Europa atraviesa una ola de calor récord y Francia reportó al menos siete muertes: a qué se debe el fenómeno

Los termómetros se elevaron por encima de los 35 grados centígrados, una cifra histórica para mayo, y varios países activaron alertas y restricciones.

Una ola de calor excepcional afectó en los últimos días a Europa , provocando temperaturas récord en varios países. Francia vinculó “directa o indirectamente” siete muertes con el fenómeno climático, mientras que Reino Unido, Irlanda y España registraron máximas inusuales para mayo y emitieron alertas por las condiciones extremas .

Los meteorólogos atribuyen esta situación a una masa de aire caliente denominada “cúpula de calor” , originada en el norte de África, que quedó retenida sobre Europa occidental por un sistema de altas presiones.

Esa combinación llevó los termómetros a niveles propios del verano europeo en pleno mes de mayo , semanas antes del inicio oficial de la estación, previsto para el 21 de junio.

Francia alcanzó el lunes un récord histórico de calor para mayo, de acuerdo con los registros meteorológicos oficiales. Según informó el servicio meteorológico Météo-France, varias regiones permanecieron bajo alerta naranja y se esperaban temperaturas máximas de entre 33 °C y 36 °C durante este martes.

La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, declaró en el canal TF1 que habría “siete fallecimientos relacionados directa o indirectamente con el calor”, de los cuales “al menos cinco por ahogamiento”. La funcionaria agregó que el balance definitivo “tendrá que precisarse al final del episodio que estamos viviendo”.

Calor Europa 4 Las personas utilizan los puestos de agua potable para afrontar la ola de calor en Europa.

El domingo, un hombre murió durante una carrera de 10 kilómetros en París, según informaron los servicios de protección civil. Además, otras diez personas fueron trasladadas al hospital en estado crítico tras una competición desarrollada en Maisons-Alfort, en las afueras de la capital francesa.

Récords históricos de temperatura en varios países de Europa

Météo-France afirmó que “el lunes fue el día más caluroso registrado en el mes de mayo desde que comenzaron las mediciones”. El organismo advirtió además que el martes podría ser incluso más cálido que la jornada anterior en gran parte del país.

Ante el avance de la ola de calor, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó para el jueves una reunión con ministros clave para revisar las medidas oficiales y los preparativos frente al fenómeno climático.

En París, el cambio de condiciones fue marcado. Días antes predominaban temperaturas bajas y lluvias, pero desde el sábado el termómetro superó los 30 °C.

El Reino Unido también registró marcas históricas. La Met Office informó que el lunes fue el día de mayo más caluroso desde el inicio de los registros meteorológicos. En Kew Gardens, en el sudoeste de Londres, el termómetro alcanzó los 34,8 °C.

Calor Europa 2 El fenómeno fue atribuido a una masa de aire caliente denominada “cúpula de calor”, originada en el norte de África

La agencia meteorológica británica también confirmó una “noche tropical” récord en el sur de Londres, donde la temperatura mínima no descendió de los 21,3 °C durante la madrugada. Además, advirtió que los valores podrían acercarse a los 35 °C.

“Este calor sería excepcional en el Reino Unido incluso a mediados de verano, y más aún en mayo”, señaló la Met Office en X.

Irlanda y España también quedaron bajo alerta

Irlanda alcanzó un récord de temperatura máxima para mayo. La Oficina Meteorológica Met Eireann confirmó que las estaciones de Killarney y Clonmel registraron 28,8 °C durante el lunes, superando la marca anterior de 28,4 °C establecida en 1997.

Según el organismo, las condiciones extremas persistirán hasta mitad de semana antes del ingreso de lluvias y un descenso térmico.

Los expertos recordaron que las máximas habituales para mayo en Irlanda suelen ubicarse entre 13 °C y 16 °C, mientras que en junio oscilan entre 15 °C y 18 °C.

Calor Europa 5 Algunos comercios de Europa recurren a distintos mecanismos para afrontar la ola de calor.

España también atraviesa temperaturas excepcionales para esta época del año. En el sudoeste del país se pronosticaron máximas de entre 36 °C y 38 °C entre miércoles y viernes, además de “noches tropicales generalizadas”.

El fenómeno también empezó a afectar tareas rurales y actividades laborales en distintos países europeos. En partes de Italia se aplicaron restricciones al trabajo al aire libre, mientras agricultores de distintos países reportaron cosechas adelantadas debido al calor.

En Portugal, las temperaturas llegarán hasta los 38 grados centígrados este martes. El país está bajo aviso amarillo en siete regiones del centro y el sur.

El cambio climático, en el centro de las advertencias

Meteorólogos y especialistas climáticos señalaron que el aumento de eventos extremos está vinculado al cambio climático inducido por la actividad humana.

El meteorólogo Greg Dewhurst, de la Met Office, aseguró que el incremento de temperaturas extremas es “una buena indicación del cambio climático en acción”. Luego añadió que este tipo de episodios tienen mayores probabilidades de convertirse en “la nueva normalidad”.

La semana pasada, asesores climáticos británicos advirtieron al gobierno del Reino Unido que el país “fue construido para un clima que ya no existe” y reclamaron adaptar infraestructuras como hospitales y escuelas frente al aumento de episodios de calor extremo.

Los servicios meteorológicos de Francia, Reino Unido, Irlanda y España pronosticaron que las temperaturas comenzarán a descender hacia el fin de semana con el avance de lluvias y aire más fresco.