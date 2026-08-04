Llegaron las primeras 19.000 computadoras del Plan Pehuén.

El plan contempla 40.000 netbooks, 7.000 tablets y tecnología de última generación para las aulas. Además, más de 7.000 docentes ya completaron las capacitaciones de la plataforma Escuela Digital Neuquina.

La Provincia del Neuquén comenzó este lunes la recepción del equipamiento tecnológico que permitirá modernizar el sistema educativo a través del Plan Pehuén, una iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa que demandó una inversión de 11 millones de dólares.

El programa prevé la incorporación de 40.000 netbooks educativas, 7.000 tablets, 450 pantallas interactivas, 1.000 robots educativos programables, 2.000 kits Microbit con sensores, 242 impresoras 3D, 1.500 muebles de guarda y carga, y 976 licencias Microsoft 365 A3 para la administración remota del equipamiento.

La compra fue realizada mediante un convenio tripartito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que aportó estándares internacionales de transparencia y eficiencia al proceso de adquisición. El financiamiento fue compartido entre la Provincia e YPF, que aportaron el 50 por ciento cada uno.

Durante la recepción de los primeros contenedores, el gobernador destacó el inicio de la distribución del equipamiento. “Estuvimos con la ministra Soledad Martínez recibiendo los dos primeros tráileres de los 70 de nuestro Plan Pehuén, que es muy revolucionario y vamos a hacer las primeras entregas en escuelas del norte neuquino”, afirmó.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó que comenzó la etapa operativa del programa y confirmó que el norte provincial será el primer destino de los dispositivos.

“Hoy empezamos a recibir los equipos del Plan Pehuén. Recibimos dos contenedores de los 70 que van a traernos todo el equipamiento que prevé el plan. En estos dos contenedores vamos a recibir 19.000 equipos que van distribuidos en las distintas escuelas de la provincia, en carros. A eso hay que sumarle las pantallas interactivas, las impresoras 3D, los kits de robótica y las computadoras con otro equipamiento, de acuerdo con las particularidades de cada escuela”, señaló.

La funcionaria agregó que la entrega comenzará de inmediato. “Ya esta semana empezamos la recorrida que vamos a tener en el norte neuquino para entregar los primeros equipos para las escuelas primarias de allí”, indicó.

Martínez remarcó además que la distribución se realizará de manera progresiva en toda la provincia. “El Plan Pehuén es un programa de reducción de brecha digital que se complementa con la Escuela Digital Neuquina, en la que ya tenemos más de 7.000 docentes que completaron los cursos de capacitación. Es una propuesta pensada con un profundo sentido federal para acompañar el proceso de equipamiento que estimamos nos va a llevar todo este semestre”, sostuvo.

Como complemento del equipamiento, la Provincia desarrolló la plataforma Escuela Digital Neuquina, implementada a fines de 2025 por la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización. La herramienta ofrece cerca de 20 propuestas de formación autoasistida, asincrónica y autoevaluativa para docentes y estudiantes de institutos de formación docente. Hasta el momento, alrededor de 7.000 docentes finalizaron las capacitaciones, siendo Ciudadanía Digital, Inteligencia Artificial y Clases en Entornos Virtuales las propuestas con mayor participación. La iniciativa busca garantizar que la incorporación de tecnología en las aulas esté acompañada por la formación necesaria para fortalecer las prácticas de enseñanza en todo el territorio provincial.