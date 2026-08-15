Dos enfermeras de Neuquén, dos épocas y un mismo compromiso con el barrio Villa María

Dolores Bozada y Mónica Navarrete unen pasado y presente en una historia de vocación, memoria y cuidado en uno de los barrios más antiguos de la ciudad.

La memoria encontró el camino para volver a casa. Carmen sabía que la historia de su madre, Dolores "Doña Loli" Bozada, no podía quedar únicamente en el recuerdo de quienes la conocieron. Por eso buscó a Mónica Navarrete, licenciada en Enfermería, quien desde 2018, es directora del Centro de Salud de Villa María , en Neuquén .

A partir de ese encuentro comenzó una reconstrucción que terminó uniendo a dos mujeres separadas por el tiempo, pero hermanadas por la misma profesión y el mismo compromiso con el barrio.

Gracias a ese primer encuentro, Mónica descubrió la dimensión del trabajo realizado por Doña Loli desde que la primera salita abrió sus puertas en abril de 1962. Loli llegó al país en 1949 ya recibida como enfermera diplomada en España, y se radicó en Neuquén desde 1956. Fue destinada a Villa María cuando la provincia comenzaba a organizar su sistema sanitario. Fue jefa del centro de salud, asistente social, gestora y, sobre todo, una presencia permanente para los vecinos. "Mi madre fue una heroína anónima, una luchadora incansable que trabajó por los demás", recuerda Carmen hoy a sus 75 años, al resumir una vida dedicada enteramente al servicio de la comunidad.

Reconstruyendo la historia

Recorriendo fotografías, documentos y relatos familiares, ambas reconstruyeron una historia que parecía dispersa entre papeles y recuerdos. Doña Loli atendía consultas, realizaba curaciones, distribuía medicamentos y leche, recorría las casas cuando el barrio se inundaba, elaboraba informes sociales para la Casa de Gobierno, impulsó mejoras como la llegada del gas y la forestación de Villa María, y hasta acompañaba durante más de veinte horas en tren a pacientes que debían viajar a Buenos Aires para recibir atención especializada. "Nunca hubo horarios; la puerta de casa siempre estaba abierta para quien necesitara ayuda", dejó escrito la propia Doña Loli en uno de sus testimonios.

Esa historia conmovió profundamente a Mónica y la llevó a presentar en octubre de 2025, ante el Ministerio de Salud, la propuesta para que el CAPS Villa María lleve el nombre de Dolores Bozada, acompañando el pedido con fotografías, documentos y testimonios históricos. La propuesta fue considerada por las autoridades y el homenaje se concretará.

Un espacio de referencia en Villa María

Transcurridos más de sesenta años, el Centro de Salud continúa siendo un espacio de referencia para el barrio. Hoy brinda atención médica y de enfermería junto a un equipo interdisciplinario que desarrolla acciones de promoción y prevención. Allí funcionan el centro de testeo y orientación para VIH y sífilis, el consultorio de interrupción voluntaria y legal del embarazo, dispositivos de asesoramiento ante situaciones de abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes, el Consultorio Integral del Adolescente con actividades también en la EPET N.º 8, propuestas comunitarias como la huerta, espacios de actividad física y pileta, además del acompañamiento psicosocial destinado a mujeres en situación de violencia.

El trabajo por la salud y el legado

El gesto de Carmen permitió que la historia saliera del ámbito familiar para convertirse en patrimonio colectivo. Doña Loli falleció en 2005, a los 79 años. "Yo solo quería que la gente supiera quién había sido mi mamá y todo lo que hizo por este barrio. Ver que su nombre permanecerá en el centro de salud es una enorme emoción", expresó.

La historia de Villa María puede narrarse a través de estas dos enfermeras. Una abrió camino cuando Neuquén apenas comenzaba a construir su sistema sanitario; la otra mantiene vivo ese legado desde el presente. Entre ambas existe un puente construido por la memoria, la vocación y el profundo convencimiento de que cuidar a una comunidad también es escribir su historia.