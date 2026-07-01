Collar inteligente con IA promete traducir lo que sienten perros y gatos en tiempo real
La startup china Petit Chat desarrolló un dispositivo que interpreta ladridos, maullidos y movimientos con 94,6% de precisión. En el streaming LM Neuquén en vivo conocimos más detalles.
Un collar inteligente desarrollado por la startup china Petit Chat promete revolucionar la comunicación entre humanos y sus mascotas. El dispositivo utiliza inteligencia artificial para interpretar ladridos, maullidos y movimientos de perros y gatos, traduciendo en tiempo real lo que sienten o necesitan los animales.
El collar, del tamaño aproximado de un estuche de auriculares inalámbricos, funciona mediante sensores de movimiento y captación de sonidos. Según la compañía, el nivel de precisión del sistema alcanza el 94,6% en la interpretación de las señales que emiten las mascotas.
Para lograr este nivel de exactitud, la empresa realizó un extenso entrenamiento de su sistema de inteligencia artificial. El proceso incluyó más de 3.200 horas de video y el análisis de 1,5 millones de muestras reales de audio animal. Con estos datos, la IA aprendió a identificar patrones de comportamiento y comunicación en perros y gatos.
El dispositivo se sincroniza con una aplicación móvil que envía notificaciones al usuario. Entre las situaciones que puede detectar se encuentran señales de hambre, cansancio o incomodidad. La empresa menciona que el collar puede identificar, por ejemplo, cuando una mascota desea que dejen de molestarla, algo que no siempre resulta evidente para los dueños.
Alejo Maino contó más detalles en el streaming de LM Neuquén en vivo
Te puede interesar...
Leé más
¿"De nada" o "por nada"? La RAE aclaró cuál es la forma correcta de responder al "gracias"
Vuelve Mercurio retrógrado: ¿Cuándo será y a qué signos del zodíaco afectará?
Tirar vinagre en el pisos: de qué se trata esta técnica que recomiendan aplicarla en invierno
Noticias relacionadas