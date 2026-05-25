Semana de la Hamburguesa: descuentos y 2x1 para tentarse en 21 locales de Neuquén
La Municipalidad impulsa un evento gastronómico con 21 comercios adheridos que compiten por ofrecer la mejor hamburguesa. Uno por uno, los comercios participantes y los beneficios.
Con el objetivo de promover el perfil gastronómico de la ciudad, la Municipalidad de Neuquén impulsa una semana dedicada a uno de los platos más populares a nivel global: la hamburgesa. Desde el 26 de mayo y hasta el 2 de junio, los neuquinos podrán aprovechar promociones y descuentos especiales para degustar las distintas recetas de las hamburgueserías de la capital.
"Preparate para una explosión de sabores bajo el sello de Confluencia de Sabores", señalaron desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad en relación a la Semana de la Hamburguesa uno de los eventos más esperados por los fanáticos de las comidas rápidas.
Si bien el Municipio ha impulsado otras iniciativas de este tipo en torno a recetas neuquinas, pizzas o sushi, la multiplicación de locales dedicados a la preparación de hamburguesas convirtió a este evento en uno de los más populares.
Durante toda la semana, los clientes podrán optar por distintas variedades de hamburguesas en 21 locales de la ciudad. En el listado se incluyen hamburgueserías especializadas pero también restaurantes, bodegones y hasta hoteles de alta gama. Todos se sumaron a la propuesta turística para imponer sus hamburguesas en el paladar de los neuquinos.
Los locales de la ciudad ofrecen descuentos que van del 20% al 40%, promociones de 2x1 y 3x,2, y hasta recetas especiales para degustar en estas jornadas. Algunos comercios permiten el consumo dentro del local y otros tienen beneficios exclusivos para el take away.
La edición 2026 de la Semana de la Hamburguesa ofrece preparaciones con los clásicos medallones de carne, opciones veggie y también menúes sin TACC. En total, son 21 locales adheridos en distintos barrios de la ciudad.
LMNeuquén repasó el listado de comercios y las variedades de hamburguesas que participan en esta edición.
ALTA BURGER
Pudú 1500
Presenta:
“Super Bacon”
Pan de batata, ketchup, mostaza, cebolla brunoise, doble medallón de carne, cheddar y muuucha panceta.
“Capresse Burger”
Pan de batata, mayo de albahaca, queso de pesto, medallón veggie, huevo y tomate.
@altaburger.nqn
En combo con papas
Solo take away
25% Off
BOMBASTICK
Zeballos 4744
Presenta:
“Waka”
Pan Kalis, mayonesa, lechuga, tomate, medallón de carne, salsa Waka (palta), panceta y huevo.
@bombastickburger
Solo take away
CASA LEÓN
Alderete 1607
Presenta:
“Burger Malbec”
Medallón vacuno con especias y vino tinto Malbec, en pan de papa con alioli, lechuga, tomate, queso, panceta y huevo.
“Veggie”
Medallón de quinoa y vegetales salteados, en pan de papa con alioli, lechuga, tomate, queso y huevo.
@casaleon.wines
En combo con bebidas y papas rústicas
BLINKY BURGER
Bv. 25 de Mayo 10, Córdoba 39, Linares 1046
Presenta:
“Feat. Power Inky”
Pan de papa, salsa blinky, doble medallón de carne, cheddar y bacon.
“Patty Melt Veggie”
Pan de molde, doble medallón veggie, cheddar, mayonesa y cebolla morada.
@blinkyburger
DE LA RIBERA
Isla 132
Presenta: “Burger de Trucha”
Hamburguesa de trucha crocante, pan brioche, cebolla encurtida, queso ahumado, mayo tártara casera, mix verdes en reducción balsámica.
Instagram: @delariberaresto
EN COMBO CON UNA CERVEZA
COCIGNA
Choique 2378
Presenta: “Scaloneta”
Medallón de 150 gr, provoleta, criolla, alioli y rúcula.
“Veggie”
Medallón de legumbres, queso danbo, mayo de albahaca, hongos salteados, tomate y cebolla caramelizada.
Instagram: @cocigna
EN COMBO CON BEBIDA Y PAPAS
- info: consulta a local
ENCANTO PATAGÓNICO
Av. Olascoga 1362
Presenta: “Tasty Deluxe Clásica”
Medallón de carne, cheddar fundido, lechuga fresca, tomate confitado, un huevo frito y nuestra salsa Tasty en pan brioche.
Instagram: @encanto.patagonico
EN COMBO CON PAPAS
HARLEM
Yrigoyen 326
Presenta: “Space Jam Doble”
Doble carne smash, doble cheddar, mermelada de bacon, aderezo manhattan.
“Crispy veggie”
Medallón no chicken, cheddar, cebolla crispy, alioli.
“Sin Tacc”
Doble carne smash, doble cheddar, mayonesa, pan sin tacc.
Instagram: @harlem.burgas
- info: consulta a local
HILTON GARDEN INN
Antártida Argentina 1248
Presenta: “Pretzel Burger”
Pan de pretzel, medallón de blend casero, queso raclette, panceta crocante, mermelada de cebollas.
Instagram: @hgineuquen
FLAMAS BURGER CO
Belgrano 28
Presenta: “Flamtastica”
Doble burger en pan de papa, con barbacoa, cebolla crispy, panceta y queso.
“Provarte”
Burger vegana simil carne en pan de papa, acompañada con salsa de zanahoria, alioli vegano, salsa criolla y provoleta vegana.
Instagram: @flamasburgerco
- info: consulta a local
LA CASA DE LA HAMBURGUESA
Rivadavia 71 y Belgrano 4127
Presenta: “Argentinian”
Medallón de 200gr de carne, cheddar, panceta, huevo, jamón, queso, lechuga, tomate y cebolla, en pan artesanal.
Veggie
“Vegetariana Roja”
Medallón casero de porotos rojos y quinoa en cama de vegetales con lechuga, tomate y cebolla en pan artesanal con papas fritas.
Instagram: @cdhneuquen
40% Off
En combo con papas
HOPFEN Bar & Coffee
Antártida Argentina 290
Presenta: “La candidata”
Doble medallón de carne (200gr), doble cheddar, doble panceta, provoleta, tomate, pan artesanal.
Instagram: @hopfenbar
15% Off
En combo con papas
OWE
Avenida Coronel Olascoaga 2150
Presenta: “Bala 14”
Pan de papa, medallón de res, lechuga, tomate, provoleta, huevo frito y aderezo Owe.
Instagram: @cerveceriaowe
OLIVER BAR
Irigoyen y Belgrano
Presenta: “Gringa”
Pan de papa, doble medallón de carne, panceta, cheddar, cebolla caramelizada y barbacoa.
Instagram: @oliverbarnqn
2x1
En combo con papas
OSO BURGER
Australia 634 (Rincón de Emilio)
Presenta: “Oklahoma”
Pan de pretzel, queso cheddar, cebolla y salsa tasty.
Instagram: @oso.burgers.nqn
15% Off
Solo take away
SALVAJE – Focaccias & más
Brown 355
Presenta: “Salvaje Bacon Alioli”
Pan de papa, onion smash, cheddar, panceta, alioli.
Instagram: @salvaje.nqn
20% Off en efectivo
STREET FOOD
Diagonal Alvear 168
Presenta: “La Federal”
Doble medallón, pan de papa, panceta ahumada, provoleta, cebolla crispy, lechuga y Mayochimi.
Instagram: @streetfood_ar
THE SMAZH BURGER
Int. Carro 19
Presenta: “Smoky Crunch”
Pan de papa, salsa ahumada, carne smasheada, cheddar, cebolla crispy y bacon crocante.
Instagram: @thesmazhburger
ZETA BIRRA
Avenida Olascoaga 930
Presenta: “Oklahoma BBQ”
Pan de papa, carne, cheddar, bacon, cebolla smash, salsa barbecue.
En combo con papas
Instagram: @zeta.birra
VIRKA’S
Juan B. Justo 514
Presenta: “Americana”
Hamburguesa doble Virkas, blend de 3 tipos de carnes, pan brioche, queso cheddar, panceta, pepinillos, cebolla morada y salsa americana casera.
En combo con bebida y papas
Instagram: @virkas_burger_beer
WILLI KUK
Pinar 112
Presenta: “Bacon Crispy”
Simple o doble, elaborada con un blend de selección, queso cheddar fundido, cebolla crispy y panceta candy, salsa secreta KUK en pan brioche artesanal.
“Halloumi” (Veggie)
Queso Halloumi a la plancha de Quesería Ventimiglia, con salsa tzatziki y tomates cherrys asados con teriyaki, servido en pan brioche.
En combo con bebida y papas
Instagram: @willikuk
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