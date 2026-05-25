Semana de la Hamburguesa: descuentos y 2x1 para tentarse en 21 locales de Neuquén

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La Municipalidad impulsa un evento gastronómico con 21 comercios adheridos que compiten por ofrecer la mejor hamburguesa. Uno por uno, los comercios participantes y los beneficios.

Con el objetivo de promover el perfil gastronómico de la ciudad, la Municipalidad de Neuquén impulsa una semana dedicada a uno de los platos más populares a nivel global: la hamburgesa . Desde el 26 de mayo y hasta el 2 de junio, los neuquinos podrán aprovechar promociones y descuentos especiales para degustar las distintas recetas de las hamburgueserías de la capital.

"Preparate para una explosión de sabores bajo el sello de Confluencia de Sabores", señalaron desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad en relación a la Semana de la Hamburguesa uno de los eventos más esperados por los fanáticos de las comidas rápidas.

Si bien el Municipio ha impulsado otras iniciativas de este tipo en torno a recetas neuquinas, pizzas o sushi, la multiplicación de locales dedicados a la preparación de hamburguesas convirtió a este evento en uno de los más populares.

Durante toda la semana, los clientes podrán optar por distintas variedades de hamburguesas en 21 locales de la ciudad. En el listado se incluyen hamburgueserías especializadas pero también restaurantes, bodegones y hasta hoteles de alta gama. Todos se sumaron a la propuesta turística para imponer sus hamburguesas en el paladar de los neuquinos.

IMG_6264.jpg Para festejar el día internacional de la hamburguesa, sliders a 4 mil pesos. Medallones de 120 gramos, smash, queso y pan, lo rico muchas veces es sencillo.

Los locales de la ciudad ofrecen descuentos que van del 20% al 40%, promociones de 2x1 y 3x,2, y hasta recetas especiales para degustar en estas jornadas. Algunos comercios permiten el consumo dentro del local y otros tienen beneficios exclusivos para el take away.

La edición 2026 de la Semana de la Hamburguesa ofrece preparaciones con los clásicos medallones de carne, opciones veggie y también menúes sin TACC. En total, son 21 locales adheridos en distintos barrios de la ciudad.

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LMNeuquén repasó el listado de comercios y las variedades de hamburguesas que participan en esta edición.

ALTA BURGER

Pudú 1500

Presenta:

“Super Bacon”

Pan de batata, ketchup, mostaza, cebolla brunoise, doble medallón de carne, cheddar y muuucha panceta.

“Capresse Burger”

Pan de batata, mayo de albahaca, queso de pesto, medallón veggie, huevo y tomate.

@altaburger.nqn

En combo con papas

Solo take away

25% Off

BOMBASTICK

Zeballos 4744

Presenta:

“Waka”

Pan Kalis, mayonesa, lechuga, tomate, medallón de carne, salsa Waka (palta), panceta y huevo.

@bombastickburger

Solo take away

CASA LEÓN

Alderete 1607

Presenta:

“Burger Malbec”

Medallón vacuno con especias y vino tinto Malbec, en pan de papa con alioli, lechuga, tomate, queso, panceta y huevo.

“Veggie”

Medallón de quinoa y vegetales salteados, en pan de papa con alioli, lechuga, tomate, queso y huevo.

@casaleon.wines

En combo con bebidas y papas rústicas

WhatsApp Image 2024-07-09 at 19.37.23 (1).jpeg Space Jam, la hamburguesa ganadora de Harlem, Allen.

BLINKY BURGER

Bv. 25 de Mayo 10, Córdoba 39, Linares 1046

Presenta:

“Feat. Power Inky”

Pan de papa, salsa blinky, doble medallón de carne, cheddar y bacon.

“Patty Melt Veggie”

Pan de molde, doble medallón veggie, cheddar, mayonesa y cebolla morada.

@blinkyburger

DE LA RIBERA

Isla 132

Presenta: “Burger de Trucha”

Hamburguesa de trucha crocante, pan brioche, cebolla encurtida, queso ahumado, mayo tártara casera, mix verdes en reducción balsámica.

Instagram: @delariberaresto

EN COMBO CON UNA CERVEZA

COCIGNA

Choique 2378

Presenta: “Scaloneta”

Medallón de 150 gr, provoleta, criolla, alioli y rúcula.

“Veggie”

Medallón de legumbres, queso danbo, mayo de albahaca, hongos salteados, tomate y cebolla caramelizada.

Instagram: @cocigna

EN COMBO CON BEBIDA Y PAPAS

info: consulta a local

ENCANTO PATAGÓNICO

Av. Olascoga 1362

Presenta: “Tasty Deluxe Clásica”

Medallón de carne, cheddar fundido, lechuga fresca, tomate confitado, un huevo frito y nuestra salsa Tasty en pan brioche.

Instagram: @encanto.patagonico

EN COMBO CON PAPAS

HARLEM

Yrigoyen 326

Presenta: “Space Jam Doble”

Doble carne smash, doble cheddar, mermelada de bacon, aderezo manhattan.

“Crispy veggie”

Medallón no chicken, cheddar, cebolla crispy, alioli.

“Sin Tacc”

Doble carne smash, doble cheddar, mayonesa, pan sin tacc.

Instagram: @harlem.burgas

info: consulta a local

HILTON GARDEN INN

Antártida Argentina 1248

Presenta: “Pretzel Burger”

Pan de pretzel, medallón de blend casero, queso raclette, panceta crocante, mermelada de cebollas.

Instagram: @hgineuquen

FLAMAS BURGER CO

Belgrano 28

Presenta: “Flamtastica”

Doble burger en pan de papa, con barbacoa, cebolla crispy, panceta y queso.

“Provarte”

Burger vegana simil carne en pan de papa, acompañada con salsa de zanahoria, alioli vegano, salsa criolla y provoleta vegana.

Instagram: @flamasburgerco

info: consulta a local

Muca hamburguesa Una de las tantas hamburgesas neuquinas hechas con el blend de MUCA

LA CASA DE LA HAMBURGUESA

Rivadavia 71 y Belgrano 4127

Presenta: “Argentinian”

Medallón de 200gr de carne, cheddar, panceta, huevo, jamón, queso, lechuga, tomate y cebolla, en pan artesanal.

Veggie

“Vegetariana Roja”

Medallón casero de porotos rojos y quinoa en cama de vegetales con lechuga, tomate y cebolla en pan artesanal con papas fritas.

Instagram: @cdhneuquen

40% Off

En combo con papas

HOPFEN Bar & Coffee

Antártida Argentina 290

Presenta: “La candidata”

Doble medallón de carne (200gr), doble cheddar, doble panceta, provoleta, tomate, pan artesanal.

Instagram: @hopfenbar

15% Off

En combo con papas

OWE

Avenida Coronel Olascoaga 2150

Presenta: “Bala 14”

Pan de papa, medallón de res, lechuga, tomate, provoleta, huevo frito y aderezo Owe.

Instagram: @cerveceriaowe

OLIVER BAR

Irigoyen y Belgrano

Presenta: “Gringa”

Pan de papa, doble medallón de carne, panceta, cheddar, cebolla caramelizada y barbacoa.

Instagram: @oliverbarnqn

2x1

En combo con papas

OSO BURGER

Australia 634 (Rincón de Emilio)

Presenta: “Oklahoma”

Pan de pretzel, queso cheddar, cebolla y salsa tasty.

Instagram: @oso.burgers.nqn

15% Off

Solo take away

SALVAJE – Focaccias & más

Brown 355

Presenta: “Salvaje Bacon Alioli”

Pan de papa, onion smash, cheddar, panceta, alioli.

Instagram: @salvaje.nqn

20% Off en efectivo

STREET FOOD

Diagonal Alvear 168

Presenta: “La Federal”

Doble medallón, pan de papa, panceta ahumada, provoleta, cebolla crispy, lechuga y Mayochimi.

Instagram: @streetfood_ar

THE SMAZH BURGER

Int. Carro 19

Presenta: “Smoky Crunch”

Pan de papa, salsa ahumada, carne smasheada, cheddar, cebolla crispy y bacon crocante.

Instagram: @thesmazhburger

ZETA BIRRA

Avenida Olascoaga 930

Presenta: “Oklahoma BBQ”

Pan de papa, carne, cheddar, bacon, cebolla smash, salsa barbecue.

En combo con papas

Instagram: @zeta.birra

VIRKA’S

Juan B. Justo 514

Presenta: “Americana”

Hamburguesa doble Virkas, blend de 3 tipos de carnes, pan brioche, queso cheddar, panceta, pepinillos, cebolla morada y salsa americana casera.

En combo con bebida y papas

Instagram: @virkas_burger_beer

WILLI KUK

Pinar 112

Presenta: “Bacon Crispy”

Simple o doble, elaborada con un blend de selección, queso cheddar fundido, cebolla crispy y panceta candy, salsa secreta KUK en pan brioche artesanal.

“Halloumi” (Veggie)

Queso Halloumi a la plancha de Quesería Ventimiglia, con salsa tzatziki y tomates cherrys asados con teriyaki, servido en pan brioche.

En combo con bebida y papas

Instagram: @willikuk