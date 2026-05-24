El neuquino que muestra que el éxito profesional no es sólo para los dueños de empresas

Lucas Albanesi publicó el libro "Emprender sin fundar" para demostrar que ser empleado no es sinónimo de fracaso y que se puede crecer dentro de compañías ajenas.

Como gerente comercial de una desarrolladora de Neuquén , Lucas Albanesi siempre estuvo conectado con el mundo empresarial y fue cercano a la bibliografía vinculada al mundo emprendedor y de éxito profesional. Este mes, presentó un libro que nunca encontró en los estantes de literatura sobre desarrollo personal: "Emprender sin fundar", un texto de su autoría que visibiliza el rol de los empleados y su posibilidadde progresar dentro de una empresa ajena.

“Emprender no es fundar. Es una forma de actuar, de tomar decisiones y de hacerse cargo de los resultados, independientemente del lugar donde uno esté”, dijo Albanesi sobre su propuesta, que busca desaprender los discursos sobre la creación de nuevas empresas como único camino facia el éxito.

Albanesi es licenciado en Relaciones Públicas y Martillero y Corredor Público Nacional. Desde hace 16 años trabaja en Gran Valle Negocios, donde hoy ocupa el cargo de gerente comercial. Pese a que su trabajo le permitió conocer a emprendedores y grandes empresarios que eran dueños de sus empresas, logró agudizar la mirada para encontrar las oportunidades de crecimiento también para los mandos medios que son, al mismo tiempo, líderes y empleados.

"En muchos momentos se dio la posibilidad de emprender por fuera", dijo el autor en una entrvista con LM Neuquén. "En ciertos momentos de instrospección y debates internos que me llevaron a analizar las posibilidades de desarrollo personal dentro o fuera de la organización, habiendo descubierto la posibilidad que implicaba ampliar mis capacidades profesionales, personales y económicas trabajando dentro de una empresa que crece, innova y genera valor en el mercado, seguí eligiendo emprender dentro de la empresa", agregó.

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En los últimos años, los libros de desarrollo personal ganaron terreno en el mundo empresarial y se convirtieron en temas de debate en los coffee breaks de cada congreso, expo o conferencia que reúne a los empresarios de la región. Sin embargo, todos repetían una fórmula similar: ser propietario de una empresa parecía ser el único camino al éxito profesional.

"Había un mandato marcado, y la corriente que más se lee ahora apunta a reforzar el mandato en crear tu propia empresa", dijo y agregó: "Ven ser empleados como un fracaso profesional y no como una plataforma de crecimiento, que es lo que abordo en este libro".

Para Albanesi, este mandato también generó cierto resquemor entre los propietarios de las empresas hacia los empleados con más iniciativa y un perfil marcado de liderazgo. Por eso, el autor busca hacer un aporte para desarrollar un cambio cultural que vea en ellos una oportunidad en lugar de una amenaza.

Basado en experiencias reales y en una encuesta realizada a profesionales y empresarios, el libro revela que una gran mayoría de quienes trabajan dentro de empresas sienten, en algún momento la falta de un proyecto propio como una carencia en su vida laboral.

Sin embargo, y según los resultados relevados, esa sensación no siempre responde a una falta real de oportunidades, sino a un mandato cultural profundamente arraigado.

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En un recorrido por conceptos como el intraemprendimiento y el rol del liderazgo en las organizaciones, el texto plantea una pregunta crucial: el desafío de identificar cuándo quedarse en una empresa es una oportunidad de crecimiento y cuándo es momento de dar un paso al costado.

Una economía dinámica y la oportunidad del intraemprendedurismo

La expansión económica que trajo aparejada la creciente actividad de Vaca Muerta también abre una ventana de oportunidad para las dos partes de la ecuación. Para los empleados con perfil de liderazgo, es un momento propicio para proponer proyectos dentro de sus organizaciones y crecer tanto en sus capacidades profesionales como en su situación económica.

Albanesi afirmó que un mercado cada vez más competitivo y que exige mayores niveles de eficiencia también lleva a los dueños de empresas a proponer planes de expansión y diversificación de sus unidades de negocio. En ese marco, pensar en los mandos medios como socios estratégicos y no como simples empleados puede mejorar la capacidad de management para crecer y sacar mayor provecho de la capacidad operativa de las compañías.

"Es una gran oportunidad para las empresas para sumar o fortalecer a sus líderes, darles el lugar que eso implica y compartir los proyectos de forma conjunta, no sólo como empleados sino como socios, para que estos líderes tomen los proyectos como propios", dijo el autor sobre un punto clave para dar un salto en la expansión empresarial al calor de Vaca Muerta.

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El libro busca dar el puntapié de un cambio cultural incipiente, pero necesario, para la región. "Durante mucho tiempo no se premió la capacidad de liderazgo de los líderes intraempresariales, se los percibía como una amenaza y por eso se fortaleció esta dicotomía entre ser empleado o renunciar y abrir tu propia empresa", afirmó.

"Ahora se está dando un cambio cultural con las nuevas generaciones que tienen ganas de emprender, y ven esos límites que ponen las empresas a poder desarrollar proyectos personales", agregó.

El libro tuvo su primera presentación pública en un escenario propicio: más de mil personas asistieron al lanzamiento en Conectando Vaca Muerta, y la mayoría eran líderes de mandos medios o titulares de empresas vinculadas al rubro del oil and gas.

"Muchos empresarios se acercaron a conversar, desde los empleados que quieren emprender y crecer y desde los dueños que quieren retener el talento para seguir creciendo", aseguró.

Albanesi también presentó el material en el stand de la editorial Libella en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde se sorprendió por la amplia convocatoria y la cantidad de familias que buscan fomentar el hábito de lectura en sus hijos. En ese espacio, muchos entusiastas se acercaron para llevarse una copia firmada del libro y pensar nuevas formas de ver y medir el éxito profesional.