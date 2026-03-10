Dos hermanos golpearon a un inspector de tránsito, pidieron perdón y pagarán 100 mil pesos para evitar el juicio

Los acusados admitieron su responsabilidad y deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas capacitación vial y trabajo comunitario.

Dos hermanos que fueron acusados de agredir a un inspector de tránsito durante un operativo municipal en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén evitarán llegar a juicio. A cambio, deberán cumplir una serie de pautas de comportamiento que incluyen realizar un curso de educación vial, tareas comunitarias en un club deportivo, una donación económica y un pedido público de disculpas .

La resolución se concretó este martes durante una audiencia judicial en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF), con el acompañamiento de los abogados de la Municipalidad de Neuquén, propuso aplicar una suspensión de juicio a prueba para ambos acusados. La medida fue avalada por la jueza de garantías Carina Álvarez.

El hecho por el que fueron imputados ocurrió el 22 de marzo de 2025 , entre las 2 y las 3 de la madrugada , durante un operativo de control vehicular que se realizaba en la zona de la calle Ara San Juan, en la Isla 132 . En ese contexto, un inspector municipal intentó identificar a un motociclista y solicitarle la documentación correspondiente, pero la situación derivó en un episodio de violencia.

Según la acusación fiscal, el hombre identificado como T. E. A. reaccionó de forma agresiva y golpeó al inspector con un puñetazo en la cabeza. En medio del incidente, otra persona que aún no fue identificada también atacó al trabajador municipal, lo que provocó que cayera al suelo. Una vez en el piso, el acusado continuó golpeándolo en la espalda y en las piernas y además rompió el casco del inspector antes de retirarse del lugar.

Minutos después, llegó al sitio la hermana del imputado, identificada como A. A. A., quien intentó agredir al inspector. De acuerdo con la investigación, también impidió que otra inspectora de tránsito que arribó para asistir en el procedimiento pudiera identificar a las personas que permanecían en el lugar, e incluso la empujó durante el intento de control.

Como consecuencia de la agresión, el inspector municipal sufrió lesiones.

Las condiciones para evitar el juicio

Durante la audiencia, la asistente letrada Fernanda Sabatini, de la fiscalía de Actuación Genérica, explicó que se propuso la suspensión de juicio a prueba porque el delito que se les atribuye prevé penas que podrían ser de cumplimiento condicional y porque ninguno de los imputados tiene antecedentes penales.

Además, señaló que tanto los acusados como la querella que representa al municipio de Neuquén estuvieron de acuerdo con esta salida alternativa al juicio.

Las reglas de conducta que deberán cumplir incluyen realizar un curso de “Reeducación Vial” dictado por el Observatorio Vial de la Municipalidad de Neuquén durante tres meses. También deberán cumplir 96 horas de tareas comunitarias cada uno en un club deportivo del barrio Confluencia.

A esto se suma un aporte económico conjunto de 100 mil pesos destinado a una institución deportiva del mismo barrio. Entre otras medidas, también deberán fijar domicilio y evitar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas.

Durante la audiencia, uno de los acusados pidió la palabra para expresar un pedido público de disculpas por lo ocurrido. “Queremos expresar públicamente nuestro arrepentimiento por lo ocurrido el 22 de marzo del 2025 en la ciudad de Neuquén. Sabemos que ese día generó una situación de violencia durante un procedimiento de tránsito y que eso no debió haber pasado”, manifestó.

El imputado también señaló que lamentan lo sucedido y las consecuencias que pudo haber tenido para el inspector que se encontraba trabajando en el control vehicular. “Pedimos disculpas al agente involucrado, a la dirección de Tránsito y a la comunidad, entendiendo que los controles viales existen para cuidar a todos. Nos comprometemos a reflexionar sobre lo ocurrido”, agregó.

Los delitos atribuidos

En la causa, el Ministerio Público Fiscal acusó al hombre por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra un funcionario público y por la participación de dos o más personas, además de daño agravado. En tanto, su hermana fue acusada por el delito de resistencia a la autoridad en calidad de autora.

La jueza de garantías Carina Álvarez avaló la suspensión de juicio a prueba al considerar que la solución propuesta era razonable para el caso. También destacó el pedido de disculpas formulado por los imputados y el acuerdo alcanzado con las víctimas.

Por el mismo episodio, el Ministerio Público Fiscal también había imputado a un adolescente menor de edad. Su situación judicial fue resuelta la semana pasada en el ámbito correspondiente a la justicia juvenil.

Si los dos hermanos cumplen con todas las condiciones impuestas durante el plazo fijado por la Justicia, la causa quedará extinguida y no se realizará el juicio. En caso contrario, el proceso penal podría reactivarse.