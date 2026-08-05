El papa León XIV confirmó su primer viaje oficial a Argentina: cuándo llegará al país

El Vaticano anunció una gira apostólica por Sudamérica del 6 al 17 de noviembre. El Sumo Pontífice recorrerá además Uruguay y Perú.

El papa León XIV visitará tres ciudades de Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de este año.

El papa León XIV estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre de este año , en el marco de su primer viaje apostólico a América del Sur. La travesía internacional del Sumo Pontífice se desarrollará entre el 6 y el 17 de ese mes y también incluirá visitas oficiales a Uruguay y Perú .

La confirmación del recorrido papal se concretó tras aceptar las invitaciones formuladas por los Jefes de Estado y por las autoridades eclesiásticas de los tres países.

Según informó el canal oficial de comunicación Vatican News, el itinerario continental comenzará en Uruguay, donde estará entre el 6 y el 8 de noviembre, continuará con la estadía en suelo argentino, donde permanecerá tres días, y finalizará con una permanencia de casi una semana en territorio peruano, donde vivió más de dos décadas y ejerció como misionero y obispo.

El portavoz de la Sede Apostólica detalló el cronograma preciso de la gira que llevará a cabo el obispo de Roma durante los doce días que durará su permanencia en la región. El calendario organiza el paso del Pontífice de manera cronológica por los tres Estados sudamericanos.

Cómo será la recorrida del papa León XIV por cada país

De acuerdo con la información oficial provista por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el recorrido oficial dará inicio en Uruguay. Durante tres jornadas, las actividades eclesiásticas y protocolares se concentrarán en las localidades de Montevideo, Paysandú y Florida.

A partir del 8 de noviembre, la travesía del Papa continuará en Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre. La agenda en suelo argentino abarca trayectos y compromisos oficiales en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad bonaerense de Luján.

El tramo final del viaje apostólico por el continente americano se desplegará en Perú entre el 11 y el 17 de noviembre. Durante este último período de la gira, el Pontífice se desplazará por los centros urbanos de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa antes de emprender el regreso a la Ciudad del Vaticano.

Perú, un territorio conocido para el papa León XIV

El estadounidense, elegido en un cónclave llevado a cabo el 8 de mayo de 2025 como el sucesor en la iglesia católica del Papa Francisco, tiene un vínculo fuerte con Perú, país en el que culminará su gira sudamericana.

León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, pero vivió muchos años en aquel país. Incluso habló en español durante su primer discurso como Papa y le mandó un saludo a la gente de esa nación donde tuvo una importante formación religiosa y donde llevó a cabo su labor pastoral, especialmente en el norte. De hecho, el papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Chiclayo.

Cuándo fue la última vez que un Papa estuvo en Argentina

La última vez que Argentina recibió a un líder de la Iglesia Católica fue en 1987, cuando llegó al país Juan Pablo II.

El Sumo Pontífice polaco estuvo en territorio argentino desde el 6 al 12 de abril de ese año. Fue esa la segunda visita a Argentina, donde había estado 30 horas en 1982.

“Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, escribió el Presidente Javier Milei, luego de confirmarse la noticia.