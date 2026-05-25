Un neuquino murió en un trágico vuelco en Chubut sobre la Ruta 40: quién era la víctima

El accidente ocurrió el sábado a la tarde cerca de Gobernador Costa. El fallecido, quien salió despedido de la camioneta, tenía 36 años.

Un hombre de 36 años, oriundo de Picún Leufú, murió tras un trágico vuelco ocurrido el pasado sábado por la tarde sobre la Ruta Nacional N° 40 , cerca de Gobernador Costa, en Chubut. Los mensajes de dolor se multiplicaron en las redes sociales.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 17:30 a la altura del kilómetro 1.548 , en inmediaciones de la Estancia Nueva Lubecka. Según dieron a conocer los medios locales, el personal policial dependiente de la Unidad Regional Esquel se constituyó de urgencia en el lugar junto a los equipos de emergencia, donde constataron la magnitud del accidente.

El hombre murió de manera instantánea y una mujer de 52 resultó con heridas leves luego de que la camioneta en la que viajaban, una Renault Oroch, despistara y protagonizara el vuelco, siendo el único vehículo involucrado.

La camioneta dio varios tumbos y terminó posicionada sobre sus cuatro ruedas en la zona de la banquina, a unos 40 metros del asfalto. El fallecido, en tanto, salió despedido del vehículo y su cuerpo fue hallado por las autoridades sobre la banquina en posición decúbito dorsal, a unos 20 metros del rodado, presentando una gravísima lesión en la zona craneal que le provocó la muerte en el acto.

Según las primeras hipótesis, el vehículo se desplazaba en sentido sur-norte y las víctimas se encontraban, presumiblemente, emprendiendo el viaje de regreso hacia la localidad de Picún Leufú.

David Segovia vuelco fatal chubut

Trágico vuelco: dolor en Picún Leufú por el fallecimiento

La víctima fatal fue identificada como David Adrián Segovia, mientras que su acompañante, Graciela Beatriz Segovia, debió ser rescatada del interior de la estructura por Bomberos Voluntarios. Tras lograr extraerla, fue trasladada de urgencia hacia el hospital de Gobernador Costa.

Horas más tarde, el primer informe médico emitido por el nosocomio llevó algo de tranquilidad al confirmar que la mujer solo presentaba lesiones de carácter leve y se encontraba fuera de peligro.

En el lugar del accidente trabajó personal de la División Criminalística de Esquel, encargada de realizar las pericias accidentológicas correspondientes, el relevamiento de rastros y la secuencia fotográfica para determinar fehacientemente qué desencadenó la fatal maniobra.

De acuerdo a lo informado por EQSNotas, el jefe de la comisaría de Gobernador Costa informó que, una vez finalizadas las diligencias científicas, se procedió al secuestro preventivo de la camioneta Renault Oroch, la cual quedó alojada en el corralón municipal.

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El trágico caso fue comunicado de inmediato al funcionario de la Fiscalía de Turno de la circunscripción.

En las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de dolor tras conocerse el fallecimiento. La Confederación Argentina de Taekwondo emitió un sentido comunicado donde lamentó el hecho.

"Su partida nos golpea profundamente. David no solo fue un profesional comprometido y respetado dentro del arbitraje, sino también una gran persona, siempre dispuesto a colaborar, acompañar y trabajar por el crecimiento de nuestro Taekwondo", señalaron y sumaron: "David será recordado por su compromiso, su calidad humana y el respeto que supo ganarse dentro y fuera del área de competencia".