Rolando Figueroa: "El aeropuerto de Neuquén no está a la altura de lo que necesita la provincia"

El gobernador criticó la concesión actual de la terminal aérea y aseguró que abrirán una nueva licitación. Imaginan el aeropuerto como un punto de acceso multitransporte.

A partir del crecimiento demográfico y económico que atraviesa la provincia de Neuquén, la expansión de la conectividad aérea todavía se vive como un desafío. En ese contexto, el gobernador Rolando Figueroa criticó la gestión del aeropuerto Presidente Perón y aseguró que buscan generar una nueva concesión para convertir esta terminal aérea en una puerta de entrada estratégica para la provincia.

Durante su participación en la Jornada Comex Norpatagonia, organizada por la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), el gobernador hizo referencia a la necesidad de expandir los horizontes para el transporte aéreo y así generar más canales de importación y exportación de productos y servicios.

En relación a la gestión actual del aeropuerto de Neuquén capital, fue categórico. "No ha sido un buen contrato", aseveró. Y señaló que, en su estado actual, "el aeropuerto no está a la altura de lo que necesita la provincia".

Aunque el mandatario valoró el esfuerzo que hacen desde los depósitos aduaneros para comercializar a través de la terminal aérea actual, señaló que es necesario pensar en un nuevo contrato de concesión con requisitos que se ajusten a las nuevas demandas de la economía neuquina.

Sebastián Fariña Petersen

Figueroa aseguró que la concesión está en su etapa final y que ya iniciaron las últimas etapas de la negociación para avanzar con una nueva concesión. Aseguró que se está evaluando la posibilidad de que el grupo Aeropuertos Argentina (ex Aeropuertos Argentina 2000) se haga cargo de la gestión del aeropuerto Perón, siempre que cumpla con las necesidades que tiene esta terminal.

En su panel en la jornada COMEX, dio detalles de la visión que tiene el gobierno provincial de este espacio, al que concibe no sólo como una pista de despegue y aterrizaje sino como una puerta de entrada estratégica para toda la provincia de Neuquén e incluso para la Norpatagonia.

Sebastián Fariña Petersen

"Tiene que tener un aeropuerto de cargas pero también tiene que permitir que los pasajeros se tomen un tren a distintos lugares del Valle y del interior neuquino, y que partan colectivos de media y larga distancia hacia distintos puntos", explicó.

El rol del aeropuerto neuquino en el tráfico aéreo

Según los últimos datos difundidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el aeropuerto Presidente Perón de la ciudad de Neuquén registra unos 900 movimientos mensuales, que incluyen despegues y aterrizajes. En junio, el último mes contabilizado por la entidad, se contaron 99 mil pasajeros que pasaron por los vuelos aerocomerciales de esta terminal aérea.

El aeropuerto neuquino se posiciona en el sexto lugar en cantidad de pasajeros transportados en vuelos de cabotaje, después de Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza y un quinto puesto que oscila entre Bariloche y Puerto Iguazú. Si bien la ciudad había reactivado los vuelos internacionales con una ruta desde y hacia Santiago de Chile, finalmente la empresa LATAM decidió retirar la conexión por los bajos niveles de ocupación de las aeronaves.

Sebastian Fariña Petersen

Hoy, la concesión está a cargo de Aeropuertos del Neuquén SA (ANSA) y aunque se conversaba la posibilidad de prorrogar el contrato, las últimas versiones y las declaraciones del propio Figueroa indican que se buscará avanzar con el llamado a licitación antes de fin de año.

En una entrevista con Línea Abierta de LU5, el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, había asegurado que el proceso de licitación podría comenzar en octubre o noviembre de este año, con el objetivo de que la nueva empresa asuma las riendas del aeropuerto capitalino a partir de 2027.

El nuevo esquema de concesión contempla una transformación integral del aeropuerto, con mejoras en infraestructura general, ampliaciones edilicias, servicios complementarios y capacidad operativa. “Estamos trabajando en el pliego para definir los requerimientos que necesita hoy el aeropuerto, en mejoras, ampliaciones y servicios”, explicó Sciacchitano.

La urgencia por cambiar la firma concesionaria y ampliar la prestación de servicios del aeropuerto se da luego de que Figueroa inaugurara la obra de remodelación y ampliación del sector de partidas del aeropuerto Aviador Carlos Campos, ubicado entre las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Desde el gobierno consideraron que se trató de una infraestructura estratégica para fortalecer la conectividad aérea de la Región de los Lagos del Sur, que se ejecutó sin interrumpir el funcionamiento de la terminal aérea.

A esa apertura se sumó también el anuncio de nuevos vuelos operados por la empresa American Jet, que conectarán Neuquén capital con Chos Malal, a partir del 14 de septiembre, y Neuquén capital con Chapelco, a partir del 15.

La intención es acompañar el crecimiento sostenido de la conectividad aérea y potenciar el rol que tiene la provincia de Neuquén dentro del mapa aerocomercial argentino, algo que también podría mostrar nuevos escenarios en caso de un cambio de concesión y nuevas inversiones en el aeropuerto Presidente Perón.