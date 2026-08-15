Pronóstico de lluvias y nevadas para la ciudad de Neuquén: cuándo será

Continúan las bajas temperaturas en la región y en prácticamente toda la provincia. También se prevé una alerta amarilla para el norte neuquino.

El pronóstico para este domingo anticipa que continuarán las bajas temperatura s , protagonistas de este invierno en Neuquén. Para este domingo se prevé cielo cubierto, aunque sin las precipitaciones de este último sábado.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) indicaron que para la madrugada de este domingo la temperatura será de 6 grados y el cielo estará mayormente nublado como el resto de la jornada. Para la mañana la temperatura descenderá a los 5 grados de mínima con viento leve proveniente del suroeste. Se espera, en horas de la tarde, que la temperatura ascienda a los 13 grados de máxima; mientras que por la noche descenderá a los 9 grados con viento de hasta 22 kilómetros por hora.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC) anticipó que este domingo estará mayormente soleado tras un sábado con lluvias en horas de la mañana. En tanto que, se espera cierta nubosidad variable para el lunes con el ingreso de aire más frío.

Frío en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Anticipó el tiempo para el domingo. Si bien estará soleado durante el día, la máxima no superará los 13 grados, viento fuerte y ráfagas de 35 kilómetros por hora. En la noche estará mayormente despejado con una temperatura mínima de cero grados bajo cero. Pronosticó ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por nevadas

El SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para el lunes y afectará a un sector de la provincia comprendido desde Loncopué hasta el norte neuquino. Puntualmente el aviso se extiende desde el Este de Loncopué, pasando por el Este de Picunches, el Este de Ñorquín, el Oeste de Añelo, el Oeste de Pehuenches, el Sur de Chos Malal y el Sur de Minas. Regirá entre la mañana y la tarde.

gentileza

Esto significa, de acuerdo al organismo nacional, que "el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada".

Se recomienda:

Evitá actividades al aire libre. Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Ventilá vehículos y vivienda

Cómo comienza la semana en Neuquén

De acuerdo al SMN, para este lunes descenderán la temperatura y el viento tanto en Neuquén como en la zona de influencia. Se espera que por la madrugada esté nublado con una temperatura de 5 grados y viento débil. Por la mañana, se esperan lluvias y nevadas. Estará frío con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima prevista en 8 grados hacia la tarde.