Apuestas online y bienestar digital: los preocupantes resultados de una encuesta a 2.900 estudiantes en Neuquén

Un relevamiento del IJAN a menores de 18 años encendió las luces de alerta: la edad promedio de acceso al primer celular en la provincia ya es a los 9 años.

El Instituto de Juegos de Azar de Neuquén ( IJAN ) presentó los resultados de una investigación realizada el año pasado que encendió las alarmas sobre el consumo digital y las apuestas online en adolescentes. El relevamiento, que abarcó a 2.900 estudiantes menores de 18 años, reveló que la edad promedio para acceder al primer celular propio es de 9 años en la provincia.

Diana Fusc o, licenciada en psicología del programa de Juego Responsable del IJAN, explicó que los menores ingresan a sitios ilegales de apuestas, principalmente en horarios nocturnos. "Son espacios sin regulación, sin cuidado, sin contención", advirtió durante su participación en el streaming LM Neuquén en Vivo , junto a Gabriela Souto , de la subcomisión de Consumos del Colegio de Psicólogos.

La investigación se realizó durante la Expo Vocacional de Neuquén, donde el organismo lleva adelante campañas de concientización. Los datos obtenidos coinciden con estudios de UNICEF, que también establecen los 9 años como la edad en que los niños argentinos acceden a su primer dispositivo móvil propio.

Fusco destacó que el problema no radica solamente en la tenencia del celular, sino en el uso que se hace del mismo. "Los adolescentes ingresan a través del celular a espacios ilegales que no están habilitados para menores de 18 años", remarcó.

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Bienestar digital y economía de la atención

La campaña del IJAN se centra en el concepto de bienestar digital, un término que busca equilibrar el uso de dispositivos con otras actividades cotidianas. "Cuidarnos es parte del juego también en el mundo digital", señaló Fusco al presentar el eje de las nuevas acciones de prevención.

Gabriela Souto aportó una mirada desde la psicología sobre el impacto subjetivo de esta dinámica. "Hay una detención del tiempo para cada sujeto que está como tomado. No es solamente el tiempo, sino también la subjetividad. Dónde está el sujeto si está enganchado en esas pantallas", reflexionó.

Ambas profesionales coincidieron en que los dispositivos móviles muestran información sobre el uso diario, como horas de pantalla y aplicaciones más utilizadas, datos que muchas veces sorprenden a los propios usuarios. "Se sorprendían con pasar 11 horas en el teléfono y las cosas que perdés en paralelo, como dejar de hacer actividad física", comentó uno de los conductores del programa al trabajar el tema con sus alumnos.

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Como parte de las acciones preventivas, el IJAN implementó una campaña para distinguir los sitios de apuestas legales de los ilegales. En Argentina, los sitios habilitados terminan en punto ar, una característica que permite identificarlos fácilmente.

La iniciativa desde el área de Juego Responsable busca que los adolescentes y sus familias comprendan los riesgos de ingresar a plataformas sin regulación, donde no existen mecanismos de protección ni límites de acceso para menores.

El desafío, según reconocieron las especialistas, radica en construir mensajes efectivos que logren captar la atención de los jóvenes y generar modificaciones en sus conductas, en un contexto donde las redes sociales y las pantallas ocupan gran parte de su tiempo diario.