Dolor por la muerte de un conocido fotógrafo durante una carrera: los sentidos mensajes en redes sociales

Militantes, amigos y familiares despidieron con profundo dolor a Gerardo Fernández, el fotógrafo que murió mientras cubría una carrera en las bardas de Roca.

La muerte del fotógrafo Gerardo Fernández, de 55 años, durante una competencia en las bardas de General Roca generó una profunda conmoción en la región y una inmediata ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde amigos, compañeros de militancia, familiares y vecinos lo recordaron con muestras de afecto y dolor.

Fernández, oriundo de Allen, falleció mientras realizaba la cobertura fotográfica de una carrera de trail running en la zona de bardas de Paso Córdoba, un hecho que provocó impacto tanto en el ambiente deportivo como en distintos espacios sociales y políticos de la región. Según informó LM Cipolletti, el hombre participaba del evento como fotógrafo cuando ocurrió la tragedia.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en Facebook y otras redes sociales. Uno de ellos fue publicado por Andrea Contreras , quien lo definió como un compañero “entrañable, humano y solidario”.

“Siempre haciéndote sentir cómodx. Militando ante cada propuesta, siempre siendo puente”, expresó en una publicación acompañada por imágenes y mensajes de duelo. “Vivirás en lxs que te recordaremos. Fuiste buen ser humano. Luchaste por una patria justa y soberana”, agregó.

muerte fotógrafo

El desgarrador mensaje de su pareja

"Hasta ayer éramos felices, con nuestras pequeñas y grandes alegrías. Nunca pensé estar escribiendo esto ahora. Toda una vida juntos y aún nos quedaba tanto", empieza el mensaje de Pirén Gutiérrez, pareja de Fernández. "Fuiste, sos y serás el amor de mi vida, Gerar. El dolor de tu partida, injusta, prematura, imposible, nos resulta inadmisible. Hoy, solo quiero que vuelvas, escucharte y que me abraces. Te vamos a seguir esperando", continúa.

"Sos una gran persona, honesta, noble, de fierro, el mejor padre que pudo tener Fidel. Te amo, Gerar, siempre te voy amar", cierra la desgarradora publicación que incluye además una foto de ella junto a Gerardo y el hijo de los dos.

También el Partido Justicialista de Chos Malal difundió un mensaje público lamentando el fallecimiento del fotógrafo y acompañando a su familia en este difícil momento.

“Lamentamos enormemente el fallecimiento del gran e inalcanzable compañero Gerardo Fernández”, señalaron desde el espacio político. Además, enviaron condolencias a Pirén, a su hijo Fidel y al resto de sus seres queridos.

En otras publicaciones compartidas en redes sociales, allegados destacaron el compromiso social y humano de Fernández, además de su trabajo constante como fotógrafo en actividades culturales, deportivas y políticas de la región.

Entre quienes también expresaron públicamente su dolor estuvo la exdiputada provincial Ayelén Gutiérrez, cuñada del hombre fallecido, quien compartió mensajes de despedida y acompañamiento hacia la familia.

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La noticia generó repercusión especialmente en Allen y el Alto Valle en general, donde Fernández era conocido por su trabajo detrás de cámara y por su participación en distintos espacios comunitarios, académicos y militantes.

La tragedia ocurrió durante una competencia desarrollada en las bardas de General Roca. De acuerdo con la información publicada por LM Cipolletti, el fotógrafo murió tras sufrir una descompensación mientras cubría el evento, aunque las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación.

Mientras tanto, las redes sociales continúan llenándose de fotografías, recuerdos y mensajes dedicados a Fernández, en una despedida marcada por el reconocimiento a su calidez humana.