La Prefectura Neuquina rindió homenaje a los prefectos que participaron en la guerra de Malvinas

El evento contó con la participación de autoridades e integrantes de la región de otras fuerzas armadas.

Los integrantes de Prefectura de las zonas Lacustre y del Comahue celebraron un acto para rendir homenaje a los integrantes de esta fuerza que participaron en la guerra de Malvinas.

La actividad se desarrolló en Neuquén el pasado viernes a partir de las 11 de la mañana, y contó con la presencia de distintos integrantes de la Prefectura Naval Argentina así como representantes de otras fuerzas de seguridad, que incluyeron a personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policías.

A su vez, fueron parte del evento los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad de Neuquén, así como personal retirado de la Prefectura.

El evento fue presidido por el Prefecto de Zona Lacustre y del Comahue, el Prefecto Mayor Cristian Diego Tribulo, que fue acompañado por el Jefe de la Prefectura Comahue, el Prefecto Principal Martín Rubén Zampa.

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El objetivo del acto fue rendir homenaje a la participación de la Prefectura Naval Argentina en la Guerra de las Islas Malvinas y también conmemorar el Combate Aeronaval del GC-83 Río Iguazú.