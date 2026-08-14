Abrió Fogata, una nueva carnicería en Neuquén que propone comprar de una manera distinta: sorteos y precios imbatibles

Está ubicado en la esquina de Fava y Misiones y tiene una propuesta que combina carne envasada al vacío, cortes tradicionales y opciones premium. Los precios de los cortes principales.

En Neuquén abrió este viernes una nueva propuesta para quienes tienen al asado, la carne y las juntadas como parte de sus rituales cotidianos. Se trata de Fogata Mercado del Asado , un local ubicado en Fava y Misiones que busca diferenciarse de la carnicería tradicional tanto por su formato de venta como por la estética del espacio y una apuesta que sus dueños consideran central: ofrecer distintos cortes a precios accesibles.

El emprendimiento fue creado por Nicolás Mandelli y Facundo Ceseracciu , quienes durante el último mes trabajaron en la puesta a punto del local. La idea, según explicó Mandelli, fue alejarse de la imagen clásica de una carnicería y construir una especie de pequeño mercado especializado en carne, con productos listos para elegir, llevar y cocinar.

“Hoy arrancamos. Ya estamos hace un mes con la obra y tenemos buenas expectativas”, contó Mandelli a LM Neuquén . El concepto se puede resumir en tres palabras que aparecen como lema del nuevo comercio: “Elegí. Llevá. Prendé.”

La propuesta parte de una modalidad sencilla. La carne se encuentra exhibida en heladeras, envasada al vacío y con su precio, de modo que el cliente puede recorrer el local, comparar los cortes, elegir lo que necesita y dirigirse directamente a la caja. La intención es evitar las esperas habituales de una carnicería tradicional.

“Acá no hay carniceros con chaleco blanco y carne desacomodada”, explicó Mandelli, entre risas, para describir la estética que buscaron. El espacio combina madera, hierro, plantas, iluminación y elementos relacionados con el mundo del asado. Además de carne, Fogata ofrece productos vinculados al ritual de cocinar a la parrilla, como vinos, leña y carbón.

La apuesta está puesta en que el cliente pueda encontrar tanto productos para el consumo cotidiano como cortes más especiales.

Entre las opciones mencionadas por los responsables del local aparecen tapa de bife, bola de lomo, picaña, vacío, matambre, chorizos y bondiola. También hay una línea de cortes premium que incluye tomahawk, asado banderita y ojo de bife, entre otros.

“Tenemos productos para el uso diario de la casa o la gastronomía y también productos premium que hasta ahora no se conseguían en Neuquén”, explicó Mandelli.

Una apuesta a los precios

Uno de los principales argumentos comerciales de Fogata está relacionado con el precio. Sus dueños aseguran que buscarán mantener una política de aumentos por debajo de la que aplican habitualmente otros comercios del rubro.

Según explicó Mandelli, mientras en algunos casos los incrementos pueden rondar el 40%, el emprendimiento pretende trabajar con aumentos cercanos al 25%, apoyándose en un proveedor con el que tienen una relación comercial y que, de acuerdo con sus palabras, les permite acceder a valores competitivos.

La lista de precios difundida para la apertura incluye, entre otros productos, tapa de bife a $11.900, matambre a $11.900, picaña a $13.900, bola de lomo a $16.900, vacío a $17.900, chorizo a $8.900 y bondiola a $10.900.

En el segmento premium, en tanto, se ofrecen cortes como el tomahawk, una pieza de ojo de bife con hueso cuya forma recuerda a un hacha, y un asado banderita con mayor nivel de marmoleado. También hay ojo de bife y bife de chorizo premium de exportación.

La idea de los socios es que la propuesta no quede limitada a quienes buscan cortes especiales. “Creemos que la carne no tiene que ser carísima”, sostuvo Mandelli.

Por eso, el modelo apunta a tener diferentes alternativas de acuerdo con el bolsillo y la ocasión: desde carne para resolver una comida familiar durante la semana hasta un corte especial para una reunión con amigos.

De la gastronomía al mercado del asado

Mandelli ya tenía experiencia en emprendimientos gastronómicos y comerciales en Neuquén. Antes estuvo vinculado a Garden, tuvo un bar en el centro de la ciudad llamado El Nido y actualmente también participa en emprendimientos relacionados con salones de eventos.

Ahora decidió trasladar parte de esa experiencia al nuevo proyecto junto a su socio Facundo Ceseracciu y un tercer integrante -y amigo- del emprendimiento, que es precisamente quien los abastece de carne.

Además, el local incorporó a dos trabajadores, que como sus dueños, son vecinos del barrio Jardines del Rey.

“Todo el tiempo estoy emprendiendo y tratando de ser creativo. No pensar tanto en la plata, sino hacer las cosas que nos gustan, ser educados y tratar bien a la gente”, contó Mandelli sobre la filosofía detrás de sus proyectos.

Esa impronta también aparece en la identidad de Fogata, que busca presentarse como un espacio de barrio, pero con una estética más cercana a la de una boutique gastronómica.

La intención es que puedan acercarse tanto quienes conocen de cortes y técnicas de cocción como quienes simplemente buscan comprar carne para cocinar en casa.

Un sorteo para celebrar la apertura

La inauguración llegó además acompañada de una propuesta especial para los clientes y seguidores del emprendimiento.

Fogata lanzó un sorteo cuyo premio principal es un costillar de 10 kilos por mes durante un año. Es decir, quien resulte ganador recibirá un costillar cada mes durante 12 meses.

El sorteo se realizará el 25 de agosto a través de Instagram. Para participar, según informaron desde el comercio, hay que darle “me gusta” a la publicación y etiquetar a otras personas.

La promoción busca acompañar los primeros días de funcionamiento del local y darle visibilidad a la nueva marca en redes sociales.

La modalidad de compra es uno de los aspectos que sus dueños consideran distintivos. En lugar de esperar detrás de un mostrador, el cliente puede ingresar, recorrer las heladeras, elegir una pieza ya pesada y envasada y conocer de antemano cuánto deberá pagar. “Elegí, llevá y prendé”, resumió Mandelli.

El local funcionará de martes a sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 21, mientras que los domingos abrirá de 10 a 14. Se podrá pagar en efectivo, con tarjeta o mediante transferencia bancaria.

Además, habrá un beneficio específico para jubilados: 10% de descuento los miércoles y jueves.