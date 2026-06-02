AUH y SUAF de junio 2026: ¿Anses les paga aguinaldo?

La ANSES aclaró la situación del aguinaldo para los beneficiarios de la AUH y SUAF en junio de 2026 .

El mes de junio suele marcar un impacto salarial, ya que los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido con aguinaldo 206 . ¿Pero qué pasa con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) ? La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya lo definió.

El marco legal que rige el sistema de seguridad social establece parámetros muy distintos según la naturaleza de cada prestación . Y el aguinaldo no es la excepción.

El aguinaldo está atado conceptualmente a los aportes salariales o previsionales ordinarios, por lo que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) no cobrarán ningún extra.

Al tratarse de programas de asistencia social directa no contributivos, no generan el derecho de recibir un Sueldo Anual Complementario. En junio 2026, sus ingresos estarán compuestos exclusivamente por el haber mensual con el aumento por inflación y la Tarjeta Alimentar, en caso de calificar.

asignacion universal por hijo (3) La AUH no tendrá derecho a recibir aguinaldo.

Por su parte, las asignaciones Familiares (SUAF) tampoco recibirán aguinaldo por parte de la ANSES. Los trabajadores en relación de dependencia del sector público o privado que cuentan con este complemento familiar cobrarán el SAC de forma directa a través de sus respectivos empleadores, calculado sobre sus sueldos brutos, pero no sobre el monto de la asignación familiar propiamente dicha.

Quiénes recibirán aguinaldo en junio 2026 y quiénes no

Los trabajadores que están habilitados para recibir el aguinaldo de junio 2026 son:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

En cambio, no recibirán ningún pago extra estos grupos:

Monotributistas.

Trabajadores informales o no registrados.

Profesionales independientes que cobran honorarios (abogados, arquitectos, contadores, ingenieros, etc).

Beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), planes de desempleo y becas Progresar.

auh-anses.jpg En junio, los beneficiarios de la AUH solo recibirán el aumento mensual y la Tarjeta Alimentar, en caso de corresponder.

Cuánto aumenta la AUH en junio 2026

A través del mecanismo de actualización basado en la inflación mensual, la AUH tendrá un incremento de 2,58% en el sexto mes de 2026. Este porcentaje se debe al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado recientemente por el INDEC.

De esta manera, el pago por hijo pasará a ser de $144.932, aunque en mano se recibirá $115.945,60 en los casos que mantengan la retención del 20% que realiza ANSES cada mes y que devuelve a fin de año con la presentación de la Libreta AUH, que confirma la escolaridad y los controles médicos del menor. Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $471.915, recibiendo en mano $377.532.

En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $188.411, con un pago directo de $150.728,80. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $613.489, con un pago directo de $490.791,20. No obstante, ANSES recordó que paga el 100% de la asignación a niños de hasta 4 años inclusive cuando el Ministerio de Salud verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios.

asignacion universal por hijo (2) La AUH tendrá un incremento de 2,58% en junio 2026.

Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y subirá a $54.665. Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Finalmente, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos ascenderá a $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para familias con dos hijos y $149.425 para familias con tres o más hijos.

El calendario de cobro de la AUH de ANSES para junio 2026

En el sexto mes del año, el cronograma oficial se vio afectado por el feriado que conmemora el paso a la inmortalidad del General Güemes, que en esta oportunidad fue movido al lunes 15, día en el que no habrá actividad en dependencias públicas ni bancarias.

De esta manera, así queda el calendario para junio 2026 según la terminación del DNI de cada beneficiario: