaldo está atado conceptualmente a los aportes salariales o previsionales ordinarios, por lo que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) no cobrarán ningún extra.
Al tratarse de programas de asistencia social directa no contributivos, no generan el derecho de recibir un Sueldo Anual Complementario. En junio 2026, sus ingresos estarán compuestos exclusivamente por el haber mensual con el aumento por inflación y la Tarjeta Alimentar, en caso de calificar.
Por su parte, las asignaciones Familiares (SUAF) tampoco recibirán aguinaldo por parte de la ANSES. Los trabajadores en relación de dependencia del sector público o privado que cuentan con este complemento familiar cobrarán el SAC de forma directa a través de sus respectivos empleadores, calculado sobre sus sueldos brutos, pero no sobre el monto de la asignación familiar propiamente dicha.
Quiénes recibirán aguinaldo en junio 2026 y quiénes no
Los trabajadores que están habilitados para recibir el aguinaldo de junio 2026 son:
- Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
En cambio, no recibirán ningún pago extra estos grupos:
- Monotributistas.
- Trabajadores informales o no registrados.
- Profesionales independientes que cobran honorarios (abogados, arquitectos, contadores, ingenieros, etc).
- Beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), planes de desempleo y becas Progresar.
Cuánto aumenta la AUH en junio 2026
A través del mecanismo de actualización basado en la inflación mensual, la AUH tendrá un incremento de 2,58% en el sexto mes de 2026. Este porcentaje se debe al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado recientemente por el INDEC.
De esta manera, el pago por hijo pasará a ser de $144.932, aunque en mano se recibirá $115.945,60 en los casos que mantengan la retención del 20% que realiza ANSES cada mes y que devuelve a fin de año con la presentación de la Libreta AUH, que confirma la escolaridad y los controles médicos del menor. Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $471.915, recibiendo en mano $377.532.
En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $188.411, con un pago directo de $150.728,80. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $613.489, con un pago directo de $490.791,20. No obstante, ANSES recordó que paga el 100% de la asignación a niños de hasta 4 años inclusive cuando el Ministerio de Salud verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios.
Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y subirá a $54.665. Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Finalmente, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos ascenderá a $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para familias con dos hijos y $149.425 para familias con tres o más hijos.
El calendario de cobro de la AUH de ANSES para junio 2026
En el sexto mes del año, el cronograma oficial se vio afectado por el feriado que conmemora el paso a la inmortalidad del General Güemes, que en esta oportunidad fue movido al lunes 15, día en el que no habrá actividad en dependencias públicas ni bancarias.
De esta manera, así queda el calendario para junio 2026 según la terminación del DNI de cada beneficiario:
- DNI terminados en 0: a partir del lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: a partir del martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: a partir del miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: a partir del jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: a partir del viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: a partir del martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: a partir del miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: a partir del jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: a partir del viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: a partir del lunes 22 de junio
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