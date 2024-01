Asunción Ávalos: "Voy a estar conforme cuando los condenen, pero las imputaciones tranquilizan"

Desde su chacra en Picún Leufú, donde vive en una pequeña casita, Asunción confió a LMN: "esto trae tranquilidad". Asunción siempre responde breve, pero en forma contundente y con una profundidad estremecedora.

"Guillermo, feliz año", me dijo antes que nada y tras los saludos y deseos, me contó: "Hace mucho tiempo dije que para que la causa avance nuestro querellante no tenía que ser de Neuquén y por suerte Dios me puso en el camino a Sergio Heredia y Leandro Aparicio. Todo lo que está pasando es mérito de ellos".

En cuanto a las imputaciones, Asunción se mostró tranquilo y expectante. "Conforme no estoy, voy a estar conforme si los condenan a todos porque a Sergio no me lo van a devolver con vida ni tampoco me van a entregar su cuerpo", indicó Asunción con un grado de claridad y contundencia admirable.

Incluso, dentro de este escenario donde hay muchos de los imputados que podrían quedar preso, Asunción descree que se vayan a quebrar. "Si se quiebran o arrepienten es puro teatro para que les rebajen la pena. Acá tiene que ser perpetua, pero una perpetua que no salgan de la cárcel hasta que hayan muerto", sinceró con dureza don Asunción.

ce-Asuncion Avalos las palmas (3).jpg

Un Dios que cumple

Asunción asegura que en su chacra "solo interactúo con Dios y estoy conforme con él porque charlamos mucho y me viene cumpliendo el pacto".

Cuando Asunción habla de su pacto con Dios lo hace desde el lugar de un hombre con un arrojo extremo a su creencia.

Así me lo resumió Asunción años atrás: "Tengo un pacto con Dios –sus ojos brillaron y su voz se entrecortó–, yo le pedí que él me ayude a conseguir justicia y después me voy a reunir con Margarita (su esposa) y con Sergio”.

Ahora, con las nueva novedades me cuenta: "Dios me sigue cumpliendo y yo le sigo pidiendo. Ahora le estoy pidiendo que me mantenga lúcido el mayor tiempo posible y que me permita moverme solo, sin depender de nadie, hasta lograr que se haga justicia por Sergio", concluyó Asunción que sigue siendo un referente de lucha para toda la provincia.