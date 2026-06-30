Renunciaron la directora y el vicedirector del Hospital Bouquet Roldán: ¿Qué pasó?

Dejaron sus cargos luego de que desplazaran al administrador del hospital, cuestionado por trabajadores y denunciado por ATE por presuntos maltratos.

La directora del Hospital Bouquet Roldán , Natalia Martín , presentó su renuncia junto al vicedirector, Fernando Radivoy , en medio de un conflicto interno que, según denunció la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , se venía gestando desde hacía meses por el funcionamiento de la conducción del establecimiento.

De acuerdo con lo expresado por el delegado de ATE Salud , Juan Millapán , la decisión de ambos directivos llegó después de que el Ministerio de Salud resolviera desplazar al administrador del hospital, quien había sido denunciado reiteradamente por trabajadores de distintos sectores por presuntos maltratos, abuso de autoridad y conflictos en la relación laboral.

Desde el gremio sostuvieron que el administrador era la principal figura cuestionada dentro de la conducción del hospital y que incluso se habían realizado asambleas para denunciar su forma de trabajo. Según indicó Millapán, la decisión oficial de removerlo del cargo desencadenó la salida de la directora y del vicedirector.

SFP Hospital Bouquet Roldan (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

"La renuncia de la dirección lamentablemente tiene que ver con una falta de gestión y de acompañamiento a sus propias conducciones", aseguró el delegado gremial. Explicó que el administrador era "el único que tenía contacto directo" con las autoridades superiores y que, además de las denuncias internas, había sido alcanzado por una auditoría realizada por la Subsecretaría de Salud.

Denuncias por maltrato y hostigamiento

Millapán aseguró que durante esta gestión se deterioraron equipos de trabajo completos y que varios profesionales decidieron abandonar el hospital.

"Se rompieron equipos de trabajo que llevaron a renunciar médicos o a trasladarse a otros efectores por el continuo hostigamiento, lo cual afectó directamente la atención de los pacientes", afirmó.

Según explicó, desde ATE insistieron durante meses para abrir instancias de diálogo entre la conducción del hospital, la jefatura de Región Sanitaria y el Ministerio de Salud, pero sostienen que esos pedidos nunca prosperaron.

Ate Salud (6).jpg Juan Millapan delegado ate salud Claudio Espinoza

"Siempre planteamos trabajar en conjunto en beneficio del equipo de salud y de los pacientes, pero eso nunca sucedió", manifestó a LM Neuquén.

El dirigente remarcó que el conflicto nunca estuvo centrado en la figura de Natalia Martín como médica o directora, sino en la permanencia del administrador cuestionado.

"Gremialmente nunca tuvimos inconvenientes para trabajar con ella. La decisión de renunciar fue exclusivamente de ella", señaló.

Según la reconstrucción realizada por ATE, el viernes pasado las autoridades sanitarias decidieron apartar al administrador del hospital después de las denuncias acumuladas por distintos sectores.

Millapán aseguró que la directora había anticipado que dejaría su cargo si esa decisión se concretaba. Además, indicó que ambos mantenían una relación de pareja, circunstancia que, según afirmó, terminó influyendo en la decisión final.

"La directora y el vicedirector renuncian porque corren al administrador", resumió el dirigente.

A partir de esas dimisiones, tanto Natalia Martín como Fernando Radivoy volverán a desempeñarse en sus funciones habituales dentro del hospital. Ella retomará sus tareas como médica, mientras que Radivoy regresará a su cargo de bioquímico.

Desde ATE sostienen que este conflicto también deja al descubierto problemas en la relación entre algunas direcciones hospitalarias y la conducción política del sistema sanitario provincial.

"Hay directores que no quieren acatar las indicaciones de la Subsecretaría. Esto no es una anarquía. Tiene que haber herramientas de conducción", expresó Millapán.

El dirigente afirmó que el desplazamiento del administrador buscaba precisamente permitir que la directora pudiera desarrollar su tarea con mayor tranquilidad, aunque finalmente esa alternativa no prosperó.

SFP Hospital Bouquet Roldan (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Se había acordado correr al administrador para liberar a la directora y que pudiera trabajar más tranquila, pero finalmente decidió renunciar", sostuvo.

También aseguró que numerosos sectores médicos y no médicos se movilizaron durante los últimos meses para denunciar las situaciones que, según afirman, se vivían dentro del Hospital Bouquet Roldán.

Tras las renuncias, el Ministerio de Salud deberá definir una conducción transitoria hasta la realización del concurso correspondiente para cubrir la dirección del hospital. Desde ATE señalaron que tienen conocimiento de que se analiza designar autoridades interinas mientras se desarrolla ese proceso administrativo.

Otra renuncia reciente en la salud pública

La salida de Martín y Radivoy ocurre apenas días después de otro cambio importante dentro del sistema sanitario provincial. Hace menos de un mes también presentó su renuncia la directora del Hospital Heller, una situación que derivó en la designación de una conducción transitoria mientras el Ministerio de Salud convocó al correspondiente concurso para cubrir el cargo de manera definitiva.

“El ministerio de Salud de la provincia de Neuquén agradece profundamente el compromiso, el esfuerzo y la dedicación que Erika Méndez puso al frente del Hospital Heller durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en los desafíos que emprenda a partir de ahora”, expresaron desde el organismo en ese momento.

Desde ATE insistieron en que el objetivo del sindicato sigue siendo fortalecer el funcionamiento del sistema público.

"Nuestra única intención es que los distintos niveles de conducción gestionen y respeten tanto el convenio colectivo de trabajo como al equipo de salud y, principalmente, a nuestros pacientes", concluyó Millapán.