Ciencia y Vida La Mañana inteligencia artificial Collar inteligente con IA promete traducir lo que sienten perros y gatos en tiempo real

La startup china Petit Chat desarrolló un dispositivo que interpreta ladridos, maullidos y movimientos con 94,6% de precisión. En el streaming LM Neuquén en vivo conocimos más detalles. + Agregar LM Neuquen en







Collar inteligente con IA promete traducir lo que sienten perros y gatos en tiempo real

Un collar inteligente desarrollado por la startup china Petit Chat promete revolucionar la comunicación entre humanos y sus mascotas. El dispositivo utiliza inteligencia artificial para interpretar ladridos, maullidos y movimientos de perros y gatos, traduciendo en tiempo real lo que sienten o necesitan los animales.

El collar, del tamaño aproximado de un estuche de auriculares inalámbricos, funciona mediante sensores de movimiento y captación de sonidos. Según la compañía, el nivel de precisión del sistema alcanza el 94,6% en la interpretación de las señales que emiten las mascotas.

Para lograr este nivel de exactitud, la empresa realizó un extenso entrenamiento de su sistema de inteligencia artificial. El proceso incluyó más de 3.200 horas de video y el análisis de 1,5 millones de muestras reales de audio animal. Con estos datos, la IA aprendió a identificar patrones de comportamiento y comunicación en perros y gatos.