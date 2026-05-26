Qué resolvió el municipio de Junín de los Andes con los agresores de los empleados

Desde el municipio de Junín de los Andes tomaron una decisión que involucra a los autores de las agresiones que recibieron empleados municipales hace menos de una semana.

El 22 de mayo, municipales dependientes de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Compras, Suministros y Contrataciones fueron víctimas de violencia y amenazas en su lugar de trabajo.

Por esta razón, desde la Municipalidad local comunicaron en la tarde de este martes que, mediante Decreto N° 069/2026, “se resolvió suspender toda vinculación contractual con la Cooperativa Patagonia Joven, tras los hechos de amenazas y violencia ocurridos el pasado 22 de mayo”.

Indicaron que, la medida fue tomada “con el objetivo de resguardar al personal municipal y garantizar un ámbito laboral seguro, mientras se evalúa la continuidad y modalidad de relación con la cooperativa”.

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Cooperativa de trabajo

Dese el ejecutivo comuna informaron que ya se radicó la correspondiente denuncia judicial ante la Comisaría 25 de esa localidad cordillerana.

“Desde el Municipio reafirmamos el compromiso de trabajar siempre en el marco del respeto, el diálogo y el cuidado de cada trabajador y trabajadora municipal”. informaron.

Los involucrados formarían parte de la cooperativa de trabajo que suele realizar tareas de mantenimiento y limpieza urbanística en la localidad.

Agredieron a un empleado municipal y evitaron ir a juicio con el pago de una multa

Dos hermanos que fueron acusados de agredir a un inspector de tránsito durante un operativo municipal en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén evitarán llegar a juicio. A cambio, deberán cumplir una serie de pautas de comportamiento que incluyen realizar un curso de educación vial, tareas comunitarias en un club deportivo, una donación económica y un pedido público de disculpas.

La resolución se concretó este martes durante una audiencia judicial en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF), con el acompañamiento de los abogados de la Municipalidad de Neuquén, propuso aplicar una suspensión de juicio a prueba para ambos acusados. La medida fue avalada por la jueza de garantías Carina Álvarez.

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El hecho por el que fueron imputados ocurrió el 22 de marzo de 2025, entre las 2 y las 3 de la madrugada, durante un operativo de control vehicular que se realizaba en la zona de la calle Ara San Juan, en la Isla 132. En ese contexto, un inspector municipal intentó identificar a un motociclista y solicitarle la documentación correspondiente, pero la situación derivó en un episodio de violencia.

Según la acusación fiscal, el hombre identificado como T. E. A. reaccionó de forma agresiva y golpeó al inspector con un puñetazo en la cabeza. En medio del incidente, otra persona que aún no fue identificada también atacó al trabajador municipal, lo que provocó que cayera al suelo. Una vez en el piso, el acusado continuó golpeándolo en la espalda y en las piernas y además rompió el casco del inspector antes de retirarse del lugar.

La asistente letrada Fernanda Sabatini, de la fiscalía de Actuación Genérica, explicó que se propuso la suspensión de juicio a prueba porque el delito que se les atribuye prevé penas que podrían ser de cumplimiento condicional y porque ninguno de los imputados tiene antecedentes penales.

Las reglas de conducta que deberán cumplir incluyen realizar un curso de “Reeducación Vial” dictado por el Observatorio Vial de la Municipalidad de Neuquén durante tres meses. También deberán cumplir 96 horas de tareas comunitarias cada uno en un club deportivo del barrio Confluencia.

A esto se suma un aporte económico conjunto de 100 mil pesos destinado a una institución deportiva del mismo barrio. Entre otras medidas, también deberán fijar domicilio y evitar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas.