Calendario ANSES de agosto 2026: cuándo y cuánto cobran AUH y Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario de pagos para AUH y la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026 .

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Como el IPC de junio de 2026 fue del 1,89 por ciento, este porcentaje se aplica a los importes de las distintas asignaciones en agosto de 2026 .

Así, y tras confirmar los distintos incrementos, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer el calendario de pagos para los beneficiarios de la AUH y la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026 .

En agosto de 2026 el monto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo es de $150.848, mientras que los diversos importes referidos a la Tarjeta Alimentar se mantienen de acuerdo a los valores que se efectivizaron en julio de 2026:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Los diversos importes referidos a la Tarjeta Alimentar se mantienen de acuerdo a los valores que se efectivizaron en julio de 2026.

Calendario Anses para AUH y la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026

La Anses definió el cronograma de pagos para todas aquellas personas que perciben la Asignación Familiar por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Es importante consignar que este organigrama contempla el feriado nacional del lunes 17 de agosto, por lo que las fechas posteriores se trasladan al siguiente día hábil según la terminación del DNI.

¿Quiénes pueden percibir la AUH y la Tarjeta Alimentar?

La AUH les corresponde a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social.

Para percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), la madre, padre o titular a cargo debe ser argentino y residir en el país. Además, si el beneficiario es extranjero o naturalizado, debe tener como mínimo 2 años de residencia.

Asimismo, cabe recordar que, entre otros requisitos dispuestos para la percepción de la AUH, la Anses especifica que el hijo debe ser menor de 18 años y soltero. Para el caso de un hijo con discapacidad, no hay límite de edad. Asimismo, establece que la tarjeta o prestación Alimentar garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria.

En agosto de 2026, el monto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo es de $150.848.

La Anses recalca que la Prestación Alimentar les corresponde a las personas que: