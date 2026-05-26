Se negó al alcoholemia tras perder el control en la Ruta 7 y terminar en la colectora

El hecho ocurrió el lunes a la madrugada a la altura de la tercera rotonda de Centenario. Tras el impacto contra la división de la Ruta 7 las ruedas quedaron destruidas.

En la madrugada del lunes 25 de mayo, un automovilista protagonizó un siniestro vial cuando perdió el control en la Ruta 7 y terminó en la colectora. El hecho sucedió a la altura de la tercera rotonda de Centenario cuando un Toyota Corolla blanco estuvo a punto de chocar.

De acuerdo a Centenario Digital, todo ocurrió antes del amanecer, aproximadamente a las 5 de la madrugada del sábado, cuando por razones que aún son materia de investigación, un joven de 27 años, domiciliado en Centenario, se despistó de la calzada mientras circulaba por la zona.

Producto de la maniobra, el vehículo atravesó la división de la ruta y finalizó con sus cuatro llantas destruídas en la colectora Delia Salas. A pesar de la violencia del impacto, el conductor salió ileso y por solo unos metros el auto no llegó a incrustarse contra un comercio cercano y la Casa de la Cultura.

De azul, la Casa de la Cultura de Centenario. Pasa muy cerca de la traza. juan pablo salas

Se negó a hacer el test de alcoholemia

El personal de tránsito de Villa Obrera acudió al lugar y constató los daños materiales ocasionados. Luego, procedió a realizar el test de alcoholemia pero el muchacho se negó rotundamente. Por este motivo, le retuvieron la licencia de conducir y confeccionaron el acta correspondiente.

Además, los policías detectaron que el joven estaba circulando con el seguro obligatorio vencido, por lo que también se le aplicó una multa.

Finalmente el Corolla fue entregado en el lugar a otra persona que se acercó a retirarlo. Antes de permitirle manejar el vehículo, se le hizo el test de alcoholemia que dio negativo y pudieron retirarse.

Un empleado municipal tumbó el portón de una vivienda con la camioneta oficial

Un fuerte choque protagonizado por un empleado municipal generó daños de consideración durante la madrugada de este sábado en el barrio Islas Malvinas de Neuquén capital. El conductor perdió el control de una camioneta oficial y terminó impactando contra el frente de una vivienda.

El accidente ocurrió cerca de las 5:20 en la esquina de República de Italia y Asmar. Por causas que todavía son materia de investigación, la Toyota Hilux perteneciente a la flota municipal se desvió de su trayectoria y terminó incrustada contra una propiedad particular.

La escena dejó importantes destrozos materiales. El vehículo derribó un portón y también una columna de alumbrado público. En un video publicado por La Voz del Neuquén, puede observarse la camioneta municipal incrustada en el frente de una casa. El clip también muestra a varios vecinos que se acercaron preocupados a mirar qué pasó.

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Al ser consultado por esta información, el municipio reconoció que la camioneta que protagonizó el siniestro pertenece al área de Limpieza Urbana de la Municipalidad, aunque negaron categóricamente que el empleado haya estado bajo los efectos de alcohol.

Pese a la magnitud del impacto, tanto los ocupantes de la camioneta como los vecinos de la vivienda resultaron ilesos. Por otra parte, había trascendido en publicaciones locales que el conductor no tenía licencia de conducir habilitante. Sin embargo, esta información fue desmentida por fuentes cercanas al caso.

El hombre tiene licencia de conducir y se encuentra vigente, según indicaron esas fuentes y pudo confirmar LM Neuquén.