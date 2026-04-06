Se confirmó el llamado a licitación para la transformación del Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén

Sergio Siacchitano, subsecretario de Turismo, dio detalles a LU5 sobre qué predente la Provincia tras la inminente caída de la concesión en octubre de este año.

El Gobierno de la provincia del Neuquén empezó a avanzar hacia una etapa decisiva en la gestión del Aeropuerto Presidente Perón de la capital neuquina, luego del inminente vencimiento de la concesión este año. El contrato es hasta el 23 de octubre y el año pasado había una idea de prorrogarlo. Sin embargo, ese plan no prosperó y se están armando los pliegos licitatorios.

Según confirmó a Línea Abierta de LU5 el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano , la nueva concesión será licitada entre octubre y noviembre de este año, en un proceso que será “público, transparente y participativo”. Llega esta definición en el marco de un fuerte crecimiento del movimiento aéreo en la región y con la actual concesión de Aeropuertos del Neuquén SA (ANSA) transitando su tramo final.

Sciacchitano explicó que el proceso ya se encuentra en marcha, con la elaboración del pliego licitatorio junto a áreas técnicas del Gobierno provincial. “El aeropuerto de Neuquén está en la etapa final de la concesión vigente. Este año vamos a llevar adelante la licitación pública, seguramente entre octubre y noviembre”, detalló el funcionario provincial.

De acuerdo a la información de la ANAC (Administrador Nacional de la Aviación Civil), entre enero y noviembre de 2025 el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de la ciudad de Neuquén (SAZN) movilizó 1.234.000 pasajeros, lo que representa un incremento interanual del 23% respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 1.001.000 pasajeros.

Aeropuerto de Neuquén (11) El Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén está bajo la concesión de Aeropuertos del Neuquén SA (ANSA). Maria Isabel Sanchez

Qué se busca con la trasnformación del aeropuerto

El funcionario indicó que el objetivo central es adaptar la infraestructura a la demanda actual, que viene en alza tanto en vuelos como en cantidad de pasajeros, debido a que Neuquén se consolidó como un destino turístico, y con vuelos de negocios relacionados con Vaca Muerta. “Hoy el aeropuerto requiere otra infraestructura, otros servicios. Es uno de los que más ha crecido a nivel nacional”, subrayó.

El nuevo esquema de concesión contempla una transformación integral del aeropuerto, con mejoras en infraestructura general, ampliaciones edilicias, servicios complementarios y capacidad operativa. “Estamos trabajando en el pliego para definir los requerimientos que necesita hoy el aeropuerto, en mejoras, ampliaciones y servicios”, explicó Sciacchitano.

También la decisión viene después de que el gobernador Rolando Figueroa inaugurara el último miércoles la obra de remodelación y ampliación del sector de partidas del aeropuerto Aviador Carlos Campos, ubicado entre las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Es una infraestructura estratégica para fortalecer la conectividad aérea de la Región de los Lagos del Sur, que se ejecutó sin interrumpir el funcionamiento de la terminal aérea.

La intención es acompañar el crecimiento sostenido de la conectividad aérea y potenciar el rol que tiene la provincia de Neuquén dentro del mapa aerocomercial argentino.

“Hoy el aeropuerto requiere otra infraestructura, otros servicios. Es uno de los que más ha crecido a nivel nacional” - Sergio Sciacchitano, subsecretario de Turismo de la Provincia de Neuquén. “Hoy el aeropuerto requiere otra infraestructura, otros servicios. Es uno de los que más ha crecido a nivel nacional” - Sergio Sciacchitano, subsecretario de Turismo de la Provincia de Neuquén.

El anuncio se da tras un fin de semana largo con números positivos para el turismo provincial. Según datos oficiales, más de 17 mil turistas recorrieron la provincia, con niveles de ocupación cercanos al 80% y picos superiores en destinos como Junín de los Andes, Aluminé y Caviahue.

Todo ese movimiento refuerza la necesidad de mejorar la conectividad aérea, no solo hacia Neuquén capital, sino también dentro del territorio.

En ese sentido, Sciacchitano confirmó que el Gobierno trabaja con empresas para desarrollar vuelos “punto a punto” dentro de la provincia, con rutas como Neuquén–Chapelco o conexiones hacia el norte neuquino.

Aeropuertos en red: Zapala y el interior

El plan de transformación de los aeropúertos se extendrá tambén al de Zapala que también forma parte del nuevo posicionamiento aerocomercial que tiene la provincia de Neuquén.

aeropuerto zapala.jpg La intención del goberino también es mejorar el aeropuerto de Zapala.

El funcionario lo definió como “estratégico”, tanto para el turismo como para la logística y el desarrollo comercial, especialmente por su cercanía con zonas como Caviahue y su potencial vinculación con la zona franca. Actualmente, se trabaja en obras de infraestructura como balizamiento y mejoras operativas, con el objetivo de ponerlo en funcionamiento en el corto plazo.

La próxima concesión del aeropuerto de Neuquén realzará el perfil del principal nodo aéreo de la provincia para los próximos años, incluso como un hub internacional ahroa con los vuelos a Santiago de Chile.