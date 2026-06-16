Convocan a una charla para mantener viva la búsqueda de justicia por el estudiante. La Universidad se constituyó como amicus curiae de la causa que avanza a paso firme.

La UNCo se constituyó como amicus curiae en la causa por la desaparición forzada de Sergio Ávalos.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) recordará este martes un nuevo aniversario de la desaparición de Sergio Ávalos , el estudiante de la Facultad de Economía que fue visto por última vez el 14 de junio de 2003 en el boliche Las Palmas de Neuquén, en un caso que involucra a policías, empresarios y ex militares.

La charla abierta se realizará a las 18 en el aula 42 de la Facultad de Economía y Administración, en homenaje al joven y para renovar el reclamo de justicia en una causa que, tras más de dos décadas, sigue abierta y con avances recientes en la investigación.

Sergio era oriundo de Picún Leufú, cursaba el primer año de la carrera de Contador Público y vivía en las residencias estudiantiles de la universidad, que actualmente llevan su nombre. Su desaparición se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de Neuquén y en un símbolo de la lucha contra la impunidad en democracia.

UNCO- Avalos- entregan el legajo a la familia- Marcha (11).JPG El abogado querellante Sergio Heredia anticipó que viajarán a Neuquén para sumar su apoyo a las acciones que está desplegando la fiscalía federal. Maria Isabel Sanchez

A 23 años de la desaparición de Sergio Ávalos, la UNCo renueva el reclamo de memoria, verdad y justicia

La actividad se enmarca en el denominado "Mes de la Memoria" que impulsa la UNCo durante junio. Desde la institución remarcaron que este período está atravesado por los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia, en recuerdo de los estudiantes desaparecidos durante la última dictadura y de Sergio Ávalos.

En los últimos días, además, fue inaugurado un mural con el pañuelo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la Biblioteca Central de la UNCo, en homenaje a estudiantes desaparecidos. En ese mismo edificio también existe un mural dedicado a Sergio, ubicado en uno de los accesos principales.

Según remarcaron el objetivo es que la memoria de Sergio siga presente en las aulas de la universidad que transitó, en las marchas de organismos de derechos humanos y en el reclamo sostenido de una familia que, después de más de dos décadas, continúa esperando una respuesta del Estado.

Mural Sergio Avalos UNCO

En este sentido, la charla será una nueva oportunidad para reflexionar sobre una desaparición que marcó a Neuquén y que aún interpela a la sociedad y a las instituciones democráticas.

Una causa que sigue buscando Justicia

Cabe destacar que en la gestión que acaba de finalizar, la UNCo se sumó a la causa de Sergio Ávalos en calidad de amicus curiae y hubo avances en la investigación que está en la Justicia Federal donde se consiguió que la causa sea tratada como desaparición forzada de personas y está próxima al juicio oral.

La causa tiene imputados y recientemente el juzgado federal abrió un expediente para investigar qué hizo la justicia provincial con el expediente judicial mientras estuvo bajo su responsabilidad.

En este sentido el aniversario de la desaparición forzada de Sergio Ávalos llegó en un momento clave de la investigación judicial. Tras años de reclamos de la familia y una extensa reconstrucción de los hechos, la causa cuenta con procesamientos de policías, militares, responsables del local bailable y otras personas vinculadas a lo que la querella sostiene fue una trama de encubrimiento que obstaculizó el esclarecimiento del caso durante años.

Asunción y Eve, padre y hermana de Sergio Ávalos, ayer tras la audiencia. Foto: Agustin Martinez

Uno de los abogados de la familia, Sergio Heredia, remarcó en diálogo con Radio Calf que la desaparición de Ávalos "debería haber sido resuelta en días" y cuestionó las primeras versiones que instalaron que el joven había sido visto por última vez fuera del boliche. Según sostuvo, la investigación permitió reconstruir que Sergio permaneció dentro del local y avanzar en la identificación de responsabilidades.

"Hoy se está investigando a fiscales provinciales y policías provinciales por un encubrimiento", afirmó el letrado al referirse a las irregularidades detectadas durante los primeros años de la causa.

Heredia destacó además el papel de Asunción Ávalos, padre de Sergio, quien a sus más de 90 años continúa reclamando justicia. "Estamos trabajando con mucha esperanza para que Asunción tenga paz y tranquilidad", señaló. A su vez, Mercedes Ávalos, la hermana de la víctima continúa siendo parte del reclamo.

La querella espera que se resuelvan recursos pendientes para avanzar hacia la instancia de juicio, considerada una etapa decisiva para determinar las responsabilidades por la desaparición del estudiante.