El papa León XIV se subió a la primera Ferrari eléctrica, modelo que generó polémica

Las acciones de la empresa cayeron más de 8% tras la presentación del nuevo Luce EV y las críticas de analistas.

La imagen del papa León XiV dentro de la Ferrari eléctrica quedó en el centro del lanzamiento global del vehículo.

El papa León XIV se sentó al volante del “Ferrari Luce” , el primer vehículo completamente eléctrico en la historia de la automotriz italiana, durante una presentación privada realizada en Castel Gandolfo, la residencia de descanso papal ubicada al sur de Roma.

La imagen del pontífice dentro del nuevo modelo quedó en el centro del lanzamiento global del vehículo, que también se vio envuelto en cuestionamientos de especialistas y una fuerte caída de las acciones de la empresa.

Hasta la residencia papal llegaron el presidente de Ferrari, John Elkann ; el consejero delegado Benedetto Vigna; y otros directivos de la marca para exhibirle al Papa el nuevo vehículo eléctrico de lujo. Durante la actividad, León XIV recorrió el auto , abrió sus puertas y preguntó por las prestaciones técnicas del modelo.

Luego se sentó en el asiento del conductor mientras el piloto de pruebas de Ferrari, Raffaele De Simone, le explicaba en inglés el funcionamiento de los controles. Elkann ocupó el asiento del acompañante durante la demostración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CatholicSat/status/2059341275846058308&partner=&hide_thread=false Pope Leo XIV tests drives the new Ferrari Luce, the Prancing Horse's first fully electric car, and its first with five seats.



The Pope didn’t get to keep the car, probably didn’t like the handling, you know prefers American, however Ferrari President John Elkann gave the car's… pic.twitter.com/3R181O9FsG — Catholic Sat (@CatholicSat) May 26, 2026

“¿Este es el primer Ferrari de cuatro puertas?”, le preguntó el pontífice al presidente de la automotriz. “El primero de cinco plazas”, respondió Elkann.

Las imágenes difundidas por Ferrari mostraron al Papa consultando detalles sobre el nuevo modelo. Durante la audiencia privada, Elkann también le entregó el volante deportivo del auto.

“Fue una gran emoción y un inmenso honor reunirme con Su Santidad junto a mis compañeros de Ferrari. Fue un momento de extraordinario valor humano y simbólico, que inspiró a todos en nuestra compañía a continuar su camino con pasión, responsabilidad y confianza en el futuro. Una ocasión que quedará grabada para siempre en nuestra memoria y en la historia de Ferrari”, manifestó Elkann.

Ferrari Papa El papa León XIV, el presidente de Ferrari y el nuevo vehículo eléctrico, en la residencia papal de Castel Gandolfo.

La presentación del Luce se produjo apenas un día después del debut oficial del vehículo en Roma, en un lanzamiento que Ferrari dividió en distintas etapas desde el año pasado para mostrar la tecnología, el interior y finalmente el diseño exterior del automóvil.

La Ferrari eléctrica que generó controversia: el mito que se destruye

El Luce EV representa un cambio histórico para Ferrari. Se trata del primer modelo totalmente eléctrico desarrollado por la marca de Maranello y también el primero con capacidad para cinco ocupantes.

El vehículo, de acuerdo con las especificaciones que entregó la marca oficialmente, cuenta con cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda, y desarrolla una potencia superior a los 1.000 caballos. Además, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,5 segundos y supera los 310 kilómetros por hora de velocidad máxima. Ferrari también informó que el modelo ofrece una autonomía de más de 530 kilómetros.

Según reportes de prensa italiana, el precio de venta rondaría los 550.000 euros. Las primeras entregas están previstas para fines de 2026 y buena parte de la producción inicial ya se encuentra reservada.

El flamante diseño fue desarrollado junto al estudio LoveFrom, fundado por Jony Ive, exdirector de diseño de Apple. La estética del vehículo se apartó de las líneas tradicionales asociadas históricamente a Ferrari y generó cuestionamientos entre analistas especializados y seguidores de la marca.

Ferrari El modelo Luce EV representa un cambio histórico para Ferrari.

Algunos críticos compararon el aspecto del auto con modelos eléctricos de producción masiva y señalaron que el Luce se aleja del “ADN” visual característico de Ferrari.

Entre los detractores más resonantes apareció el ex presidente de Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, quien cuestionó públicamente el proyecto. “Se corre el riesgo de destruir un mito”, declaró ante medios italianos tras la presentación del nuevo modelo.

El impacto en la Bolsa y las dudas del mercado

La reacción del mercado financiero fue inmediata después de la presentación del Luce. Las acciones de Ferrari llegaron a desplomarse más de 8% en la bolsa de Milán, mientras que los papeles que cotizan en Estados Unidos también registraron fuertes pérdidas.

Analistas del sector automotor interpretaron la caída como una señal de incertidumbre de los inversores frente a la estrategia de electrificación de Ferrari. La empresa ya había generado dudas el año pasado cuando redujo su previsión de producción de vehículos totalmente eléctricos para 2030.

Ferrari defendió el proyecto como una evolución tecnológica de la marca. “No presentamos simplemente un nuevo auto; estamos inaugurando un capítulo que convierte nuestra visión en realidad”, sostuvo Elkann durante el lanzamiento oficial del vehículo.

El nombre “Luce”, que significa “luz” en italiano, fue elegido para identificar el nuevo modelo con el que Ferrari busca ingresar de lleno en el mercado de superdeportivos eléctricos sin abandonar el segmento de lujo extremo que caracteriza históricamente a la marca.