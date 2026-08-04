Los beneficiarios de la PUAM tendrán un nuevo aumento por inflación. Cómo queda y fecha de pago de agosto 2026.

PUAM: ANSES confirmó el nuevo valor que se cobra en agosto 2026 y la fecha de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) estableció el aumento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ) correspondiente a agosto 2026 . Este importe, como el de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales, se ajusta todos los meses de manera automática según el Índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

La PUAM es una prestación vitalicia y no contributiva que equivale al 80% de la jubilación mínima . Está destinada a personas mayores de 65 años que no reciben ninguna jubilación ni pensión nacional, provincial, municipal ni prestación por desempleo.

Al tratarse de una prestación ubicada dentro del rango más bajo del sistema previsional, sus beneficiarios tienen derecho a cobrar el bono de $70.000 , además del correspondiente aumento mensual por inflación.

La PUAM equivale al 80% de una jubilación mínima y se actualiza todos los meses por inflación.

Cuánto aumenta y cómo queda la PUAM de ANSES en agosto 2026

En el octavo mes del año, la PUAM tendrá un aumento de 1,9% como parte de su mecanismo de actualización mensual en base al IPC del INDEC. Por lo tanto, el haber subirá a $335.820,74. Y si se le agrega el refuerzo de $70.000, llegará a $405.820,74.

Por lo tanto, los beneficiarios de la PUAM cobrarán lo siguiente:

PUAM : $335.820,74.

: $335.820,74. Bono extraordinario: hasta $70.000.

extraordinario: hasta $70.000. Total máximo a cobrar: $405.820,74.

El calendario de cobro de la PUAM para agosto 2026

Como es habitual, el organismo previsional establece la fecha exacta de cobro de sus prestaciones sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes.

En el octavo mes del año, el cronograma de pagos de la PUAM es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 10 de agosto

: a partir del 10 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : a partir del 11 de agosto

: a partir del 11 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : a partir del 12 de agosto

: a partir del 12 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : a partir del 13 de agosto

: a partir del 13 de agosto DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de agosto

La PUAM tendrá un aumento de 1,9% en agosto 2026.

Los requisitos para acceder a la PUAM

Esta pensión no contributiva busca proteger a quienes están por fuera del esquema jubilatorio regular. Además, permite contar con una cobertura de salud a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI. Los requisitos que se deben cumplir para solicitar la prestación son:

Tener 65 años o más.

Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. Si se está cobrando una jubilación o pensión, se debe renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no se cumple con este requisito si se ausenta del territorio argentino por más de 90 días corridos).

La PUAM busca proteger a quienes están por fuera del esquema jubilatorio regular.

Cómo tramitar la PUAM desde la web de ANSES

Para iniciar el trámite es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa, que permitirá constatar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados en mi ANSES. La gestión de esta prestación es simple y con pocos pasos a través de Mi ANSES. El proceso es el siguiente: