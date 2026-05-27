ANSES ofrece una ayuda económica para desempleados , que cubre hasta $363.000, con requisitos y montos específicos. Cómo pedirlo en mayo 2026 .

Ayuda de $363.000 para desempleados: cómo pedir el beneficio de Anses y requisitos de mayo 2026

Ayuda de $363.000 para desempleados: cómo pedir el beneficio de Anses y requisitos de mayo 2026

Los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa pueden acceder a una ayuda económica por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . Se trata de la Prestación por Desempleo, que tiene como objetivo acompañar a las personas mientras buscan un nuevo trabajo y se reinsertan en el mercado laboral.

Este beneficio se adjudica tras cumplir una serie de requerimientos específicos y tiene diferentes modalidades y condiciones dependiendo de la situación laboral de cada solicitante. Su duración también varía según cada caso. El monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según los ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años. Los trabajadores mayores de 45 años cobran durante 6 meses más.

El trámite para solicitarlo es gratuito y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea a través del sitio web de ANSES. Y además del pago mensual, incluye otros derechos clave como cobertura de obra social, asignaciones familiares y cómputo del período como aportes jubilatorios.

desempleo La Prestación por Desempleo puede solicitarse a través de la web de la ANSES.

Prestación por Desempleo de ANSES 2026 y los requisitos

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado desempleados por alguna de estas situaciones:

Despido sin causa

Finalización de contrato

Quiebra o cierre de la empresa

Renuncia por causas justificadas

Además, ANSES exige determinados requisitos de aportes para acceder a la asistencia:

Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años. Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

De cuánto es el monto de la Prestación por Desempleo en mayo 2026

La Prestación por Desempleo no tiene una actualización mensual automática por inflación, como ocurre con jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de la ANSES. Tampoco se trata de un monto fijo, sino que se calcula en base al 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses antes del despido.

DESEMPLEO La tasa de desempleo se ubicó en el 7,5% al cierre del cuarto trimestre de 2025.

Sin embargo, existen límites mínimos y máximos que se actualizan periódicamente en base al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). De esta manera, desde el 1ro de mayo, no puede ser inferior a $181.500 ni superior a $363.000. El nuevo techo se fijó tras el ajuste del SMVM para el quinto mes del año, que se incrementó $5.200.

Tras no llegar a un acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno nacional fijó por decreto los valores con actualizaciones mensuales hasta agosto, lo que impactará en el tope máximo de la Prestación por Desempleo. Así queda el SMVM por los próximos meses:

Mayo 2026: Salario mínimo mensual - $363.000

Salario mínimo mensual - $363.000 Junio 2026: Salario mínimo mensual - $367.800

Salario mínimo mensual - $367.800 Julio 2026: Salario mínimo mensual - $372.400

Salario mínimo mensual - $372.400 Agosto 2026: Salario mínimo mensual - $376.600

Qué fecha se cobra la Prestación por Desempleo 2026

El cobro de la ayuda económica dependerá de la terminación del DNI del beneficiario. Así quedó definido el calendario para mayo 2026:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

22 de mayo DNI terminados en 2 y 3 : 23 de mayo

: 23 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 24 de mayo

24 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 27 de mayo

27 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 28 de mayo

Desempleo-joven -VALIDA 1200- La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo 2026

El trámite para solicitar la ayuda económica por desempleo es gratuito y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea a través del sitio web de ANSES. En el caso de optar por la vía online, los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado "Atención Virtual".

Seleccionar "Prestación por Desempleo".

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Si se desea tramitarlo de forma presencial, se debe sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana y luego presentarse en el lugar con DNI y los documentos respaldatorios.