Voraz incendio consumió una casa cerca de San Martín: lograron que no se esparza al bosque

El siniestro ocurrió en el paraje Quilanlahue, a 15 km de la localidad cordillerana. Una familia quedó sin casa frente al crudo invierno.

Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda familiar y un depósito de leña ubicados a unos 15 kilómetros de San Martín de los Andes. El fuego movilizó a varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron durante horas para extinguir las llamas y evitar que se propaguen a la vegetación nativa que caracteriza el sector.

El siniestro se desató en la zona del paraje Quilanlahue y fue advertido inicialmente por las intensas columnas de humo que comenzaron a visualizarse desde distintos puntos de la zona. A partir de ese momento, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para intentar contener el avance del fuego.

Cuando los brigadistas llegaron, las llamas ya habían tomado prácticamente toda la estructura principal y también un depósito de leña ubicado al costado de la vivienda. La presencia de madera acumulada y los materiales de la construcción favorecieron la rápida propagación del incendio, que avanzó con enorme intensidad, según Noticias 7. Se reportó que la casa estaba hecha de madera y mampostería

A pesar del operativo desplegado por los bomberos y las bajas temperaturas registradas durante la jornada, el fuego consumió completamente ambas construcciones antes de poder ser controlado. Las pérdidas materiales fueron totales.

Incendio San Martín Quilanlahue (1)

No hubo heridos por el incendio

De acuerdo con la información difundida tras el operativo, no hubo personas heridas ni afectados por inhalación de humo. Según indicaron las autoridades, la vivienda se encontraba sin ocupantes al momento en que comenzaron las llamas, una situación que evitó consecuencias aún más graves.

Mientras tanto, personal policial y especialistas de la Dirección de Bomberos iniciaron las pericias correspondientes para intentar determinar cómo se originó el incendio. Hasta el momento no trascendieron oficialmente hipótesis sobre las causas del foco ígneo y la investigación continúa en marcha.

La preocupación por la propagación al bosque nativo

Las tareas de las dotaciones no finalizaron una vez extinguido el fuego principal. Durante varias horas, los brigadistas realizaron trabajos de enfriamiento y remoción de escombros para evitar que quedaran puntos calientes capaces de reactivar el incendio.

Además, uno de los principales objetivos fue impedir que las chispas alcanzaran la vegetación boscosa nativa que rodea el sector. El riesgo de propagación hacia zonas forestales es prioridad por la gran cantidad de material combustible existente en el área.

Incendio San Martín Quilanlahue (2)

El operativo incluyó también tareas preventivas para resguardar el entorno y garantizar que no hubiera nuevos focos en las inmediaciones. La magnitud de las llamas obligó a un despliegue sostenido de recursos durante buena parte de la jornada.

Temporada alta de incendios domésticos

Tras el incendio, se abrió además una instancia de asistencia social para los damnificados debido a la gravedad de los daños sufridos. Según trascendió, las pérdidas fueron absolutas y ahora los afectados deberán comenzar un proceso de reconstrucción luego de haber perdido tanto la vivienda como las instalaciones anexas utilizadas para almacenamiento de leña.

Junto con otros incendios en la zona, este marca el inicio de época del año de alta complejidad, sobre todo en zonas cordilleranas. En estos meses, casas que no cuentan con acceso a red de gas y se calefaccionan por medios precarios acaban envueltas en llamas y las familias enfrentándose al crudo invierno.