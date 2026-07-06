Asumió el nuevo director del hospital Bouquet Roldán: quién es

Se trata del doctor José Antonio Portuguez, quien previamente se desempeñaba en el SIEN. Los lineamientos de su gestión.

Con el propósito de fortalecer la integración del hospital al sistema público de salud, asumió la dirección del Hospital Bouquet Roldán el doctor José Antonio Portuguez , quien previamente se desempeñaba en el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Según manifestaron desde el Gobierno provincial, Portuguez llegó a la dirección para "seguir trabajando en el rol central del Hospital Bouquet Roldán que permite garantizar la capacidad de resolución de los servicios y asegurar el acceso real de la población a las prestaciones que necesita".

Con el fin de dar una muestra concreta de ese compromiso, el jueves pasado el hospital llevó a cabo su primera transfusión sanguínea. "Este es un avance significativo, considerando que el Centro Regional de Hemoterapia se encuentra contiguo al edificio del hospital y, a pesar de esa cercanía, dicha prestación no había sido posible hasta ahora", afirmaron oficialmente.

En el mismo sentido, agregaron que "se continuará trabajando para fortalecer los servicios de odontología, rehabilitación respiratoria y fisiatría, mediante la ampliación de los espacios de funcionamiento y la incorporación de nuevos equipos". Entre las prioridades de la nueva gestión, puntualizaron en "potenciar el trabajo de todos los servicios que hoy forman parte de este equipo, ya que resulta fundamental para continuar el camino de crecimiento de este efector".

Según aseguraron, el Hospital Bouquet Roldán se encuentra trabajando de manera normal en todos sus servicios. Asimismo, Portuguez iniciará durante los próximos días una serie de reuniones de trabajo con todas las jefaturas de servicio para evaluar la dinámica interna y determinar la continuidad de los planes de trabajo, "en estricta línea con los objetivos del Plan Provincial de Salud", cerraron.

Cómo fue la renuncia de las anteriores autoridades

La directora del Hospital Bouquet Roldán, Natalia Martín y el vicedirector, Fernando Radivoy, renunciaron en medio de un conflicto interno que, según denunció la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se venía gestando desde hacía meses por el funcionamiento de la conducción del establecimiento.

De acuerdo con lo expresado por el delegado de ATE Salud, Juan Millapán, la decisión de ambos directivos llegó después de que el Ministerio de Salud resolviera desplazar al administrador del hospital, quien había sido denunciado reiteradamente por trabajadores de distintos sectores por presuntos maltratos, abuso de autoridad y conflictos en la relación laboral.

Desde el gremio sostuvieron que el administrador era la principal figura cuestionada dentro de la conducción del hospital y que incluso se habían realizado asambleas para denunciar su forma de trabajo. Según indicó Millapán, la decisión oficial de removerlo del cargo desencadenó la salida de la directora y del vicedirector.

Juan Millapan delegado ate salud Claudio Espinoza

"La renuncia de la dirección lamentablemente tiene que ver con una falta de gestión y de acompañamiento a sus propias conducciones", aseguró el delegado gremial. Explicó que el administrador era "el único que tenía contacto directo" con las autoridades superiores y que, además de las denuncias internas, había sido alcanzado por una auditoría realizada por la Subsecretaría de Salud.

Millapán aseguró que durante esta gestión se deterioraron equipos de trabajo completos y que varios profesionales decidieron abandonar el hospital.