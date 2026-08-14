Crece la población de adultos mayores: Neuquén envejece y enfrenta un fuerte desafío hacia el 2040

La Provincia advierte que será necesario ampliar las residencias, los centros de día y el sistema de cuidados. Actualmente, más del 13% de la población provincial supera los 60 años.

Neuquén envejece: crece la población de adultos mayores y el sistema de cuidados enfrenta un fuerte desafío.

Neuquén atraviesa un cambio silencioso pero cada vez más visible: crece la cantidad de adultos mayores y, con ella, la necesidad de contar con lugares, profesionales y políticas que garanticen su cuidado. Actualmente, más del 13% de la población provincial supera los 60 años y las proyecciones indican que hacia 2040 ese grupo podría representar casi una de cada cinco personas.

El escenario plantea un desafío importante para las familias y también para el Estado. Hoy, alrededor del 70% del cuidado de las personas mayores recae sobre el entorno familiar y, dentro de los hogares, son principalmente las mujeres quienes asumen esas tareas.

Entre un 20% y un 30% logra complementar esa asistencia con familiares más alejados, integrantes de la comunidad, programas estatales o cuidadores externos. Sin embargo, se estima que solo cerca del 10% tiene capacidad económica para contratar un cuidador de manera permanente o afrontar el ingreso a una residencia de larga estadía.

Y el costo explica buena parte de esa dificultad: en Neuquén, una residencia privada puede tener actualmente valores que rondan entre los 2 millones y los 4 millones de pesos mensuales, dependiendo del establecimiento, los servicios y el nivel de asistencia que necesite cada persona.

Neuquén tiene 43 residencias habilitadas

El subsecretario de Discapacidad y Personas Mayores de Neuquén, Gustavo Iril, explicó en Canal 7 Noticias que actualmente existen 43 residencias de larga estadía habilitadas en toda la provincia, mientras que otras se encuentran avanzando en diferentes etapas administrativas.

Según detalló, la cantidad de establecimientos habilitados se cuadruplicó durante los últimos dos años, a partir de un trabajo de fiscalización y acompañamiento realizado por el área provincial.

La Subsecretaría de Discapacidad y Personas Mayores, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, es la encargada de auditar, fiscalizar y habilitar las residencias de larga estadía y los centros de día, una responsabilidad establecida a partir de la Ley provincial 3320.

El control no termina cuando se concede la habilitación. Las inspecciones continúan periódicamente para verificar las condiciones edilicias, los proyectos institucionales, el personal profesional, las medidas de seguridad y, especialmente, las condiciones en las que viven los adultos mayores.

Además de las 43 residencias ya habilitadas, existen cuatro establecimientos en trámite de habilitación y otros seis proyectos en etapa de prehabilitación, donde se evalúan, entre otros puntos, la infraestructura y las adaptaciones necesarias para reducir riesgos.

Solo dos residencias son públicas

Dentro de la estructura provincial existen actualmente dos residencias estatales para adultos mayores. Una funciona en Chos Malal, con alrededor de 20 plazas, mientras que la segunda se encuentra en Villa La Angostura, con aproximadamente 12 o 13 lugares disponibles.

El resto de los establecimientos son, en su gran mayoría, privados. Para las familias que no pueden afrontar completamente una residencia, existen diferentes mecanismos de cobertura o asistencia. PAMI cuenta con prestaciones para determinados afiliados, mientras que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) también dispone de ayudas para adultos mayores que cumplen con los requisitos correspondientes.

Dependiendo de cada situación, esas coberturas pueden financiar la totalidad del servicio o aportar una parte del valor mensual.

El gran desafío: llegar preparados a 2040

La preocupación no está solamente centrada en las necesidades actuales. Las estadísticas muestran que Neuquén tendrá que adaptar progresivamente sus políticas públicas a una población cada vez más envejecida.

Actualmente, alrededor del 13% de los habitantes de la provincia tiene más de 60 años. Para 2040, la estimación oficial indica que esa proporción podría ubicarse cerca del 20%.

Es decir, dentro de aproximadamente 14 años, casi uno de cada cinco habitantes de Neuquén podría ser un adulto mayor. La disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida son parte de un proceso demográfico que obliga a pensar no solamente en residencias, sino también en alternativas que permitan mantener la autonomía y la vida social durante más tiempo.

Más centros de día y cuidadores profesionales

Desde el Gobierno provincial reconocen que será necesario aumentar la cantidad de residencias de larga estadía, pero también ampliar otras alternativas. Una de ellas son los centros de día, espacios a los que las personas mayores pueden concurrir durante determinadas horas para realizar actividad física, talleres, actividades educativas o simplemente compartir tiempo con otras personas.

La intención es que estas instituciones permitan mantener la autonomía, favorecer la socialización y ofrecer acompañamiento sin que necesariamente una persona tenga que abandonar su hogar para instalarse de manera permanente en una residencia.

Otro desafío será la capacitación de quienes trabajan diariamente en el cuidado. Iril planteó la necesidad de avanzar hacia la figura de “cuidadores profesionales”, jerarquizando una actividad que tendrá una demanda cada vez mayor durante los próximos años.

La Provincia apunta a construir un sistema integral de cuidados, con formación para cuidadores domiciliarios y personales y mejores herramientas para quienes trabajan dentro de las instituciones. Además de mejorar la asistencia de los adultos mayores, el crecimiento de esa actividad podría representar miles de nuevos puestos de trabajo en Neuquén.

De pacientes a personas con derechos

Uno de los cambios que intenta impulsar la Provincia está relacionado con la manera de comprender la vejez. Desde el área explicaron que buscan dejar atrás una mirada exclusivamente médica, en la que el adulto mayor queda asociado principalmente a enfermedades, rehabilitación o dependencia.

La intención es considerar a las personas mayores como sujetos de derechos, con decisiones, deseos y necesidades propias, incluso cuando necesitan asistencia permanente. Ese enfoque también forma parte de las evaluaciones que se realizan en las residencias y de las capacitaciones destinadas al personal.

Frente al crecimiento de la población adulta mayor y los elevados costos de los cuidados privados, desde la Provincia recomiendan que las familias consulten con los organismos correspondientes antes de tomar una decisión, para conocer las residencias habilitadas y determinar si existen coberturas de PAMI, ISSN u otros programas disponibles.

El desafío será cada vez mayor: Neuquén tendrá más adultos mayores, mientras que buena parte del cuidado continúa dependiendo de las familias. Preparar residencias, centros de día, cuidadores y un sistema capaz de acompañarlos será una de las necesidades centrales de los próximos años.