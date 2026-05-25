Avances en tres frentes de la obra de Avenida Mosconi: cuándo se habilita el cruce a Cipolletti

Desde la Municipalidad aseguraron que ya tiene fecha la habilitación del acceso al puente viejo.

Con el objetivo de interferir lo menos posible en el tránsito urbano, la Municipalidad de Neuquén aprovechó el fin de semana largo del 25 de Mayo para hacer un corte total en la circulación y así avanzar con el asfalto en la Avenida Mosconi . Después de tres jornadas de trabajo, la carpeta asfáltica avanzó en tres frentes de obra y desde el martes ya se podrá circular por sectores pavimentados.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola , confirmó a LM Neuquén que este lunes ya se colocó el pavimento en dos sectores de la Avenida Mosconi.

Por un lado, se trabajó en la zona conocida como Etapa 6, que une la gran arteria en obras con los puentes que unen la capital provincial con Cipolletti. El funcionario explicó que este lunes se colocó pavimento en la mano de salida hacia la localidad rionegrina. Según adelantó, desde el martes se podrá cruzar a la provincia vecina por el camino ya pavimentado.

Por otro lado, también se trabajó en la Avenida Mosconi a la altura de calle Chaneton. Nicola afirmó que allí se avanzó en la colocación de la carpeta asfáltica durante el fin de semana, por lo que se esperaba que hacia el final de este lunes feriado ya se pudiera habilitar la circulación por el sector.

El proyecto avanza con distintos frentes de obra simultáneos. Por eso, mientras estas dos zonas cambian su fisonomía con el nuevo pavimento, desde el gobierno local recordaron que también se avanzó en la pavimentación de la Avenida Olascoaga, para permitir el cruce perpendicular a la traza de la Mosconi.

Avenida Mosconi - Asfalto (1) Claudio Espinoza

Entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana estaba prevista la colocación del asfalto, ya que los operarios avanzaron con las tareas preliminares.

Nicola señaló que se trabaja también en otras obras de infraestructura, como la instalación de cañeros subterráneos que permiten la instalación de luminarias o semáforos, aunque son aspectos menos visibles para los neuquinos que transitan por el lugar.

El corte total del tránsito en la Avenida Mosconi permitió pisar el acelerador en los trabajos, ya que la intención del Ejecutivo capitalino es inaugurar lo antes posible una obra de gran envergadura y que complica el tránsito en las zonas más concurridas de la ciudad.

De este modo, aprovechar los feriados y festivos se convirtió en una estrategia para avanzar con el proyecto a través de cortes totales en la calle, teniendo en cuenta que se trata de fines de semana largos con menor circulación vehicular.

Dron Mosconi - Puente Carretero

Los detalles del corte de tránsito

Tal como se anunció, el corte vehicular se mantendrá solo el fin de semana largo, entre el sábado 23 y el lunes 25, y será en forma total durante todo el día, mientras que la circulación quedará nuevamente habilitada a partir del martes 26 de mayo.

El corte de tránsito se llevará adelante en la intersección con Chaneton, debido a los trabajos vinculados a la obra de transformación de la ex Ruta Nacional 22.

Avenida Mosconi - Asfalto (5) Claudio Espinoza

En el sector se desarrollará una intervención técnica fundamental para el avance de la obra, que consiste en bajar la calzada hasta el nivel de subrasante. Esta tarea permitirá definir las alturas finales del corredor antes de iniciar la colocación de las capas estructurales definitivas.

Mientras las empresas a cargo de cada etapa avanzan con los trabajos, la Municipalidad sostiene el diálogo con los frentistas con el objetivo de evitar los efectos adversos que una obra de tal envergadura genera en la circulación.

En ese contexto, este martes se firmó un nuevo acuerdo con ACIPAN para ampliar los beneficios impositivos a los comerciantes que tienen sus locales a la vera de la Mosconi. El coordinador de Desarrollo Económico de Neuquén capital, Gastón Contardi, explicó que el beneficio busca acompañar a un sector afectado por la caída del poder adquisitivo a nivel nacional, la mayor competencia con plataformas extranjeras, que se suma a la menor circulación por una calle en obra.