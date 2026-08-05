El Papa León XIV visitará Argentina: los detalles del viaje y las tres ciudades que recorrerá

Después de cuatro décadas un Papa volverá al país. Qué se sabe de su visita y el encuentro con Javier Milei.

El vocero presidencial, Adrián Ravier y el canciller Pablo Quirno dieron detalles acerca de la histórica visita.

En las últimas horas se conoció que el Papa León XIV confirmó su primer viaje oficial a Argentina. El Vaticano anunció una gira apostólica por Sudamérica, donde recorrerá además Uruguay y Perú.

La confirmación del recorrido papal se concretó tras aceptar las invitaciones formuladas por los Jefes de Estado y por las autoridades eclesiásticas de los tres países.

En una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial, Adrián Ravier y el canciller Pablo Quirno , se dieron detalles acerca de la histórica visita.

"Su Santidad el Papa León XIV estará visitando Argentina y esto nos honra profundamente. Es una ocasión de festejo y reflexión para la mayoría de los argentinos", dijo Ravier.

Y destacó que "desde el gobierno tenemos un compromiso que va más allá de las meras palabras, estos valores son los únicos capaces de fundamentar una sociedad justa y próspera".

EL papa León XIV celebró su primera misa de Pascua como papa en plena Guerra en Medio Oriente.

Por su parte el canciller Quirno confirmó que el Papa visitará Argentina entre los días 8 y 11 de noviembre. "Después de casi cuatro décadas Argentina recibirá un acontecimiento histórico para el país y todos los argentinos", dijo.

Y señaló que "esto es el resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido, iniciado por el presidente Javier Milei, quien cruzó la invitación a su Santidad".

Los lugares que visitará el Papa León XIV

Quirno detalló que las ciudades que visitará el Papa son tres: Buenos Aires, Córdoba y Luján. Y confirmó que habrá una reunión con el presidente. "Durante las próximas semanas continuaremos coordinando junto con la Santa Sede todos los aspectos de logística, seguridad, protocolo y transporte para esta visita".

El programa será detallado oportunamente por la Santa Sede, pero aclaró que "El compromiso es garantizar todas las condiciones necesarias que merece un acontecimiento de esta magnitud".

Asimismo confirmó que el Gobierno Nacional emitirá un decreto en el que se declara la visita de la Santidad de interés nacional: "Es un momento histórico de alegría que honra nuestro país", finalizó.

Según informó el canal oficial de comunicación Vatican News, el itinerario continental comenzará en Uruguay, donde estará entre el 6 y el 8 de noviembre, continuará con la estadía en suelo argentino, donde permanecerá tres días, y finalizará con una permanencia de casi una semana en territorio peruano, donde vivió más de dos décadas y ejerció como misionero y obispo.

De esta manera, el Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Todavía se mantiene en reserva el programa del viaje, que desde la Iglesia aclararon que “se dará a conocer a su debido tiempo”.

Cuándo fue la última vez que un Papa estuvo en Argentina

La última vez que Argentina recibió a un líder de la Iglesia Católica fue en el año 1987, cuando llegó al país Juan Pablo II.

El Sumo Pontífice polaco estuvo en territorio argentino desde el 6 al 12 de abril de ese año. Fue esa la segunda visita a Argentina, donde había estado 30 horas en 1982.