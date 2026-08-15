Sergio Ávalos II: La Justicia Federal citó a declarar a jefes policiales e investigarán a la fiscal Taboada

Las audiencias fueron fijadas entre el 16 y el 18 de septiembre en el fuero federal. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal requirió investigar a la exfiscal Sandra González Taboada

En un avance determinante dentro del expediente conocido como Causa Sergio Ávalos II , la Justicia Federal fijó las fechas de declaración indagatoria para los jefes y efectivos policiales que estuvieron al frente de las primeras diligencias tras la desaparición del estudiante universitario en junio de 2003.

Las citaciones a indagatoria quedaron establecidas para el período comprendido entre el 16 y el 18 de septiembre . Entre las convocatorias destacan las de los jefes de las áreas de investigación de la Policía de la Provincia de Neuquén al momento del hecho:

La medida judicial apunta a determinar sus responsabilidades en la conducción de las primeras pesquisas y esclarecer si incurrieron en conductas incompatibles con sus deberes o en maniobras de encubrimiento y desvío de la causa.

Gustavo Javier Delaloye , quien se desempeñaba como Oficial Principal del mismo Departamento de Seguridad Personal.

Osvaldo Almendra , quien en 2003 revestía el carácter de Comisario del Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial.

La situación de la exfiscal Taboada y el escrito de su defensa

A diferencia de los efectivos policiales citados a indagatoria, la exfiscal provincial Sandra González Taboada no ha sido citada a declarar hasta el momento, aunque se encuentra imputada dentro del requerimiento formal de instrucción promovido por la fiscal federal subrogante Vanesa Soledad Rebolledo Venencio.

Ante este requerimiento de la fiscalía federal, la defensa de González Taboada, ejercida por el abogado Juan Manuel Cotto, presentó un escrito ante el juzgado federal cuestionando los fundamentos de la acusación:

Vicio de origen: Sostienen que la imputación incurre en un error conceptual al razonar desde el presente hacia el pasado.

Contexto inicial de 2003: Argumentan que en las denuncias originales el entorno de Ávalos no apuntaba a una privación de la libertad ni a una agresión física en el boliche Las Palmas, y recuerdan que la denuncia por paradero se realizó cuatro días después del hecho.

Cambio de hipótesis: Señalan que la hipótesis de desaparición forzada recién adquirió entidad formal en 2014 (11 años después), por lo que consideran infundado atribuir dolo a la fiscal provincial por no haber construido esa hipótesis en 2003 sin las herramientas ni elementos probatorios que surgieron posteriormente.

El acompañamiento de la querella

El abogado querellante Sergio Heredia, que representa al padre de la víctima junto a Leandro Aparicio, destacó las medidas impulsadas por la fiscal Rebolledo Venencio y el juez Gustavo Villanueva. Heredia confirmó que viajarán a Neuquén para ponerse al corriente de las actuaciones en el nuevo expediente y encontrarse con Asunción Ávalos.

Al referirse a la hipótesis de encubrimiento, Heredia recordó maniobras de desvío ocurridas en los primeros años, entre las que destacó el viaje del padre de Sergio a Paraguay para entrevistarse con un recluso, trayecto financiado con fondos provinciales y escoltado por personal policial.

Medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía Federal

En el marco del dictamen (Expte. FGR 2155/2014), el Ministerio Público Fiscal solicitó además las siguientes medidas probatorias clave: